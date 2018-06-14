Фотографии сов, у которых есть свои секреты обаяния, работающие на все 100

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У многих народов совы являются символом мудрости, ну а мудрость, как известно, всегда идет рука об руку с чувством юмора. Наверное, именно поэтому совы такие забавные и неподражаемые ребята. Их непосредственность и невероятная харизма поднимают настроение и дарят самые положительные эмоции.

AdMe.ru собрал фотографии этих обаятельных птиц, которые еще раз доказывают, что без сов мир животных был бы гораздо скучнее. А в конце статьи вас ждет бонус, показывающий, как совы вдохновляют людей на креатив.

У каждой уважающей себя совы должны быть загорелые ножки

И костюм в сердечко

Как следует выспаться тоже не повредит

Провалы случаются у каждого. Главное, что рядом всегда есть друзья

Которые защитят от любого, кто попытается вас обидеть

И тщательно продумают план мести в случае чего

А вообще лучше относиться ко всему проще

Даже если все вокруг бесит

И кто-то постоянно капает на мозги

Вместо этого можно поучиться уравновешенности у старших, заглянув в их мудрые глаза

Заняться спортом, чтобы отвлечься от плохих мыслей

Принять теплую ванну

Или пригласить в гости друзей

Порой нужно просто взглянуть на все под другим углом

Заново научиться удивляться всему, как ребенок

Смеяться над трудностями

Идти к своей цели напролом

Принять тот факт, что все видят этот мир по-разному

Ну и, конечно же, любить

И будет вам счастье!

Бонус: полярная сова, вырезанная из питайи