Котик из Нью-Йорка покорил соцсети. Берегитесь: он украдет и ваше сердечко

  • 46
    5
  • 47
  • 9
  • 17.6k

Кот Pisco из США меньше чем за год успел влюбить в себя пользователей интернета. Фотографии с котиком неземной красоты разлетелись в виде мемов: он и сладкий пирожок, и хулиган, который думает как елка. Зверек живет в Нью-Йорке и принадлежит к породе британская шиншилла.

Было бы непростительно не познакомить вас с пушистой звездой повышенной мимимишности и лишить возможность сделать хмурый день лучше. AdMe.ru с вами так не поступит.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Фото на превью pisco_cat / pikabu

  • 46
    5
  • 47
  • 9
  • 17.6k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль