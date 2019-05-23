Мужчина поставил жену перед выбором: он или собаки. И она выбрала собак

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Для Лиз Хэслем счастье — это заботиться о животных и защищать тех, кто в этом нуждается. Что она получает взамен? Огромное количество любви и благодарности от своих питомцев. Очевидно, этого ей достаточно, потому что Лиз не променяет их ни на кого на свете. И это не просто громкие слова.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться с вами необычной историей о том, как Лиз приняла, возможно, одно из самых трудных решений в жизни: ей пришлось выбирать между своим партнером и любимыми собаками.

Лиз вышла замуж за того, кого считала любовью всей своей жизни

Лиз Хэслем познакомилась с Майком, когда ей было 16. Они полюбили друг друга и поженились сразу после окончания школы. После свадьбы Лиз переехала к Майку. Они поселились в уютном доме с двумя спальнями в сельской местности, в деревушке Барнхем, графство Суффолк. Позже у пары появился сын Олли. Их брак продлился целых 25 лет. Однако все это не смогло спасти отношения от разрыва.

«Я или собаки»

Однажды терпение Майка лопнуло. Он столкнулся с Лиз в доме и не задумываясь выпалил фразу, которая изменила всю их жизнь. «Мой муж поставил ультиматум: „Либо собаки, либо я“. С тех пор я не видела его и ничего о нем не слышала», — сказала Лиз. В чем же была причина конфликта? Переехав в загородный дом, Лиз поняла, что теперь у нее достаточно места, чтобы начать бизнес, который будет радовать ее сердце больше, чем набитые карманы. Она создала приют для бультерьеров Beds For Bullies. Это временный дом для собак, которые остались без хозяев. В конце концов мужу Лиз надоело, что их отношения крутятся вокруг собак, у которых к тому же было множество проблем со здоровьем и поведением. Кроме того, он хотел переехать в другой дом, но из-за животных не мог себе этого позволить.

Лиз была привязана к собакам с самого детства

Family portrait!

Liz Haslam with some of her bullies...

It's only 5 but getting 5 to pose is hard enough!

❤🐶❤🐶❤🐶❤🐶 pic.twitter.com/21lU1fGAYq — Bedsforbullies (@bedsforbullies) June 4, 2018

Любовь Лиз к собакам сводила Майка с ума, хотя это и не было для него сюрпризом. Он знал, что она провела с четвероногими друзьями большую часть своей жизни: ее мать разводила вест-хайленд-уайт-терьеров, а отец владел компанией по производству корма для животных. «Я думала, что после 25 лет совместной жизни он должен понимать: я не собираюсь отказываться от собак. Он знал о моем отношении к ним, когда мы поженились. Не представляю, чего он ожидал», — призналась Лиз.

В их паре цели и желания перестали совпадать

Но и винить Майка в разрыве было бы несправедливо. Как и любого человека, который не любит что-то так же сильно, как любим это мы. Ведь мы не можем заставить другого полюбить что-либо или кого-либо насильно. Лиз отлично это понимала, поэтому после предложения Майка пара приняла здравое решение расстаться, поскольку их приоритеты изменились. «Мы отдалились друг от друга. Он был очень занят работой и не оставил мне выбора. Я не хотела быть просто женой трудоголика, поэтому нашла отдушину в тех, кто всегда дарил мне любовь, — моих собаках», — пояснила Лиз.

Лиз — собачий ангел

Необходимость заботиться о собаках нередко задвигала Майка на задний план. «Моя страсть к собакам слишком велика для Майка. Он ушел — и правильно сделал». Уход за 30 собаками, которые требуют лечения и общения, едва ли оставляет достаточно свободного времени, чтобы позаботиться хотя бы о себе. Лиз тратит по 18 часов в день на уход за собаками, а на их лечение ежемесячно требуются сотни долларов.

200+ спасенных собак

Несмотря на сложности, Beds For Bullies продолжает работать благодаря Лиз и другим людям. Благотворительный приют существует на пожертвования, а также доход от малого бизнеса: Лиз предлагает передержку для домашних животных на время отпуска их хозяев. Лиз берет не только взрослых собак, но и щенков, от которых отказались другие приюты. За годы работы через ее дом прошло более 200 собак, и она продолжает помогать животным.

Всегда верна своим собакам, несмотря ни на что

Лиз не раз сталкивалась с трудностями. Ветеринарный счет на $ 4,5 тыс. заставил ее какое-то время жить в палатке, потому что она не могла оплатить аренду дома. Однако она смогла это преодолеть. И, как она признается, вряд ли что-то еще сделало бы ее более счастливой. «Я сама выбрала такую жизнь, и она мне нравится», — говорит женщина.

Несомненно, то, что делает Лиз, заслуживает огромного уважения. А как бы вы поступили на ее месте?