Глупые привычки собак, на которые не стоит злиться

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый владелец собаки сталкивался с поведением, которое можно назвать, как минимум, странным. А иногда — противным и раздражающим. Зачем они себя так ведут и как реагировать на это? AdMe решил во всём разобраться и поставить точки над И.

Почему собаки катаются в грязи или вонючих вещах?

У многих собак это отголоски памяти о том времени, когда они охотились за добычей и жили в стае. Маскировка позволяла приблизиться к добыче раньше, чем стаю обнаружат. К тому же собаки просто любят запахи, ведь обоняние их самое сильное чувство. И да, тут оправдываются ваши худшие предположения: ваш любимец катается в вонючих вещах, потому что ему нравится быть вонючим.

Почему собаки обнюхивают друг другу зад?

У некоторых собак обоняние в 100 000 раз сильнее человеческого. Они получают много информации, вплоть до диеты и эмоционального состояния, когда обнюхивают друг друга. Это просто такой странный способ рукопожатия.

Почему собаки долго кружатся на месте перед тем, как лечь?

Доктор Стэнли Корен решил разобраться в этом. Он проверил поведение 62 собак на разных типах поверхности и обнаружил, что чем более неровная была поверхность, тем больше кругов делает собака, прежде чем успокоиться.

Кружение позволяет освободить место от возможных насекомых, змей, которые могут укусить, острых камней и веток и просто сделать землю более удобной для того, чтобы вздремнуть.

Почему собаки тычутся носом прямо в рот хозяевам?

Представили, как пес своей влажной мордой, которой еще пять минут назад вылизывался, тычет вам в рот? Это жест ласки, приветствия либо примирения после ссоры. Не стоит ругать собаку. Иначе в ее глазах вы странный человек, с которым тяжело сотрудничать. Достаточно прикрыть рот рукой, и животное поймет, что нежности сейчас неуместны, а главное — что вы понимаете ее язык.

Почему собаки гоняются за своими хвостами?

Во-первых, это просто игра и способ привлечь внимание, когда животному стало скучно. Другое объяснение — психическое расстройство. Замечено, что некоторые породы собак имеют к этому генетическую склонность. Следите, чтобы милая привычка не перешла в одержимость. В-третьих, возможно, у собаки травмирован хвост, воспалились анальные железы или возникли проблемы со стулом. Следует немедленно показать собаку ветеринару.

Почему собаки строят такие грустные морды?

Попробуйте съесть котлету перед своей собакой и не поделиться. Если эти глаза не убедили вас вернуться на кухню и принести еще одну котлету, то у вас нет души. Как собакам удается состроить такое душераздирающее, грустное выражение морды? Люди всегда тянулись к печальным глазам щенков и разводили собак именно с таким взглядом. Они не грустны — они манипулируют, и вам это нравится. Но иногда они и правда грустят. У современных собак другой образ жизни: они уже не бегают на охоту и не пасут овец. Придумайте своему другу новый «смысл жизни».

Почему собаки едят свои или чужие фекалии?

Большинство щенков запоминает это поведение от кормящей мамы, которая таким образом убирала за ними. Они видели это и думали, что должны делать так же. Есть и медицинское объяснение: таким образом животное пытается пополнить свою диету, если питается низкокачественной пищей или у него начинает развиваться диабет. Собаки умны, но иногда это может выглядеть грубо.