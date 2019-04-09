Фотограф снимает собак, пока те ловят лакомство. Выражение их мордашек бесценно
Что заставляет собаку демонстрировать самые яркие эмоции? Возвращение домой обожаемого человека и долгожданная прогулка. А еще — любимая вкусняшка. Немецкий фотограф Кристиан Вилер (Christian Vieler) нашел способ запечатлеть всю гамму чувств на песьих мордочках. Он бросает лакомство и тут же спускает затвор своего фотоаппарата. Этот ход срабатывает даже с самыми флегматичными питомцами.
AdMe.ru влюбился в эмоциональную мимику собак, и мы просто не можем не показать эти снимки вам.
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Фото на превью vieler.photography / instagram