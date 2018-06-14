Фотографии сов, у которых есть свои секреты обаяния, работающие на все 100
У многих народов совы являются символом мудрости, ну а мудрость, как известно, всегда идет рука об руку с чувством юмора. Наверное, именно поэтому совы такие забавные и неподражаемые ребята. Их непосредственность и невероятная харизма поднимают настроение и дарят самые положительные эмоции.
AdMe.ru собрал фотографии этих обаятельных птиц, которые еще раз доказывают, что без сов мир животных был бы гораздо скучнее. А в конце статьи вас ждет бонус, показывающий, как совы вдохновляют людей на креатив.
У каждой уважающей себя совы должны быть загорелые ножки
И костюм в сердечко
Как следует выспаться тоже не повредит
Провалы случаются у каждого. Главное, что рядом всегда есть друзья
Которые защитят от любого, кто попытается вас обидеть
И тщательно продумают план мести в случае чего
А вообще лучше относиться ко всему проще
Даже если все вокруг бесит
И кто-то постоянно капает на мозги
Вместо этого можно поучиться уравновешенности у старших, заглянув в их мудрые глаза
Заняться спортом, чтобы отвлечься от плохих мыслей
Принять теплую ванну
Или пригласить в гости друзей
Порой нужно просто взглянуть на все под другим углом
Заново научиться удивляться всему, как ребенок
Смеяться над трудностями
Идти к своей цели напролом
Принять тот факт, что все видят этот мир по-разному
Ну и, конечно же, любить
И будет вам счастье!
Бонус: полярная сова, вырезанная из питайи
Какая фотография понравилась вам больше всего?
Фото на превью LlazySsloth / pikabu, Wititival1935 / reddit