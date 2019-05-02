Котик из Нью-Йорка покорил соцсети. Берегитесь: он украдет и ваше сердечко

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кот Pisco из США меньше чем за год успел влюбить в себя пользователей интернета. Фотографии с котиком неземной красоты разлетелись в виде мемов: он и сладкий пирожок, и хулиган, который думает как елка. Зверек живет в Нью-Йорке и принадлежит к породе британская шиншилла.