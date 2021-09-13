Мы проследили эволюцию усатых-полосатых и выяснили, что котики от нас многое скрывают

Сегодня на нашей планете насчитывается около 700 миллионов домашних кошек. И хотя сейчас кошки считаются одними из наиболее популярных питомцев на планете, любовь человека к усатым компаньонам достигла своего пика еще во время существования Древнего Египта: тогда кошек увешивали драгоценностями и почитали наравне с божествами.

AdMe.ru решил проследить эволюцию пушистых проказников. В бонус же мы поместили несколько занимательных фактов о котах и кошках, которые одним махом переворачивают наш привычный мир с ног на голову.

Несколько миллионов лет назад кошки кардинальным образом отличались от тех усатых-полосатых питомцев, какими мы привыкли их видеть сегодня. Их предки — миациды — были больше похожи на современных куниц: такой же длинный хвост, развитые зубы и небольшое юркое тело. Впрочем, миациды стали прародителями не только для котов и кошек, но и для многих других хищных животных — медведей, собак, енотов и даже тюленей.

Миллионы лет назад кошки могли выглядеть примерно так.

Затем миациды эволюционировали. Одним из результатов их развития стал вид Felis silvestris (степная кошка. — Прим. AdMe.ru ) , который до сих пор обитает в Африке, Центральной Азии, Китае и южной части России. Именно этот вид кошек стал прародителем наших компаньонов.

Felis silvestris (степная кошка. — Прим. , который до сих пор обитает в Африке, Центральной Азии, Китае и южной части России. Именно этот вид кошек стал прародителем наших компаньонов. То, как и почему древний человек сумел приручить первую кошку, — неизвестно. Однако ученым удалось выяснить, что наши предки завели не одну, а сразу пять степных питомиц, которые затем дали потомство и стали «прабабушками» современных кошек.

Это вид Felis silvestris, который, хотя и жил тысячи лет назад, до сих пор встречается в Европе и Азии.

Свое завоевание мира коты начали из стран Ближнего Востока около 9 500 лет назад: тогда этих животных привезли на остров Кипр с целью сохранения излишков урожая от мышей и крыс.

Затем пушистые питомцы попали в Египет, где их встретили со всеми почестями: в честь кошек там придумали и отдельную богиню — Бастет. Согласно поверьям египтян, у Бастет было женское тело и лицо кошки.

Согласно любопытной легенде, однажды любовь к кошкам сыграла для египтян роковую роль. Зная о привязанности этого народа к представителям семейства кошачьих, персы решили захватить город Пелузий именно при помощи котов. При подступе к городу воины бросали кошек в египтян, что полностью их парализовало: поднять руку на живое воплощение богини Бастет египтяне просто не могли. В конечном итоге Пелузий был сдан персам, а сами египтяне обратились в бегство.

До сих пор еще точно неизвестно, смог ли человек полностью одомашнить кошку или все-таки нет. Домашние кошки гораздо более схожи со своими дикими предками, чем те же собаки, и, оказавшись без человека, могут прекрасно без него обходиться и самостоятельно добывать себе пищу.

Впрочем, доказательство влияния человека на пушистых компаньонов все же имеется. За время многотысячелетнего союза с нами кошки немного видоизменились: они стали больше по сравнению со своими незнакомыми с человеком предками.

В Средние века отношение к кошкам резко поменялось: этих животных стали считать олицетворением нечистой силы и спутниками ведьм. От животных начали активно избавляться, что позднее породило миф о том, что именно отсутствие кошек стало косвенной причиной чумы, которую разносили крысы.

Сегодня кошек ценят во всем мире: на планете насчитывается 44 их чистокровные породы. Самыми популярными из них считаются сиамские, персидские и бенгальские кошки, мейн-куны и рэгдоллы. Самыми редкими — кошки породы бурмилла и минскин.

Одной из самых молодых пород кошек на планете считается порода селкирк-рекс, или «кошка-овца», которая появилась в 1987 году. Этот уникальный в своем роде вид кошек несет ген кудрявой шерсти.

Еще одна порода кошек, которая не перестает удивлять весь мир, — манчкин — отличается от своих сородичей укороченными лапами: они у нее в 2, а то и в 3 раза меньше, чем у обычных кошачьих. Такой отличительной особенностью кошки этой породы обязаны генетической мутации, которая появилась у них в 1940-х годах.

Иногда влияние на внешний вид котов и кошек оказывают не только разнообразные мутации, но и длительная изоляция животных в определенном месте. Так, фелинологи негласно выделяют несколько пород пушистых любимцев, которые за время проживания на удаленных островах постепенно сформировали свои уникальные черты. Киприотские коты породы афродита и коты породы японский бобтейл — как раз одни из таких. И если японские коты могут похвастаться перед сородичами отсутствием хвоста, то коты с Кипра — особенно густой шерстью и атлетичным телосложением.

Сейчас кошки вне зависимости от породы могут похвастаться наличием своего собственного праздника — Международного дня кошек, который отмечается 8 августа. В некоторых странах Европы, в частности в Италии, праздник назначен на другую дату — 17 ноября. Посвящено итальянское торжество сугубо черным кошкам: так итальянцы показывают свое почтение к животным, пострадавшим от рук человека в Средние века.

Бонус: несколько невероятных фактов из жизни вашего котейки, о которых он вряд ли вам расскажет сам

Мурчащие животные тоже могут быть правшами и левшами. Оказывается, для выполнения разнообразных задач коты чаще всего пользуются передней левой лапой, а кошки — передней правой.

Кошки не знают о существовании сладкой пищи. Строение кошачьих вкусовых рецепторов просто не позволяет им ощутить в пище этот особенный вкус.

Глаза кошек для них далеко не самый важный инструмент навигации. Усы, или вибриссы, — вот что помогает этим животным ориентироваться в пространстве.

Большинство кошек на планете страдают дальнозоркостью, и из-за этого им проще рассмотреть удаленные предметы, чем те, что находятся вблизи.

Стаббс — первый в истории кот, которому выпала честь стать мэром небольшого города. В послужном списке избранного народом мэра — побег на окраину города на мусоровозе.

Кот Стаббс, который за свою долгую жизнь успел поработать мэром города.

«Коллега» Стаббса — кот Честер — оказался одним из авторов работ по криогенике. Хозяин Честера указал его имя при публикации своих трудов в научных журналах.