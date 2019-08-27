Мы в AdMe.ru решили узнать, во сколько обходится питомец (И нужно ли выставлять ему счет)

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Согласно исследованиям, опубликованным Университетом Колорадо в Боулдере, детство лучше провести в сельской местности. В окружении животных укрепляется иммунная система и снижаются риски психических заболеваний. У «детей асфальта» тоже все не так безнадежно: домашние питомцы восстановят баланс. Впрочем, хвостатые поставщики здоровья и радости требуют вложений. В каком размере — выясним далее.

AdMe.ru привлек добровольцев: кото-, собако-, крысо-, птице- и даже кроликоведов. Авторы и читатели подсчитали расходы: стартовые, экстренные, текущие. Для полноты картины рассказали о бесполезных покупках и причиненных убытках. Можно подводить итоги. Знакомьтесь...

«Дворянин» Джем и сфинкс Шива (по 3,5 года)

«Дворянин» Джем. Ест сладкое («как лодку назовешь» сработало на все сто), не ест мясо, сильно поправился. Сидит на диете, поедает цветочки (незаконно) и травку (законно). Дружелюбный. Накакал будущему мужу на кровать, когда мы съехались. При этом смотрел прямо в глаза. Когда взяли сфинкса, рычал на нас и не давался в руки. На сфинкса не рычал. Через неделю остыл. Дружат. Сфинкс Шива. Бывший хозяин звал его Шило. Но «как лодку...» Может, у него он был шилом, а у нас он буддист. Всех игнорирует, никого не видит. Приходит, когда хочет. Насильно гладить нельзя. Не кусается и не царапается. Орет как дурак последние пару месяцев. Здоров, просто разговорчив. Мы терпим, но иногда тоже орем. Ест мясо. Сладкое и цветы презирает. Стоимость питомцев — от ₽ 0 до 500 (около $ 7,6) «Дворянин» — ₽ 500 (на рынке у бабули); сфинкс — бесплатно (взяла взрослого; предыдущий хозяин из-за командировок отдавал просто так). Стартовые расходы — ₽ 300 (около $ 4,5) Когда взяла Джема, купила миски (₽ 100) и лоток (₽ 200). Забрав сфинкса, ничего специально не покупала. Текущие расходы — до ₽ 90 600 ($ 1 370) в год Корм — ₽ 5 000−6 000 в месяц. Трава для котика — раз в 2 недели зимой по ₽ 30; летом рву на улице и просто мою под краном. Игрушки — около ₽ 2 000 (по настроению покупаю: могу набрать на пару тысяч, а потом несколько месяцев не покупать ничего). Шампунь (в основном для сфинкса) — ₽ 400 раз в 3−4 месяца. Лосьон (чтобы протирать глаза сфинксу) — ₽ 300 раз в 2 месяца. Смена лотков раз в 3−4 месяца — ₽ 800. Раз в год (условно) смена кошачьего дома — от ₽ 5 до 10 тыс. за дом. Экстренные расходы — около ₽ 4 000 ($ 60) в год Кастрация Джема — ₽ 1 000. Шива попал ко мне кастрированным. Расходы на передержку — ₽ 0 (отдавала знакомым). Ветеринар — только по необходимости. За последний месяц были трижды, так как у одного котика воспалились глаза. Анализы и осмотры — суммарно ₽ 2 000, лекарства — около ₽ 2 000. Бесполезные покупки Шлейка, ошейники, дурацкие пластмассовые игрушки за ₽ 200. Причиненные убытки Когда Джем (который «дворянин») был маленьким, сгрыз 3 (!) зарядки для ноутбука стоимостью ₽ 1 500 каждая (я жила на стипендию и очень расстроилась), пару наушников за ₽ 200. Взрослый кот (тот же самый) периодически ест комнатные цветы. Сфинкс убытков не причинял.

