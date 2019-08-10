Как ухаживать за новорожденным котенком, если от него отказалась мама или вы нашли его на улице

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Уход за новорожденным котенком, который по тем или иным причинам остался без матери, — задача непростая, но выполнимая. Пользовательница твиттера под ником @gabbylaufey знает об этом не понаслышке. Увидев на улице малыша, она принесла его домой и сделала все для того, чтобы осиротевший малыш окреп.

Как только девушка начала делиться своими знаниями по уходу с читателями, тред сразу же набрал популярность. И не зря, ведь однажды эта важная информация может спасти жизнь маленькому и пока еще беспомощному существу.