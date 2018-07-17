Есть одна важная вещь, о которой мы забываем при выборе собаки

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У собак, так же как и у человека, различают 4 вида темперамента. Наверняка вы хотите завести компаньона, друга и товарища, который будет продолжением вашей индивидуальности. Некоторым породам четко соответствует определенный тип темперамента, поэтому лучше выбирать такой характер щенка, который наиболее близок вашему собственному.

AdMe.ru рассказывает о разных темпераментах собак.

Флегматики — уравновешенные, инертные

Шарпей

Бобтейл

Сенбернар

Медлительные и рассудительные, открытые и послушные собаки. Иногда у них может быть собственное мнение по поводу целесообразности выполнения команд. Невозмутимы, они могут спать по 20 часов в сутки, не навязывают свое общество окружающим. Собаки-флегмы — добродушны и спокойны. Отличные охранники, лают исключительно по делу. Можно выбирать, если сомневаетесь, что сможете проводить много времени с собакой. Другими представителями флегматичного темперамента часто называют ротвейлеров, ньюфаундлендов, кавказских и среднеазиатских овчарок.

Сангвиники — уравновешенные, активные

Золотистый ретривер

Лабрадор

Бернская горная собака

Четвероногие сангвиники уживутся с любым хозяином. Основной плюс таких пород — они легко поддаются дрессировке. Но при этом могут позволить себе лениться. Притвориться глухим, чтобы не выполнять команду, — их любимая уловка.

«Нет ни одной области, где нельзя было бы получить высокие результаты при работе с сангвиником. Он и товарищ по играм у детей, и защитник, и поводырь. Это собака, на которую можно положиться в любой ситуации». «Воспитание собаки», И. Сваровски

Важно знать, что активность таких пород требует достаточного времени и внимания к себе. Таких собак можно брать с собой куда угодно. К сангвиникам также относят боксеров, колли и эрдельтерьеров.

Меланхолики — пассивные, необщительные

Акита-ину

Французский мастиф

Кане-корсо

Эти собаки скупы на эмоции, немного апатичны. Но не менее милые, чем остальные, а главное, добрые (несмотря на иногда устрашающий вид). Как правило, такой тип темперамента чаще встречается у крупных собак. Собака-меланхолик с трудом привыкает к новым условиям жизни, на площадке для выгула ей предпочтительнее общаться со знакомыми собаками. Владельцу придется провести много времени за воспитанием и тренировками, прежде чем увидеть результат своей работы. От флегматиков их отличает неуравновешенность и робость. Типичными меланхоликами также являются английские мастифы, немецкие доги, американские бульдоги.

Холерики — сильные, неуравновешенные

Джек-рассел-терьер

Корги

Доберман

Самые заводные из всех пород, непоседливые и игривые. В процессе их воспитания следует держать руку на пульсе и заводить их, в случае если любите совершать длительные прогулки. Важно знать, что неуемную энергию таких собак нужно направлять в мирное русло — занимать их долгими совместными играми и продолжительными тренировками. Собаки-холерики — отважные компаньоны и верные друзья. От сангвиников их отличает вспыльчивость и неугомонность. Такие собаки хорошо подходят для соревнований и охоты.

Вместо заключения

Собаки одной породы могут быть совершенно разными по характеру.

Необходимо отметить, что изменить темперамент животного невозможно. Из энергичной, не сидящей на месте собаки сделать вечно спящего инертного увальня и наоборот — у вас не получится. Нужно учитывать это, принимая щенка, а вместе с ним и колоссальную ответственность за животное.

Даже когда две собаки живут в одной семье, их привычки и характер могут быть кардинально противоположными. Нужно принимать во внимание особенности темперамента собаки в процессе ее обучения и воспитания.

Для определения характера щенка существуют специальные тесты. Они могут быть универсальными для всех пород или специализированными, если выбираете собаку для охоты, работы или участия в выставках. Их цель — определить контактность, врожденную социализацию и умение подчиняться будущему хозяину.

Например, вы можете аккуратно в ходе игры перевернуть щенка на спину и удерживать его так несколько секунд, наблюдая за реакцией. Или положить щенка животом себе на руку и посмотреть, не агрессирует ли он, не боится ли, не скулит. Если щенок после незначительного сопротивления так и остается лежать, значит, будет хорошо подчиняться.

Стоит помнить, что темперамент собаки — это лишь основа его будущего характера, который проявится только с возрастом. В отличие от характера темперамент щенка можно определить, уже когда вы пришли на него посмотреть. Обратите внимание, что мохнатые братья и сестры ведут себя по-разному, и выберите того, чья манера поведения вам по душе.

А у вас есть собака? Расскажите, как вы выбирали себе друга! Оказался ли для вас его темперамент сюрпризом?