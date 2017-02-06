Этот шикарный петух абсолютно черный — и снаружи, и внутри

Петух породы аям цемани родом из Индонезии, и он полностью черный. Вообще весь — не только его перья, но и внутренние органы, и мышцы также абсолютно черные! Мы в AdMe.ru разобрались, как же такое произошло.

По словам Пола Брэдшоу из фермы Greenfire, это обусловлено генетикой. Такую «мутацию» селектор объясняет тем, что организм этого петуха производит в 10 раз больше меланина по сравнению с обычными курицами. Потому он черный даже внутри. «В результате перья аям цемани переливаются зелеными и пурпурными оттенками», — говорит Пол.

Цыплят этого вида разводят вовсе не для того, чтобы употреблять их в пищу. Здесь это почти священные птицы и разводятся для сохранения уникальных свойств. США запретили импорт живых цыплят из Индонезии.

Источник Greenfire Farms
Фото на превью Greenfire Farms

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