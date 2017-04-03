Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы в AdMe.ru, пожалуй, никогда не перестанем умиляться животным. В этот раз мы не смогли пройти мимо очаровательного кота по кличке Бон-Бон.

Благодаря своему сногсшибательному обаянию, этот красавец собрал целую армию фанатов в Instagram. Как и все уважающие себя коты, Бон-Бон обожает играть и хулиганить, а если найдется свободная минутка, то уж точно не откажет поклонникам в совместной фотосессии. Ну разве можно остаться равнодушным к такому пушистому чуду?!