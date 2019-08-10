Как ухаживать за новорожденным котенком, если от него отказалась мама или вы нашли его на улице
Уход за новорожденным котенком, который по тем или иным причинам остался без матери, — задача непростая, но выполнимая. Пользовательница твиттера под ником @gabbylaufey знает об этом не понаслышке. Увидев на улице малыша, она принесла его домой и сделала все для того, чтобы осиротевший малыш окреп.
Как только девушка начала делиться своими знаниями по уходу с читателями, тред сразу же набрал популярность. И не зря, ведь однажды эта важная информация может спасти жизнь маленькому и пока еще беспомощному существу.
AdMe.ru делится с вами понятным инструктажем по выхаживанию новорожденного пушистика.
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Итак, если вы нашли такого котенка где-то в кустах, то для начала нужно убедиться, что он действительно брошен. Я сидела неподалеку от места, где он лежал, и ждала около 3 часов, но мама малыша так и не вернулась за ним. Поэтому решено было взять его домой.
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Если вы сомневаетесь в своих силах вскормить его, то можно позвонить в различные ветклиники и поспрашивать информацию о том, нет ли у них кормящей мамы, которой можно попробовать отдать пушистого комочка.
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Но с этим надо быть осторожным, проследите за этим. Чужая мама может не принять малыша, навредить ему и даже удушить. Поэтому, чтобы кошка приняла его по запаху, стоит потрогать и других ее котят, чтобы каждый из них пах вами. Тогда кошка может принять и ваше дитя.
Обустройство места
- Для начала будьте аккуратнее: новорожденный котенок очень хрупкий, маленький и, скорее всего, будет громко пищать от ваших прикосновений. Лучше всего брать его, завернув в полотенце или пеленку.
- Как только четырехлапый друг оказывается дома, нужно подготовить для него место. Возьмите небольшую коробку, внутрь положите несколько пеленок, чтобы было мягко. Так как котенок совсем один, нужно, чтобы он чувствовал тепло: возьмите обычную бутылку и наполните теплой водой, обернув ее полотенцем, положите в коробку. Так он будет спать рядом с ней. Периодически меняйте воду в бутылке, чтобы она сохраняла свое тепло.
- Коробка должна быть открыта, чтобы поступал воздух, но при этом важно, чтобы сохранялась темнота: котятам в такой срок не нужен яркий свет, наоборот, его нужно избегать, так как глазки еще закрыты и не готовы к нагрузке.
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Если вы принесли домой новорожденного пушистика, то непременно изолируйте его от других домашних животных, кто бы это ни был. Изоляция длится 10 дней. В этот период его организм слаб и перенести инфекцию, скорее всего, не сможет.
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Даже если вы думаете и уверены, что ваши любимцы здоровы, все равно изолируйте их. Не все инфекции или бактерии дают о себе знать. Будьте бдительны и при любых симптомах болезни звоните в клинику.
Кормление и туалет
- Следующий шаг — еда. Кормить новорожденного комочка в первые дни жизни нужно часто, каждые 2–3 часа, включая ночь. Кормить желательно из стерильного шприца без иглы. Чем кормить?
- Ни в коем случае не коровьим молоком, забудьте про него, так как его нельзя таким малышам. Кормить нужно, например, заменителем кошачьего молока для котят, его вы можете купить в ветеринарных клиниках или в ветмагазине. Стоит около 500 рублей. Инструкция по использованию и дозировка есть на упаковке. Строго соблюдайте указанные меры.
- Есть альтернатива для тех, у кого нет возможности купить такое дорогое средство, — обычные смеси для новорожденных детей. Как разводить тоже есть на упаковке, а дозу для котенка можно найти в интернете. Все в зависимости от веса малыша.
- Первую неделю его можно кормить из стерильного шприца без иглы. Позже лучше приобрести бутылочку с соской специально для животных, которая продается в ветмагазинах. Размер берите небольшой, стоит недорого.
Так нужно держать котенка при кормлении.
- Котенок должен ходить в туалет, но сам он этого делать еще не может. Первые недели жизни кошка стимулирует процесс, вылизывая его. Чтобы самому стимулировать котенка сходить в туалет, нужно взять тряпочку и легкими движениями тереть под хвостиком. Делать это нужно до тех пор, пока котенок не выделит прозрачную жидкость.
- В период с 3–4-го дня появляется первый младенческий кал. Стимулируется так же, как и моча. Наш, например, немного сходил даже самостоятельно.
- После кормления можно потихоньку гладить детеныша по голове: сегодня попробовала, и знаете, это чудо начало громко мурлыкать. Очень приятное чувство, тем более что и котенку нравится ваше аккуратное прикосновение и тепло.
Что еще нужно знать и когда обращаться к врачу
- Важно следить за динамикой роста малыша. В этот период здоровый котенок каждый день увеличивается понемногу в размере и весе, но это не значит, что каждый день надо его взвешивать. Достаточно просто наблюдать, как комочек немного, но растет.
- Ни в коем случае не купайте котенка младше 2 месяцев. Искупав малыша, вы можете застудить его, утопить, случайно залить воду в ушки, а это категорически нельзя даже взрослым кошкам! Таких крох не купают, им это без надобности. Пройдите немного влажной салфеткой без спирта, если вы боитесь чего-то или если малыш испачкался.
Гладьте тряпочкой по телу котенка, создавая иллюзию, что его вылизывает мама.
- Если вы вдруг замечаете, что у котенка болезненный вид, он имеет странные выделения, отказывается от еды или кричит даже после кормления, то немедленно позвоните в клинику и проконсультируйтесь, описав симптомы. Почти все можно устранить и вылечить на ранних стадиях.
- Запомните, что котята, растущие без мамы, запоминают ваш запах. Этот запах будет важен для них и в дальнейшем будущем.
На самом деле я сомневалась в своих действиях, думала, брать или нет. Но потом поняла, что если есть шанс спасти, то нельзя его упускать. Ведь оставив его там под кустами, я обрекала его на точную смерть без попытки и шанса. Не бойтесь помогать, не будьте как я.
Мы рассчитываем на то, что в случае необходимости эти советы помогут вам обеспечить четырехлапой сироте достойный уход и стать ему мамой, ведь, как пел мамонтенок, так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.