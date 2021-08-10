Мать и дочь спасли малыша-енота 4 года назад, и он до сих пор заходит к ним поздороваться

Дикие животные — независимые создания. И все же они не застрахованы от несчастных случаев и им время от времени требуется помощь человека. Вот только для лесных жителей она практически недоступна. Тем не менее есть люди, которые готовы на все, чтобы помочь братьям нашим меньшим.

Именно таким человеком является Никки Робинсон, которая в интервью AdMe.ru рассказала о том, как вместе со своей матерью Линдой она работает с дикими енотами. Но прежде всего Никки поделилась трогательной историей о верном еноте по кличке Маленькие Ручки.

Когда в доме живет енот

Никки и ее мать Линда живут в Канаде — стране, которая известна своей многочисленной популяцией енотов, так что встречи с этими пушистыми товарищами здесь не редкость. Обе женщины увлечены изучением природы и диких животных. Они считают, что им на самом деле повезло найти друг в друге компаньона с тягой к приключениям и желанием спасать жизни.

Некоторые люди появление по соседству этих умных животных считают настоящим бедствием. Поэтому часто многие думают, что енотам не нужна защита или внимание людей, хотя на самом деле это неправда. Еноты, как, в частности, и наш герой Маленькие Ручки, иногда оказываются на дорогах или посреди городов — одинокие, беззащитные и беспомощные, а иногда травмированные и отчаянно нуждающиеся в нашей помощи. К счастью, есть люди, которые находят этих маленьких зверьков очаровательными. Они готовы дать им дом и любовь, которую те заслуживают.

Маленькие Ручки — одинокий малыш-енот на дороге

В 2017 году детеныш енота, которого позже назовут Маленькие Ручки, неожиданно появился в жизни Никки и Линды. Когда они нашли малыша, он был сильно напуган и просто стоял на обочине дороги. Его взяли домой. Мать и дочь стали его спасительницами и защитницами. Впоследствии он провел в их доме более 5 месяцев.

Енота окружили заботой, но он попытался сбежать

Когда этот симпатичный малыш попал к людям, которые стали на некоторое время его семьей, первым делом его вымыли, согрели, напоили и накормили. И сначала его на всякий случай изолировали. Линда и Никки постарались, чтобы Маленькие Ручки был в полной безопасности у них в прихожей, однако они не учли, насколько озорным оказался их гость. Несмотря на то что енот по возрасту был ребенком, однажды он решил выбраться из коробки и спрятаться от своих спасительниц. Когда попытки разыскать зверька не увенчались успехом, женщинам пришлось положиться на нюх своей собаки, которая наконец нашла его где-то среди обуви (выше вы можете увидеть момент, когда женщины снова его нашли).

Он завел друзей среди животных других видов

Маленькие Ручки был не единственным животным в доме Линды и Никки — у них жили другие спасенные звери, а также их собственные питомцы. Малыш-енот появился в доме в один год с собакой, которую Линда взяла из приюта, так что росли они вместе. Он отлично поладил с другими животными в доме, что лишний раз доказывает, что в семье, где всех любят, царит мир и взаимопонимание. Возможно, залогом успеха было то, что женщины пытались сделать жизнь Маленьких Ручек нормальной настолько, насколько это возможно (учитывая, что он все же енот), поэтому большую часть времени он проводил с ними. Он даже выходил из дома и исследовал природу, зная, что может прийти обратно в любое время. Таким образом, они позаботились о том, чтобы енот мог вернуться в свою естественную среду обитания и заботиться о себе самостоятельно, а не полагаться в выживании на людей.

В Линде Маленькие Ручки обрел «маму»

Линда стала главным опекуном и защитником героя этой красивой истории. Она брала его на руки, чтобы убедиться, что ему стало лучше. Возможно, именно поэтому у Маленьких Ручек особое отношение к этой доброй женщине, основанное на любви и привязанности. Даже сейчас, спустя 4 года после его реинтеграции в дикую природу, этот енот, ставший уже взрослым и самостоятельным животным, время от времени возвращается, чтобы навестить свою человеческую семью и выразить ей любовь и признательность. Особенно своей любимой Линде, которая заботилась о нем, когда он больше всего в этом нуждался.

Возможно, так он благодарит за все, что Линда для него сделала, или просто показывает, что по ней скучает. Но факт остается фактом: он до сих приходит к двери, чтобы поприветствовать Линду, посидеть у нее на коленях, обнять ее и просто побыть с ней рядом.