Такса Лу (10,5 лет)

Лу — такса из приюта, живет у нас с 2011 года. Собака-вредитель. Самомнение удивительное. Полагаю, он рабочих кровей, потому что охотничьи инстинкты в нем развиты гораздо сильнее инстинкта самосохранения. Без разницы, на кого нападать: что муха, что корова, что питбуль. Характер скверный. Детей считает низшими и недостойными существами, хотя лоялен к тем, кто его не боится. Остальных строит. Но вообще людей любит. Ласковый. Холерик. Стартовые расходы (цены актуализированы) — около ₽ 13 тыс. ($ 200) Рулетка — около ₽ 1 600; миски — 2 штуки (для еды и воды) — приблизительно ₽ 1 000 обе; лежанка — ₽ 3 000; зимняя одежда (пока нет отопления, он очень мерзнет) — ₽ 3 000. Услуги кинолога — от ₽ 1 000 в нашем городе (8 лет назад стоил ₽ 500, нам понадобилось, кажется, 3 выезда). Лечение лишая и консультация собачьего диетолога (была аллергия из-за неправильного питания) — еще ₽ 1 500. Текущие расходы — от ₽ 30 тыс. ($ 455) в год Корм (мешок на 3 месяца) — ₽ 5 000; прививки — ₽ 700−800; ошейник от клещей на лето — ₽ 300; шампунь — ₽ 400 в год; электроошейник-антилай (без него нам никак, соседи жалуются) — ₽ 1 000; лакомства для собак — около ₽ 150 в месяц. Рулетки хватает примерно на 2 года, так что ее тоже можно в текущие расходы включить. Передержка — уезжаем мы часто, а собачка у нас асоциальная. Если мы уезжаем на короткий срок, человек остается с Лу в нашей квартире — ₽ 300 в сутки. Если на месяц и больше, платим ₽ 5 000 в месяц. Экстренные расходы — до ₽ 50 тыс. ($ 760) в год Таксы — сложные собаки, у них сразу «в комплекте» проблемы с позвоночником и с сердцем. С 2016 года он у нас периодически угрожает «отъехать». За текущий год медицинские расходы на собаку составляют порядка ₽ 40−50 тыс. (с учетом операции), но обычно меньше — смотря как и чем болеет. Самые бесполезные покупки — это игрушки: они живут не больше 1 дня, дальше он либо их рвет на мелкие кусочки (чаще), либо теряет интерес (реже). Стоят обычно до ₽ 300.

— это игрушки: они живут не больше 1 дня, дальше он либо их рвет на мелкие кусочки (чаще), либо теряет интерес (реже). Стоят обычно до ₽ 300. Причиненные убытки Разодрал несколько плюшевых игрушек, 2 своих зимних комбинезона. Испортил мои «кроксы» (обувь вообще не ест, но у «кроксов» внезапно отгрыз ремешки). Постоянно ворует еду, когда остается один дома, если может дотянуться. Справил нужду на книжку с рецептами молдавской кухни — бабушкину! Разбил антикварную керосиновую лампу. Когда был на передержке у знакомой, забрался на кровать и сделал там лужу — оплатили химчистку большого пухового одеяла. А вообще из-за собаки приходится гораздо больше денег тратить на уборку дома — вот скоро надо чехлы с дивана в химчистку сдавать. Робот-пылесос, по сути, тоже куплен из-за Лу, потому что с него все время что-то сыплется: то пыль, то волосы.

Крысы Чиффа, Рэм и Трикси (каждому примерно по 1,5 года)

