На берегу Байкала собака спасла нерпу, и их дружба — самое милое, что мы видели этим летом

В начале июля на метеостанции «Солнечная», расположенной на берегу Байкала, люди нашли детеныша нерпы. Малыш был в плохом состоянии: он ничего не ел и почти ни на что не реагировал. История могла бы закончиться печально, если бы не собака Ника, которая «усыновила» нерпенка.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этой милой истории и считаем, что просто обязаны показать вам обоих меховых обаяшек.

Собака Ника нашла детеныша байкальской нерпы на берегу озера. Малыш был в плохом состоянии: он даже не реагировал на прикосновения. Но лайка начала вылизывать нерпенка и слегка покусывать, как будто делая ему массаж. Видимо, Ника приняла его за щенка.

Когда малыш пришел в себя, собака продолжила о нем заботиться и не отходила от него ни на шаг. Три дня Ника нянчилась с «ребенком», забыв даже про еду. Владельцы лайки — метеорологи Сергей и Наталья — сняли на видео свою четырехлапую героиню и ее «пациента» и поделились им с журналистами. Они рассказали СМИ, что детеныш нерпы, скорее всего, остался без матери. Сначала метеорологи пытались напоить малыша козьим молоком, но он был в состоянии глубокого сна и не глотал. Однако после того, как собака час вылизывала его, детеныш проснулся и даже отведал предложенной ему рыбы. Кстати, нерпы едят в воде, поэтому гостя пришлось поместить в ванну, чтобы он смог пообедать. В той же ванне малыш и заночевал. Кстати, ему дали имя Умка.

Через день Сергей и Наталья отнесли Умку на берег Байкала и положили у кромки воды. Два дня малыш с удовольствием плескался в озере, но всегда возвращался на зов, приводя в восторг новых друзей. А на 3-й день он, видимо, встретил своих сородичей и уплыл навсегда. Прощание было не из легких. Наталья даже плакала, но, по ее словам, хорошо, что Умка вернулся в естественную среду обитания, не успев сильно привязаться к людям и собаке. Ника грустила по приемному сыну, но ее внимания требовали 11 коз, которые живут на метеорологической станции. К ним собака тоже относится как к собственным детям: пасет, охраняет и помогает собирать в стайку. А маленьким козлятам обязательно умывает мордочку.

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