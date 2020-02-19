Как бы выглядели 25 животных, если бы у них была кошачья мордочка

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Время от времени нам попадаются котята с такими милыми физиономиями, что становится интересно узнать, как бы они выглядели, если бы были другими животными. Что, если бы у жирафа или крокодила была кошачья мордочка? Теперь мы можем это увидеть — спасибо инстаграм-аккаунту «Коты везде».

AdMe.ru хочет показать вам, как художник с помощью фотошопа меняет внешность некоторых животных так, что они начинают напоминать кошек. А в бонусе есть видео этого занимательного процесса.

1. Свинья

2. Улитка

3. Белый медведь

4. Ленивец

5. Петух

6. Пингвин

7. Ежик

8. Альпака

9. Утка

10. Кролик

11. Кенгуру

12. Крокодил

13. Черный медведь

14. Еще один кролик

15. Леопард

16. Коза

17. Тасманийский дьявол

18. Пчела

19. Черепаха

20. Еще один белый медведь

21. Еще кролики

22. Сурикат

23. Жираф

24. Черная мамба

25. Гризли

Бонус: как эти картинки появляются на свет