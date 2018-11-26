Как ваша собака признается вам в любви: 11 способов

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Люди пытаются понять эмоции собак уже много-много лет и даже пишут на эту тему научные работы. Например, доказано, что если собака машет хвостом, то она хочет играть, а если она не отходит от вас, значит, она хочет, чтобы вы ее угостили. Исследования показывают, что за эмоции у собак отвечают те же отделы мозга, что и у человека, а значит, наши способы проявлять и показывать любовь довольно схожи.

Мы в AdMe.ru прочитали исследования о том, как собака демонстрирует любовь и привязанность, и готовы поделиться с вами!

1. Заглядывает вам в глаза

Один из способов сказать «Я люблю тебя» — посмотреть прямо в глаза. Согласно исследованиям, когда собака и человек смотрят друг другу в глаза, между ними возникает сильная эмоциональная связь. Такая же связь при зрительном контакте устанавливается и между людьми. Исследователи думают, что эту особенность выражения любви собаки приобрели именно в процессе одомашнивания.

2. Приносит вам свои игрушки

Если собака приносит вам свою любимую игрушку, то будьте уверены, что она вас любит. Обычно собаки не дают никому прикасаться к своим любимым косточкам, канатам и плюшевым зверькам. Но если ваш питомец позволяет вам играть с ними, это значит, что собака доверяет вам и чувствует себя в безопасности, когда вы рядом.

3. Зевает, когда вы зеваете

Недавно появились исследования, которые показывают, что, как и люди, собаки часто зевают «за компанию». Но только если между хозяином и собакой есть крепкая связь, она тоже будет зевать вместе с человеком. Попробуйте провести этот тест со своей собакой и зевнуть перед ней — если она повторит за вами, значит, действительно вас любит и доверяет.

4. Спит с вами

Если собака спит в вашей постели, это значит, она вам очень предана. Есть исследования, которые доказали, что для людей очень комфортно спать в одной кровати или комнате со своими питомцами. «Если под вашим боком мурлыкающая кошка или собака — это расслабляет и улучшает качество сна», — рассказывает доктор Луис Крахн, специалист по сну.

5. Виляет хвостом

Хвост — средство коммуникации собак между собой и с человеком. У собак есть много способов виляния хвостом, а у человека есть много исследований о том, как это можно расшифровать. Но чаще всего виляние хвостом означает, что собака хочет играть и соскучилась по вам.

6. Поднимает брови и высовывает язык

Согласно исследованиям, у собак есть своя богатая мимика. Например, они, когда на них смотрит хозяин, поднимают брови, чтобы сделать глаза больше и казаться еще милее, и высовывают язык.

7. Обнимается с вами

Хотя есть споры о том, любят собаки обниматься или нет, ученые считают, что собаки это обожают. Обнимаясь, они показывают свою привязанность. Находясь физически близко к хозяину, собаки чувствуют себя в полном комфорте и безопасности.

8. Любит опираться на вас

Собаки — социальные животные, и им важно чувствовать связь с членами своей стаи, в том числе и с людьми. Если собака вас любит и доверяет вам, она будет опираться на вас в поиске физического и эмоционального контакта. Другими словами, собаки видят в вас своего защитника.

9. Дает вам гладить себя по голове

Если ваша собака дает вам гладить себя по голове, при этом закатывает глаза, наслаждаясь процессом, — она вам доверяет. Обычно собакам не нравится, когда касаются их головы: они воспринимают это как угрозу.

10. Спокойно наблюдает за тем, как вы уходите

Если собака спокойно реагирует на то, что вы уходите, и терпеливо ждет вас весь день, значит, она вам доверяет и знает, что вы точно вернетесь. Если же собака лает, царапает вещи, когда вы уходите, она переживает, что вы бросите ее.

11. Радуется, когда вы возвращаетесь

Если ваш питомец с ума сходит от радости, когда вы приходите домой, то он вас точно любит. Эксперименты показывают, что такое воссоединение с хозяином понижает у собак гормон стресса и повышает уровень гормона счастья.

В этой статье мы рассказали самые частые способы собак показать людям свою любовь, но собаки, как и люди, очень разные. Присмотритесь к своему питомцу, возможно, у него есть свой уникальный способ сказать вам «Я тебя люблю!»

Как ваши питомцы показывают вам свою любовь? Расскажите нам в комментариях!