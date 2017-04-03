Это Бон-Бон — большущий пушистый милаха из Таиланда

Мы в AdMe.ru, пожалуй, никогда не перестанем умиляться животным. В этот раз мы не смогли пройти мимо очаровательного кота по кличке Бон-Бон.

Благодаря своему сногсшибательному обаянию, этот красавец собрал целую армию фанатов в Instagram. Как и все уважающие себя коты, Бон-Бон обожает играть и хулиганить, а если найдется свободная минутка, то уж точно не откажет поклонникам в совместной фотосессии. Ну разве можно остаться равнодушным к такому пушистому чуду?!

Фото на превью bonebone29
По материалам bonebone29, Bored Panda

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6 Комментарии
  • 3 апреля 2017
  • 6
  • 8563

Кажется, не на то я потратил свою юность

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