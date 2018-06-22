Как живут люди, которые когда-то решили выпендриться и завели домашнюю лису

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Кто в детстве не умолял родителей завести обезьянку, лошадку или лисичку? Казалось бы, детские фантазии, да и только. Но нет, лис все-таки действительно одомашнивают и даже спокойно заводят в обычных квартирах, где они живут по соседству с кошками и собаками. Правда, повадки у них немного другие, да и жизнь с ними «слегка» меняется.

AdMe.ru отыскал фотографии жизни лисичек в домашних условиях. Мы не знаем, как эти меховые создания оказались у своих хозяев: возможно, были замечены у обочины дороги и спасены от гибели, может, зверек сам прибежал к людям на участок, а может быть, хозяева просто начитались Сент-Экзюпери, насмотрелись на персонажей Уэса Андерсона и вообще с самого детства упрашивали судьбу о таком зверьке.

Во-первых, сами лисы подтвердят вам, что живут они весело

Они очень любят играть

Любят грызть вещи

Любят наводить свой порядок. Вообще, лучше прятать все вещи и обувь, если к вам в комнату вошла лиса. Ведь она от природы очень любопытна

Например, вот этот лисенок, кроме того, что он ест кур, также «ест» еще и всевозможные провода по дому

О еде: ее лучше тоже прятать, потому что лисы едят буквально все! Конечно, преимущественно мясо, но и от овощей они не откажутся

При этом лисы поддаются дрессировке, как собаки

Их коронный трюк — ныряние в снег вниз головой

Они вообще похожи на собак и отлично с ними уживаются

В отличие от кошек...

Еще они обожают воду

Кстати, мокрая лиса выглядит так. На самом деле они очень худые и сильно пушистые

А после купания самое то — причесаться

И оккупировать хозяйскую кровать

Ну как не уступить кроватку такому малышу?

Когда хозяев нет рядом, они очень скучают

И ждут

И вы только представьте, как вы заходите домой (если, конечно, лис не забаррикадировал дверь)

А там сидит такое пушистое чудо. Любовь, да и только!

Но если вы когда-либо всерьез задумывались о домашнем лисенке, то вот вам напоследок основные плюсы и минусы такого зверька от заводчиков. Минусы: Сильный и очень специфический запах.

Если у вас нет 5–6 часов свободного времени в день на тренировки и игры с лисой, то лучше попрощаться с мыслью о таком питомце.

Если вы, к примеру, раньше убирались 1 раз в неделю, то теперь будете делать это как минимум 3–4 раза, чтобы хоть как-то избавиться от запаха.

Погрызенная обувь, одежда, да и все остальные вещи.

Это весьма дорогое удовольствие. Одни затраты на корм и ветеринара заметно ударят по вашему кошельку.

Излишнее внимание на улице. Плюсы: Любовь с первого взгляда.

Лису, как и кошку, можно приучить к лотку.

Благодаря использованию лотка лису не нужно выгуливать так же часто, как собаку.

Играть с лисой — настоящее удовольствие!

Если вы успешно приручите животное, то лисица привяжется к вам и будет верным другом до конца своей жизни.

Ну как, хотели бы вы завести рыжего лисенка?