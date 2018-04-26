Как изменится наш мир, если каждый станет веганом

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Веганство — самая строгая форма вегетарианства, которая полностью исключает потребление продуктов животного происхождения. Основная причина этого явления — этическая, так как веганы не хотят, чтобы животные страдали и умирали из-за нужд человечества. Многие представители веганского движения настойчиво призывают всех людей отказаться от животной пищи и товаров на основе животного сырья. Представьте себе, что их желание внезапно исполнилось. Так ли уж радужна эта перспектива на самом деле?

AdMe.ru предлагает вам узнать, что может произойти с нашим миром, если каждый человек на планете вдруг решит стать веганом.

Появится огромное количество беспризорных сельскохозяйственных животных

К сожалению, отпустить на волю домашний скот и птицу не так просто, как кажется. Если некоторых из них, скажем, овец или свиней, еще как-то можно адаптировать к свободной жизни, то с другими (например, с курами) это вряд ли получится, ведь они слишком сильно отличаются от своих диких предков. Но даже в случае удачного приспособления к дикой жизни многие животные вряд ли будут сыты и здоровы. За примерами далеко ходить не надо — посмотрите, как живут коровы в Индии (на фото справа): священным животным часто приходится добывать себе корм среди мусора, что едва ли можно считать полезным. Зато свою жизнь они заканчивают не на скотобойне, а их мясом питаются, как правило, лишь хищные животные и птицы.

В целом абсолютное большинство домашних животных слишком зависит от человека и вряд ли сможет выжить самостоятельно. Поэтому отпустить животных на свободу равносильно обречению их на медленную смерть от голода, болезней и атак хищников (впрочем, в дикой природе это абсолютно естественно). Есть и другой выход: создание заповедников для сельскохозяйственных животных. Но это потребует поистине огромных затрат, в том числе и человеческих ресурсов, и не совсем ясно, где взять на это средства. Вероятно, найдется большое количество волонтеров, желающих посвятить себя заботе о животных, но даже самым неприхотливым из них нужно на что-то жить.

Возникнут серьезные экономические проблемы

Проблемы абсолютно неизбежны, и вполне вероятно, что в случае перехода всего человечества на веганское питание и образ жизни экономику некоторых стран попросту ждет крах. Фермерские хозяйства будут разорены, поскольку не каждое из них будет в состоянии в кратчайшие сроки сменить вид деятельности, например перейти на выращивание овощей, фруктов и злаковых. Возможно, что переход к новому образу жизни будет менее болезненным, если его осуществлять постепенно и в соответствии с хорошо продуманным планом. Но кто знает, на сколько десятилетий это растянется? Тем временем экономических проблем в мире не становится меньше, и жителям некоторых стран в принципе некогда думать о том, как бы стать веганами: они рады абсолютно любой пище, главное, чтобы она вообще была.

Наступят изменения в экологии планеты

Как только сократится поголовье крупного рогатого скота, значительно сократятся и выбросы метана в атмосферу. А еще освободятся земли, на которых раньше пасли скот или выращивали корм для животных. Во многих случаях эти земли в прошлом были «отвоеваны» у леса, так что на них снова можно будет высадить деревья. Но не исключено, что земля снова будет занята, ведь с переходом на растительное питание придется выращивать намного больше овощей и злаковых. И тут следует заметить, что выращивание подобной пищи невозможно без применения жестоких мер по отношению к некоторым животным. Речь идет об истреблении грызунов — ведь как иначе обезопасить посевы от их набегов? Кроме того, занимая землю под сельскохозяйственные угодья, люди нередко разрушают естественную среду обитания некоторых животных.

Изменится состояние здоровья населения

Согласно некоторым исследованиям, веганское питание снижает риск развития диабета II типа, гипертонии, сердечных заболеваний и некоторых видов рака. Также правильная веганская диета способствует снижению веса, что прекрасно заметно по фотографиям доктора-гастроэнтеролога Энджи Садеги (Angie Sadeghi), которая на протяжении более 10 лет является веганом. Но означает ли это, что все веганы — абсолютно здоровые люди? Как выяснилось, это не совсем так. В случае несбалансированного питания у веганов может развиться недостаточность таких жизненно важных веществ, как протеины, кальций, цинк, железо, витамины D3 и B12, а также могут возникнуть связанные с ними заболевания. И еще: как вы можете заметить, отказ от продуктов питания животного происхождения не всегда означает, что человек будет стареть медленнее своих сверстников. Мы сравнили фото писательницы Джиллиан Маккейт (Gillian McKeith) и ресторанного критика Найджелы Лоусон (Nigella Lawson). Обеим дамам сейчас по 58 лет, но если Джиллиан придерживается растительной диеты, то Найджела не отказывает себе в употреблении мяса.

Стоит отметить, что некоторым людям исключительно растительное питание не подходит из-за аллергии на сою, орехи, пшеницу и другие продукты, которые составляют большую часть рациона веганов. Особого внимания заслуживает питание детей, особенно грудных, еда которых — материнское молоко или аналогичные ему смеси. Не исключено, что некоторые родители, желая вырастить «истинного вегана», попытаются кормить грудничков растительным «эквивалентом» молока. К сожалению, подобные случаи уже происходили, и некоторые из них закончились трагически. В любом случае растущему организму необходимо достаточное количество белков и иных веществ для правильного развития, и родителям стоит позаботиться прежде всего об этом, а уже потом прививать детям те или иные взгляды относительно правильного питания.

Люди попытаются сделать веганами и своих питомцев

Такое уже происходит: на фото вы видите собаку, хозяйка которой кормит ее исключительно веганской пищей (сладкий картофель, тофу, коричневый рис, семена чиа, овощи и пищеварительные энзимы). При этом женщина уверяет, что собака любит такую еду. Пользователи интернета с ней не согласились и привели доводы о том, что ежедневное пюре из овощей и семян может вызвать у питомца аллергию, диарею, вздутие живота и другие проблемы. И это не единичный случай, тем более что в продаже давно появились готовые веганские корма для собак и кошек. Но если собака, как и человек, относится к всеядным существам и в теории могла бы быть веганом без особого вреда для здоровья (опять же, это спорное утверждение, так как никто не проводил серьезных исследований на эту тему), то кошка — это хищник, который нуждается в животной пище. Так что принуждение питомцев к веганскому питанию вполне может быть расценено как жестокое обращение с ними, что противоречит самой сути веганства.