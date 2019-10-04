5 способов, которыми пользуются мошенники, чтобы заработать на бездомных животных

16 5 23 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Зоозащитники в США подсчитали, что 70 млн животных в их стране бездомные. Кстати, в РФ ситуация еще хуже. Большинство кошек и собак оказывается на улице из-за людей: безответственные хозяева выгоняют питомцев из дома и не заботятся об их стерилизации. К счастью, существуют организации, которые берут бродяжек под крыло, лечат и пристраивают в новые семьи. Однако есть люди, которые даже на помощи животным делают бизнес. Мы задались вопросом: как правильно помогать бездомным котам и собакам, чтобы деньги дошли до них, а не осели в карманах мошенников?

AdMe.ru обожает животных и надеется, что каждый потерянный пес или кот обязательно найдет своего человека. Мы составили список опасностей, которые поджидают вас на пути волонтерства.

1. Лжеприюты, которые маскируются под зоозащитные организации

Мошенники часто собирают деньги в общественном транспорте, стоят с табличками на улице или организовывают сбор средств в интернете. По некоторым данным, доход от таких сборов составляет ₽ 200 тыс./мес. В то время как приюты, которые действительно помогают бездомным кошкам и собакам, переполнены и остро нуждаются в средствах. Как понять, что перед вами не настоящий волонтер, а мошенник? Волонтеры реальных благотворительных организаций никогда не собирают деньги на улицах и не ведут агрессивные кампании по сбору средств в интернете. Они не давят на жалость, демонстрируя жуткие увечья несчастных кошек и собак. Волонтеры не подгоняют жертвователей тем, что надо помочь прямо сейчас, иначе животное погибнет.

Если вы решили помогать какому-либо приюту, напроситесь в гости. Настоящие зоозащитники заинтересованы в помощи, поэтому с радостью покажут вам место обитания животных.

Мошенники всегда просят деньги и только деньги, тогда как приюты будут рады корму, пеленкам, медикаментам и прочим действительно полезным вещам.

2. «Коробочники» берут деньги за то, чтобы найти животному семью

Если вы хотите раздать «незапланированных» котят или щенят, но не знаете, как это сделать, в интернете всегда найдутся люди, которые с радостью пристроят малыша. Правда, только за деньги. Это тоже мошенники: реальные волонтеры берут новых хвостатых постояльцев с неохотой. И вовсе не потому, что не любят их: приюты просто физически не могут вместить всех обездоленных животных. Если вы позвонили в приют, волонтеру или зоозащитнику, а за пристрой животного с вас попросили определенную сумму, то, скорее всего, перед вами мошенники. Для начала попробуйте пристроить животных самостоятельно: разместите объявления в тематических группах в соцсетях, расклейте объявления по району, предложите котят друзьям и знакомым.

Наверное, вы замечали людей, которые стоят на улице с котятами или щенятами в коробке. Они просят деньги на прокорм питомцев и предлагают всем желающим взять себе домашнего любимца. Животные у таких людей, как правило, вялые из-за плохого ухода и скудного рациона. По данным приюта «Муркоша», такие попрошайки зарабатывают по нескольку тысяч рублей в день и при этом эксплуатируют животных. Зоозащитники едины в своем мнении: подавать таким людям не стоит. Пожертвования стимулируют их и дальше продолжать свой циничный бизнес.

3. Вирусные рассылки призывают спасти породистых собак или кошек

Наверное, каждый из нас хоть раз получал сообщение в мессенджере или соцсети с просьбой о помощи. Посты подобного типа очень похожи: кто-то где-то отдает породистое животное, которое без вашей помощи усыпят. В сообщении приведен номер телефона, по которому нужно позвонить, а также просьба распространить пост. Это тоже обман, вы сами можете разоблачить мошенников: Проверьте номер телефона с помощью специального приложения, например GetContact. В большинстве случаев это спам. Но иногда встречаются платные номера, за звонок на которые с вашего счета спишут деньги.

Используйте поиск по фотографии. Скорее всего, фото украдено у ничего не подозревающих хозяев счастливого песика.