У нас были разнообразные крысы: плюшки, грозные главкрысы из числа мордатых виварцев, истерички (тем не менее нежно любимые), предприимчивые шныри... За 5 лет сменилось 3 поколения (сейчас 4-е) — крысиный век короток. Сейчас в стае 2 стерильные девочки и мальчик, и это просто идеальный вариант: никакого звона яиц и доказывания, кто тут главный. Девочки приехали из ужасных условий, но прекрасно адаптировались. Они так трогательно заботятся друг о друге, что это полностью восполняет недостаток милоты в моей жизни. Стоимость питомца: ₽ 0−1 200 (до $ 20) У меня были как «бесплатные» товарищи (спасенцы из плохих условий, вивария), так и купленные у заводчика (около ₽ 1 200 за хвост). Первого крыса я вообще купила в зоомаге за ₽ 500. Стартовые расходы — от ₽ 20 тыс. ($ 300) 1-я клетка за ₽ 3 500 оказалась тесной. 2-я — за ₽ 2 500 — стала «карантинкой». 3-ю (самую удобную и крепкую) — за ₽ 10 тыс. — подарил муж. Остальное стоило мало: несколько поилок и мисок по ₽ 150; гамаки по ₽ 200−300; домики по ₽ 300. Периодически докупались полочки (подносы), корзиночки, штуковины для выгула (сантехнические трубы по ₽ 150 / шт.). Переносок у меня 2: кошачья и для грызунов (примерно по ₽ 1 500). Первая сейчас используется как выгульные тоннели. Текущие расходы — от ₽ 25 200 до 49 200 (около $ 380−745) в год Хороший гранулированный корм — ₽ 1 500−2 000 раз в 2−3 месяца. Наполнитель (вообще чуть-чуть) — около ₽ 150 в неделю. Вкусностями (овощами, ягодами, фруктами, белком в виде кусочка яйца и пр.) делимся. Ветеринарные расходы закладываю примерно раз в 2−3 месяца по ₽ 3 000−5 000 (кто-нибудь обязательно засопит). Сейчас у меня нет явных «хроников». Экстренные расходы — от ₽ 5 000 до 90 тыс. ($ 75−1 360) в год на каждого Операции! Страшные болячки типа кардиомиопатии, пневмонии и разнообразных онкологий вылезают почти у всех. Каждый такой случай — от ₽ 5 000 и больше. Мой рекордсмен — самый ласковый из всех крыс: за прошедший год только на него ушло около ₽ 80−90 тыс. рублей, и это мы обошлись без химий и лучевой терапии. Такие масштабы — редкость, но вот бывает. Передержка. Опытные люди берут около ₽ 200−300 за хвост. Бесполезные покупки Колесо никого не заинтересовало. Хотя один товарищ решил, что это высокоэкологичный лоток. Пришлось убрать. Бесполезными покупками были фирменные гамаки рублей по 300, так как крысы их очень быстро приводят в негодность. Им интереснее спать в гамаке из обрезанных джинсов. Убытки Пожрали кучу футболок (особый шик — сделать ма-а-аленькую дырочку). Одна пятнистая морда погрызла диван. Муж обещал сделать на том диване пушистую заплатку. Пальцы мои по разным поводам были прокомпостированы. Ну и моральные убытки от них колоссальные, конечно: когда раз в 2−3 года приходится расставаться, уходят километры нервов.

Крольчиха Лапуся (1,5 года)

Лапуся живет у меня уже полтора года, появилась после ухода кроля Крошеньки. На птичьем рынке я взяла ее на руки — совсем крошечную, месячную. Она уткнулась мне в шею и картинно вздохнула... Стоимость питомца — ₽ 800 (около $ 12,5)

Стартовые расходы — от ₽ 1 700 ($ 25) Поилка — ₽ 200, шлейка — ₽ 260, несколько игровых туннелей из травы по ₽ 148, мячики. Требовалось особое сено по ₽ 100 за пачку, смесь для выкармливания котят (боялись, что эта мелочь не выживет) — ₽ 800. Домик достался Лапусе по наследству. Текущие расходы — от ₽ 9 000 ($ 140) в год Корм — ₽ 490 (на 1,5−2 месяца), иногда лакомства — ₽ 164 за пачку. Визит к ветеринару (сделали прививки и постригли когти) — около ₽ 1 000. Сено заготавливаем сами. Опилки — ₽ 100 за 2 больших мешка (на год). Свежие овощи и фрукты — около ₽ 100 в неделю. Бесполезные покупки Шлейка Лапусе так и не пригодилась: брыкается так, что надеть невозможно. Молочко для котят ела только раз. К мячикам равнодушна. Убытки Лапусю интересуют провода, все пытается попробовать на зуб. Проделано несколько дыр в новых покрывалах для мягкой мебели, погрызена межкомнатная дверь, объеден край ковра. Видимо, ковра в кроличьем организме катастрофически не хватает. А еще Лапуся очень любит залезать в комнатные растения и копать в них землю.

