Это Бон-Бон — большущий пушистый милаха из Таиланда
Мы в AdMe.ru, пожалуй, никогда не перестанем умиляться животным. В этот раз мы не смогли пройти мимо очаровательного кота по кличке Бон-Бон.
Благодаря своему сногсшибательному обаянию, этот красавец собрал целую армию фанатов в Instagram. Как и все уважающие себя коты, Бон-Бон обожает играть и хулиганить, а если найдется свободная минутка, то уж точно не откажет поклонникам в совместной фотосессии. Ну разве можно остаться равнодушным к такому пушистому чуду?!
Фото на превью bonebone29
По материалам bonebone29, Bored Panda