15 фотосравнений животных с их доисторическими предками, от которых челюсть непроизвольно брякает об пол

Миллионы лет назад по нашей планете ходили, бегали и прыгали незнакомые нам существа, чей внешний вид позволил бы им без кастинга пройти отбор в «Парк юрского периода». Со временем эволюция внесла свои коррективы в их внешность и даже поведение, да такие, что их потомки наверняка испугались бы своих далеких «мам» и «пап», если бы встретились с ними сегодня.

AdMe.ru полюбопытствовал, как же именно выглядели родственники знакомых нам современных животных. И скажем сразу: внешний вид предков некоторых всеми любимых зверушек сильно отличается от их знакомых каждому из нас потомков.

Кошки — миациды

Когда-то очень давно одни из популярнейших домашних питомцев, кошки, выглядели немного иначе, нежели сейчас. Их предки, миациды, были больше похожи на современных куниц и жили на деревьях, спускаясь на землю лишь в поисках добычи. Впрочем, эти древние животные стали предками не только современных усатых-полосатых, но и собак, медведей и даже тюленей.

Киты — индохиусы

Как известно, самым большим водным млекопитающим планеты является синий кит, длина которого иногда достигает целых 25 м. Мало кто знает, но «родителем» подводного гиганта является зверек размером с енота — индохиус, который не только жил на поверхности, но и был настоящим вегетарианцем. Со временем формы тела индохиуса сильно изменились, ведь для того, чтобы укрываться от хищников, зверьку часто приходилось находить убежище под водой.

Еноты — гигантские гиенодоны

Одни из самых милых животных планеты, еноты, могут похвастаться родством с одними из самых жутких древних обитателей Земли — гиенодонами. Известно, что зубы этих грозных созданий имели способность самозатачиваться, а сами гиенодоны порой вырастали до 4 м в длину.

Козы — эндрюсархи

Козы и овцы издревле считаются одними из самых добрых и легко приручаемых животных. Впрочем, их древний родственник вряд ли бы захотел сотрудничать с человеком: грозные эндрюсархи когда-то считались самыми большими хищниками-млекопитающими, чей вес иногда достигал целой тонны.

Черепахи — архелоны

Архелоны были самыми настоящими гигантами животного мира — их вес достигал веса современных слонов. Хотя гигантские черепахи и вымерли более 60 млн лет назад, довольно большие экземпляры все еще встречаются в Индийском океане и даже у берегов Северной Америки. Впрочем, ученые настроены скептично: вряд ли эти гиганты смогли пережить эпоху динозавров.

Ленивцы — мегатерии

Ленивцы не зря получили свое название — эти неспешные и добрые животные большую часть своей жизни проводят во сне. Гигантские предки ленивцев тоже не отличались быстротой реакции: мегатерии не только были размером с современного слона, но и весили иногда более 4 т.

Свиньи — энтелодонты

Вымершие предки поросенка Бэйба были грозными существами, которые добывали себе пищу при помощи острых клыков и крайне скромного интеллекта. Впрочем, даже небольших умственных способностей энтелодонтов, или «свиней-терминаторов», оказалось достаточно для того, чтобы те несколько тысячелетий подряд могли без проблем кочевать по открытым равнинам Китая, Европы и даже Северной Америки.

Удавы — титанобоа

Древний родственник всех современных удавов, грозный титанобоа, когда-то обитал на территории Латинской Америки. 13-метровая длина и колоссальный вес этой вымершей змеи не помешали титанобоа сохранить ее на удивление миролюбивый характер: известно, что гигантский удав питался исключительно рыбой.

Опоссумы — сумчатые саблезубые тигры

Опоссумы — это небольшого размера животные, которые в настоящее время обитают в Северной и Южной Америке. Часто этих безобидных зверушек показывают в зоопарках, однако с перспективой оказаться в одном из них вряд ли согласился бы древний родственник этих лесных обитателей — сумчатый саблезубый тигр. Острый слух зверя компенсировал его относительно слабое зрение, а верхние клыки тигра росли на протяжении всей его жизни. Возможно, именно необычный внешний вид животного способствовал распространению слухов о том, что грозный предок опоссумов каким-то образом мог дожить до наших дней: время от времени похожего зверя замечают в Африке, в Южной Америке и даже у Азовского моря.

Коалы — дипротодоны

Одним из самых необычных представителей австралийской фауны когда-то давно являлись дипротодоны, или гигантские вомбаты. Эти животные достигали размеров современных гиппопотамов и весили до 3 т. Потомками же гигантов-вегетарианцев сегодня являются коалы, которых долгое время считали родственниками медведей.

Акулы — мегалодоны

Акул издавна считают одними из самых опасных водных хищников, однако их предки наверняка показались бы нам еще более грозными существами. Размеры доисторической акулы-гиганта порой доходили до размеров пятиэтажного дома, а особенности организма мегалодона позволяли ему без проблем обитать даже в пресной воде.

Носороги — индрикотерии

Родственники современных носорогов, индрикотерии, успели засветиться в древнерусских сказках и легендах, ведь ареал их обитания находился как раз между Китаем и Балканами. Впрочем, сказочный зверь оказался не только в истории, но и в кинематографе: боевые машины из киносаги «Звездные войны» были почти полностью срисованы именно с образа этого древнего млекопитающего.

Лошади — макраухении

Современному человеку сегодня сложно себе представить лошадь, которая в результате эволюции неожиданно приобрела хобот. Однако именно эта часть тела и присутствовала у древних родственников современных пони, ослов и зебр: макраухении и правда очень странно выглядели даже на фоне саблезубых тигров и гигантских коал.

Жирафы — самотерии

Доисторические предки жирафов, самотерии, когда-то обитали на территории современной Украины и Молдавии. В то время у будущих жирафов еще не было настолько длинной шеи: отличительная часть тела у них появилась в результате эволюции. Считается, что самцы с наиболее длинными шеями получали больше внимания от самок.

Куры — тираннозавры

Тираннозавр Рекс — один из самых известных динозавров планеты: образ знаменитого обитателя доисторических джунглей в культовом фильме «Парк юрского периода» сделал ящера узнаваемым по всему миру. Хотя внешний вид гиганта мало похож на птичий, ДНК тираннозавра во многом схожа с ДНК современных кур. Хотите — верьте, хотите — нет, но сегодня ученые уже всерьез обсуждают возможность того, что гроза первобытной планеты Земля был пернатым.