Миттельшнауцер Ролла (6 лет)

Миттельшнауцер Ролла — это собакокошка. В ноябре ей исполнится 6 лет. Миттельшнауцеры неугомонные, прыгучие, игривые собачки, но Ролла — все в точности наоборот. Ленивая сплюха и жруха. Когда идешь с нею гулять, складывается впечатление, что она делает одолжение и выводит тебя на улицу (а ей это будто бы не нужно). Волной игривости накрывает редко. От кошки она отличается лишь неимоверной любовью к хозяевам. Если выхожу выносить мусор на площадку, через 2 минуты мне рады так, будто я отсутствовала целую вечность. Стоимость питомца — ₽ 15 тыс. (в то время около $ 375) Ролла приобреталась в питомнике с паспортом и родословной. Первые прививки входили в стоимость. Стартовые расходы — около ₽ 7 700 ($ 150) Клетка (брали сразу большую, 76×48×53 см) — около ₽ 2 500. Используется не только для переноски животного. Клетка — укромное место в доме, где пес должен чувствовать себя защищенно. Лоток (взяли на первое время самый дешевый) — около ₽ 120; стойка с мисками — около ₽ 1 200. Рулетка (немецкая, качественная, длиной 16 м) — ₽ 2 800; ошейник — ₽ 1 100. Они прослужили почти 5 лет. Недавно купили новую рулетку за ₽ 2 500 и ошейник за ₽ 900. Текущие расходы — от ₽ 30 тыс. ($ 455) в год Корм (упаковка 12 кг на 2,5 месяца) — ₽ 2 900−3 200; вкусняшки (хотя бы раз в месяц) — около ₽ 300 / упаковка. Ошейник от блох и клещей (раз в полгода) — около ₽ 1 000; таблетка от клещей (каждые 15 недель) — от ₽ 1 400 до 1 600; ежегодные прививки — ₽ 1 100. Шампунь для собак (1 раз в 8 месяцев) — ₽ 450; тримминг, чистка ушей, состригание когтей в зоосалоне (1 раз в полгода) — ₽ 2 000. Первые несколько лет занимались с профессиональным дрессировщиком. Курс 10 занятий каждые полгода — ₽ 3 000. Однажды участвовали в конкурсе: взнос — ₽ 1 000. Тогда мы получили оценку породы «отлично» и диплом. Экстренные расходы — от ₽ 5 800 ($ 88) До появления чудо-таблетки от клещей (на 15 недель) спасались менее эффективными средствами. В результате организм Роллы дважды пострадал от инфекции. Расходы на лечение: 2 капельницы по ₽ 1 000; анализы крови — ₽ 300; таблетки — ₽ 600. Еще один анализ крови после 2-го укуса (обнаружились небольшие проблемы с сердцем) — ₽ 1 900. Недавно обнаружили проблемы с костями (задними лапками, что-то вроде артрита). Начали с таблеток — ₽ 1 000 (таблетка на 2 недели). Дальше будем смотреть на результат. Бесполезные покупки Все, абсолютно все купленные игрушки. Таких, может, было штук 7 по ₽ 300. Ролле больше понравились вязаные носки, старый тапок и моя любимая детская игрушка. Убытки В щенячьем возрасте периодически пожевывались ножки табуреток и шнурки от любой обуви.

