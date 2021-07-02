Как выглядят 13 животных с самыми странными в мире названиями

Все мы немного Николаи Дроздовы и нет-нет да и приходим в восторг от непредсказуемой фантазии природы, сотворившей столько причудливых созданий. Радует нас и еще более непредсказуемая креативность тех, кто дал им названия вроде колючкоухого складчатогуба или сатанинского козодоя.

А еще мы в AdMe.ru думаем, что подобные наименования отлично подходят для того, чтобы ласково поддразнить близких. Например, «дурукуль ты трехполосый» или «ах ты, моя злая щитоспинка». А в конце статьи вас ждет бонус — пример того, что под красивым именем и безобидным обликом может скрываться весьма опасное существо.

Какомицли

Этот пушистик — родственник енота. Встретить его можно в США, Мексике и Центральной Америке, и то только если вы любите прогуливаться ночью: днем какомицли спят. Несмотря на невинный вид, эти животные — хищники и с удовольствием полакомятся и птичкой, и кроликом. Их название происходит от ацтекского tlahcomiztli — «полупума». И хотя похожи они на кошек, звуки издают отнюдь не кошачьи: то кашляют, то пронзительно визжат. Иногда их держат дома, чтобы ловили мышей.

Старая жена

Рыбка старая жена водится только в Австралии. Свое смешное название она получила из-за привычки скрежетать зубами и издавать своеобразное ворчание, если ее поймать. Да и в целом старая жена не особенно приятная особа: шипы на ее плавниках ядовиты и могут причинить сильную боль.

Злая щитоспинка

Эта забавная лягушка с очень широким ртом и выпученными глазами выглядит как комичный персонаж мультфильма, но характер у нее далеко не сахар. Агрессивные и прожорливые, эти земноводные питаются мелкими грызунами и рыбой, а в голодные времена не побрезгуют и своими сородичами. В случае опасности щитоспинка вскакивает на все 4 лапки, раздувается, распахивает огромную пасть и решительно бросается на обидчика. Такая злюка! А орет она в точности как мандрагора из фильмов о Гарри Поттере.

Колючкоухий складчатогуб

Да уж, название у этой летучей мыши не особенно благозвучное. Водится она в Мексике и Южной Америке, питается ночными бабочками.

Сатанинский козодой

Совершенно непонятно, почему эта редкая птичка из Индонезии получила такое обидное название. Говорят, что это связано с местным поверьем: будто бы козодой может выклевать глаза у спящего человека. А возможно, и потому, что в случае опасности птица широко открывает клюв, что придает ей угрожающий вид. Хотя, судя по записям пения козодоя, не такой уж он и сатанинский.

Трехполосый дурукуль

Трехполосый дурукуль — единственная ночная обезьяна. Дурукули живут в дуплах, питаются фруктами, насекомыми и летучими мышами. А партнерш привлекают уханьем, похожим на совиное.

Титикакский свистун

Хотя титикакский свистун признан одним из самых уродливых животных на планете из-за свисающей с боков и живота морщинистой кожи, выглядит он вполне симпатично. Свистун обитает исключительно в озере Титикака и впадающих в него реках. Амфибия дышит через кожу и почти никогда не выходит на сушу, поэтому когда и каким образом он свистит и свистит ли вообще, остается неясным.

Большая поганка

Кажется, эту милую водоплавающую птицу обидели неблагозвучным названием совершенно зря. Впрочем, у нее есть и другое — чомга. Весной чомги отращивают себе нарядный хохолок, а в брачный период исполняют особый танец, в конце которого преподносят друг друг в качестве подарка по пучку водорослей.

Длинноволосый ложный вампир

Длина тельца ложного вампира достигает 10–12 см. Этих мохнатых клыкастых созданий можно встретить на территории от юга Мексики до Аргентины. Хотя питаются они не только фруктами и пыльцой, но и мелкими позвоночными, для человека эти летучие мыши не опасны.

Голый землекоп

Может быть, природа и обделила этого безволосого роющего грызуна приятной внешностью, но зато дала взамен кое-что другое: голые землекопы не чувствуют боли, обладают острым слухом и обонянием и могут жить более 30 лет. Для сравнения: продолжительность жизни обычной мыши около 1,5 лет. Мало того, обитающие в естественных условиях голые землекопы не подвержены раковым опухолям. Эти животные водятся в Кении, Эфиопии и Сомали и существуют на Земле уже более 30 млн лет.

Красногубый нетопырь

Несмотря на то, что красногубый нетопырь выглядит как кокетливая пенсионерка, это грозный морской хищник. Да, он не умеет плавать и ходит по дну с помощью грудных плавников. Зато у него на голове есть особый вырост, который светится и приманивает добычу.

Психролют

У психролюта нет чешуи! Вместо нее — голая подвижная кожа. Психролютовые насчитывают несколько видов, и все они плохо изучены, так как эти рыбы живут на большой глубине. Их название происходит от греческого Psychrolouteo, что означает «принимать холодную ванну», ведь психролюты — любители низких температур.

Геренук

Второе название этого животного — жирафовая газель, хотя жирафы вовсе не родственники геренуку. Длинная шея позволяет ему, вставая на задние ноги, объедать листья с колючих кустарников в засушливой саванне, где он обитает.

Бонус: ядовитая птичка ифрита ковальди

К безобидной с виду 35-граммовой птичке с красивым названием, обитательнице Новой Гвинеи, лучше не прикасаться. Ее перья содержат яд батрахотоксин, который может вызывать у человека онемение и даже паралич. Вероятно, птичка накапливает токсины, так как основа ее рациона — ядовитые жуки.