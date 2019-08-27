Мужчина забирает домой пожилых животных, у которых уже не было шансов обрести семью

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В сердцах некоторых людей можно строить города, настолько они велики. Именно таким человеком является бухгалтер из Колорадо — Стив Грейг, который собрал под своей крышей большую семью из пожилых животных и дарит им любовь и ласку. Аккаунт семейства в Instagram под названием «Волчья стая» насчитывает уже больше 800 тыс. подписчиков. И мы не смогли пройти мимо.

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Все началось с трагического события: погибла любимая собака Стива. Со временем горечь утраты сменилась твердым решением совершить благородный поступок.

«Когда умирает домашний питомец, боль может быть настолько душераздирающей, что многие люди пытаются избежать ее повторного появления любой ценой. Но если вы со временем позволяете занять пустоту внутри вас другому животному, это невероятно. Вы отдаете дань уважения вашему почившему питомцу тем, что дарите шанс на достойную жизнь другому живому существу, у которого, вероятно, такого шанса уже не было». Стив Грейг

Так в доме добряка-бухгалтера появился 12-летний чихуа-хуа по имени Иа.

«Я взял его домой — пса с шумами в сердце и больными суставами, который был уже никому не нужен. И это оказалось только начало». Стив Грейг

Сейчас в доме Стива обитает 10 собак и много других животных — от кролика до свиньи с оригинальным прозвищем Бикини. Он забрал ее с фермы, когда пришел туда за курицей. Хозяин Бикини не мог ее содержать, а Стив подумал: «У меня не будет больше шансов получить домашнюю свинью» — и забрал сразу двух необычных питомцев. На вопрос, почему он берет именно пожилых животных, Стив отвечает так: «Они мудрые, и с ними проще найти общий язык». И, судя по всему, у него это получается отлично.

День Стива начинается в 5 утра: кормить такую толпу — дело нелегкое. Возраст большинства питомцев предполагает особенный рацион, которого нужно неукоснительно придерживаться. Но он готов преодолевать эти сложности ради того, чтобы видеть счастливые глаза своих пушистых жильцов.

Большинство посетителей дома Стива говорят о том, что животные безумно дружелюбные и дискомфорт, свойственный домам с большим количеством живности, совсем не ощущается. Более того, гости могут даже не заметить весь состав «Волчьей стаи»: питомцы ведут себя крайне тихо.

Кролик Стюарт появился в жизни Стивена практически случайно — его однажды просто подкинули во двор. Стюарт оказался очень любвеобильным, а поэтому абсолютно не боится идти на контакт с людьми.

Я предполагаю, что кто-то знал, что у меня много животных, и подумал: «Да, этот парень даст ему хороший дом» Стив Грейг

Неугасаемое внимание публики к этой большой семье позволило Стиву немного заработать — он выпустил книгу о жизни «Волчьей стаи» и продает футболки с принтами своих питомцев. Но и тут он не забывает о добрых делах: большая часть полученных средств уходит приютам и фондам по защите прав животных.

Стив Грейг также надеется, что его опыт поможет другим людям принять решение приютить пожилого друга.

«Пожалуйста, подумайте о том, чтобы взять в дом старого питомца. Он отчаянно нуждается в заботе и любви и вернет вам их вдвойне». Стив Грейг