Волнистый попугай Шелли (6 лет)

Шелли (Шелдона) мы взяли, когда ему было 35 дней от роду. По словам заводчика, это идеальный возраст для того, чтобы брать птенца, если хотите приручить его и научить говорить. У нас так и произошло: он купается в руках, целуется, прилетает на зов и говорит стихами (сейчас уже не так много и четко, потому что был женат, а в паре птицы действительно разучиваются говорить). С характером, но добродушный, любознательный, повадки больше человеческие, чем птичьи. Стоимость питомца — ₽ 300 (6 лет назад — около $ 7,5)

Стартовые расходы — около ₽ 1 000 ($ 16) Клетки — новая за ₽ 600 и б/у для дачи за ₽ 200. Колокольчики, поилка, кормушки, зеркальце — около ₽ 200 за все. Текущие расходы — около ₽ 1 000 ($ 15) в год Корм — до ₽ 80 в месяц, мелок — около ₽ 12 (хватает месяца на 3). Еще нужна бумага на поддон белая, но мне она достается бесплатно — родственники с работы приносят. Экстренные расходы — ₽ 0 Шелли не болезненный (тьфу-тьфу), на лечение ни копейки, на передержку тоже — просто оставляем его родителям, когда уезжаем, или просим соседей прийти покормить день-два за шоколадку. Бесполезные покупки 3 жены. Его 1-я и единственная любовь улетела с воробьем в Гагры. 2-я скрылась в неизвестном направлении — просто исчезла с закрытой клетки (окно было на проветривание открыто, зашторено). 3-ю доконала депрессия: не люб был ей наш «прынц» — и она просто зачахла за полтора года. Ну и еще в купалке он купался всего пару раз, а так обычно любит в чашке или в руках мыться. Убытки От него никаких материальных — совершенно беспроблемный парень оказался. Клетка у нас не закрывается, он свободно летает по дому. А вот одна из его барышень была дизайнером от бога: вырезала узоры клювом на всем, до чего могла дотянуться, — немного пострадал край обоев на кухне. Вторая научила Шелли ужасной вещи — орать в 6 утра, чтобы его открыли (завешиваем на ночь клетку). Поэтому главный убыток — наш утренний сон.

Бассет-хаунд Диксон (почти 11 лет)

Для нас Диксон — золотая собака. В декабре ему исполнится 11 лет. Он своенравный, упорный, но я считаю это плюсом. Так интереснее. Он личность, которая не полностью подавляется хозяином. Конечно, недостатки есть: шерсть, слюна, всюду тряпки-полотенца, постоянные стирки, уборки (робот-пылесос не просто так был куплен). Впрочем, это уже издержки золотой собаки. Стоимость питомца — около ₽ 8 000 ( $ 250 , цена актуальна для 2008−2009 гг.).

( , цена актуальна для 2008−2009 гг.). Стартовые расходы — до ₽ 700 ($ 22) Поводок — ₽ 200, пара мисок — ₽ 80, игрушки — до ₽ 400 (тогда это немало было, но собаку я давно ждала). В качестве первого спального места у Дичи была старая куртка. Текущие расходы — около ₽ 78 300 ($ 1 200) в год Питание на неделю — от ₽ 1 000 до 1 200; вкусняхи — около ₽ 350. Кормим «сушкой» и «натуралкой».

С сухим кормом проще, но Диксон нежно любит свою кашку: на 400 г риса — 1,5 кг мяса (это не всегда мякоть, чаще обрезки говядины или гуляш, печень, сердце). «Перекусы» на неделю — 1,5 кг творога и литр молока. Средства от клещей — около ₽ 3 500 на год: капли — по ₽ 1 000 осенью и весной, ошейники — ₽ 1 500 (на год нужно 3 штуки по ₽ 500). Лежак — около ₽ 5 200 (собака крупная, весит 40 кг). Экстренные расходы — около ₽ 14 тыс. ($ 200) в год Передержка — ₽ 180 / день (отдавали один раз на 4−5 дней). Здоровье. Будучи щенком, Диксон сильно болел: то сыпь, то зуд, то неведомая хворь. Ветеринары на нас заработали. Длилось это примерно полгода, но потом как-то перерос. Расходы на лечение за последний год — порядка ₽ 6 500; 3 курса витаминов для лап — ₽ 1 800 / пачка, другие препараты — около ₽ 1 250. Бесполезные покупки — некоторые игрушки (цельные литые).

— некоторые игрушки (цельные литые). Причиненные убытки Самое ценное из сожранного — мой диплом. Хотя Диксон был прав: тот ни разу не пригодился.