Породистые животные — дорогое удовольствие. Щенок хаски, бордоского дога или далматинца стоит десятки тысяч рублей. Вас должна насторожить сама мысль о том, что кто-то добровольно расстанется с потенциальной выручкой и усыпит собак вместо того, чтобы просто их продать.

4. Псевдоволонтеры собирают деньги для отправки животных за границу

Этот вид мошенничества чаще проворачивают с породистыми животными: вам обещают доставить дорогую собаку или кошку, но перед этим настойчиво просят оплатить расходы на отправку, клетку или документы. Нужно ли говорить, что животное вы никогда не увидите. Авторитетные приюты не отдадут животное человеку, с которым никогда не встречались. Настоящие зоозащитники искренне заботятся о своих питомцах и не будут отправлять их за тысячи километров неизвестно кому.

Мошенники, как правило, не общаются по телефону, а предпочитают переписку по электронной почте. Это еще один тревожный звонок. Впрочем, существует и обратная ситуация: псевдоволонтеры собирают деньги для того, чтобы отправить животное за границу (у мошенников почему-то популярны Германия и Израиль). В сети открывают сборы на небольшие суммы для оформления документов животному, которого собрался «усыновить» филантроп из-за рубежа. Если вы решили помочь деньгами в пересылке животного, изучите профиль организатора поездки в соцсетях. Там должны быть фотоотчеты, которые подтвердят, что данный человек действительно отправляет животных, а не прикарманивает деньги.

5. Волонтеры открывают сбор средств на лечение без подтверждающих документов и фотоотчетов

Шок-контент притягивает подписчиков и благотворителей. Чаще всего мошенники используют фото щенят или котят, так как те вызывают больше сочувствия. Не спешите помогать недобросовестным зоозащитникам. У реальных волонтеров и порядочных приютов есть официальный расчетный счет, на который принимаются пожертвования.

Добросовестные волонтеры не постят слезоточивую историю — они публикуют счет, который выставила ветклиника, и собирают деньги под него, а не «на всякий случай».

Попросите фотоотчет и чеки о лечении. Честные приюты заинтересованы в помощи и сохранении своей репутации и никогда не откажут в уточняющей информации.

Вместе мы можем помочь бездомным животным. Нужно только помнить о простых правилах

Проблема бездомных животных слишком существенна, чтобы просто закрыть на нее глаза. Помогать братьям нашим меньшим необходимо, ведь сами о себе они позаботиться не могут. Только делать это нужно ответственно. По данным американского общества защиты животных, половина бездомных кошек и собак когда-то были домашними любимцами. Чипируйте своих хвостатых друзей, чтобы они не пополнили ряды потеряшек.

Узнайте адрес официального приюта и спросите у волонтеров, чем можете помочь. Даже если вы не располагаете лишними деньгами, помощь в виде фотосессий, написания текстов или предоставления транспорта тоже пригодится.

Если вы решили завести кота или собаку, наведайтесь в ближайший приют.

Зачастую приютам необходимы вещи, которые без дела валяются в каждом доме: теплые пледы и одеяла, чистая старая одежда, миски, матрасы и подстилки.

старая одежда, миски, матрасы и подстилки. Если вы решили перевести деньги, убедитесь, что у приюта или фонда есть официальный сайт, на котором опубликованы учредительные документы. В РФ приют обязан отчитываться о своей деятельности перед налоговыми органами и министерством юстиции. Также проверьте контактные данные: актуальный и рабочий номер телефона, правдивый адрес.

Не обижайтесь на волонтеров, которые хотят узнать о потенциальных условиях проживания животного. Это необходимая мера предосторожности. Даже экс-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер пришлось доказывать волонтерам, что она станет хорошей «мамой» для бездомного полосатого кота.

Впереди долгая зима, и бездомным братьям нашим меньшим придется нелегко. Возможно, наши советы помогут вам спасти чью-то маленькую жизнь. А вы помогаете кошкам или собакам, которые остались на улице? Или, может, считаете, что этой проблемой должны заниматься официальные органы?