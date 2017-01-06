Как найти общий язык со своим котом
Все знают, что коты — самые нелогичные и непредсказуемые домашние животные. Попробуй пойми, что творится в голове у этой милой нахальной морды. Однако у кошек есть свой язык, выучив который вы сможете лучше понимать друг друга.
AdMe.ru приготовил самый подробный гид, который поможет вам стать лучшим другом вашему усатому питомцу (если, конечно, он этого захочет).
Иллюстратор Natalia Kulakova специально для AdMe.ru
По материалам humanesociety ,
messybeast , wikihow