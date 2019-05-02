Котик из Нью-Йорка покорил соцсети. Берегитесь: он украдет и ваше сердечко
Кот Pisco из США меньше чем за год успел влюбить в себя пользователей интернета. Фотографии с котиком неземной красоты разлетелись в виде мемов: он и сладкий пирожок, и хулиган, который думает как елка. Зверек живет в Нью-Йорке и принадлежит к породе британская шиншилла.
Было бы непростительно не познакомить вас с пушистой звездой повышенной мимимишности и лишить возможность сделать хмурый день лучше. AdMe.ru с вами так не поступит.
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Фото на превью pisco_cat / pikabu