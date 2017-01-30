Эти существа были соседями динозавров, а теперь живут рядом с нами

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На нашей планете бок о бок с нами живут создания, которые появились так давно, что по сравнению с ними человечество — новорожденный младенец, которому еще и пары миллионов лет не исполнилось. AdMe.ru перечисляет самых диковинных из них. На удивление хорошо сохранились!

Аллигаторова щука

100 млн лет

Одного взгляда на аллигаторову щуку достаточно, чтобы понять, что это существо не из нашей эры. Ее часто называют «живым ископаемым» из-за сходства с предком, жившим 100 млн лет назад. Этот 3-метровый пресноводный хищник с рядами длинных игловидных зубов и телом, заключенным в толстую ромбовидную чешую, хоть и обитает в воде, но способен дышать воздухом.

Гигантский речной скат

400 млн лет

Предки этого ската существовали аж 400 млн лет назад. Его размер может достигать 2 метров в диаметре, не считая хвоста. Длинный и гибкий хвост — его главное оружие: на конце есть два острых шипа, один из которых имеет острые зазубрины для атаки, а другой — смертельно опасный яд. Удар хвоста настолько силен, что может пробить дно лодки.

Крокодил

250 млн лет

Крокодилы по строению близки к динозаврам и жили еще в Юрском периоде (больше 250 млн лет назад), умудрившись почти не измениться до наших дней. Несмотря на свою опасность для человека, крокодил всегда был почитаемым животным, а в Древнем Египте — одним из богов. Ближайшие из ныне живущих родственников крокодилов — птицы. Кстати, крокодиловы слезы на самом деле существуют — так организм крокодилов выводит лишние соли. Самый крупный крокодил в мире был пойман на Филиппинах. Его длина составляла 6,17 метра, ловили его 3 недели силами 100 человек.

Ехидна

110 млн лет

Ехидна напоминает то ли ежа, то ли дикобраза, но на самом деле она — близкий родственник утконоса. Эти небольшие животные не вырастают выше 30 см и почти не изменились за 110 млн лет своего существования.

Латимерия

100 млн лет

Латимерии считались вымершими еще в позднем меловом периоде, как вдруг в 1938 году живая латимерия попалась в сети рыбакам. Эти рыбы могут вырастать до 2 метров в длину и не мечут икру, а производят на свет пару десятков полностью развитых детенышей.

Медуза

700 млн лет

Медузы водятся почти во всех морях и океанах. Медуз 200 видов: какие-то из них предпочитают теплые воды и жизнь поближе к поверхности, какие-то любят воду похолодней и живут у самого дна. Самая большая в мире медуза — арктическая цианея (или львиная грива). Длина щупалец этих медуз может достигать 37 метров. Количество медуз даже увеличивается со временем благодаря постоянному вылову их естественных врагов. Впрочем, есть и редкие виды. Медузы на 98 % состоят из воды, а один из видов — Turritopsis Nutricula — единственное бессмертное существо на планете.

Акула-гоблин

125 млн лет

Предки этой акулы существовали еще 125 млн лет назад. Пока ее более крупные родственники вымирали, 3-метровая акула-гоблин спокойно жила на 200-метровой глубине, поближе к дну океана. Длинные челюсти акулы-гоблина могут выдвигаться далеко вперед, а сама она имеет необычный розоватый цвет из-за расположенных близко к коже кровеносных сосудов. Несмотря на свой устрашающий вид, она не представляет большой опасности для людей, да и встречается с ними крайне редко.

Гаттерия

200 млн лет

Гаттерия, или туатара, — самая древняя рептилия на Земле. Гаттерия помогает ученым изучать эволюцию целых двух видов — и ящериц, и змей. У туатары есть третий глаз — теменной. Под чешуей его не видно, но он чувствителен к свету и теплу и отвечает за биоритмы и терморегуляцию. Гаттерии живут в Новой Зеландии и часто селятся в одной норе с буревестниками. Весь день, пока птицы добывают пищу, гаттерии отдыхают в норе, а когда буревестники возвращаются, выходят на ночную охоту.

Минога

360 млн лет

У этих трубковидных существ нет челюстей — они паразиты, которые присасываются к другим рыбам и питаются их внутренностями. Несмотря на неприятный вид, миног употребляют в пищу, поэтому некоторые их виды стали очень редкими.

Губка

760 млн лет

У губки нет мозга или нервной системы, она существует без движения, прикрепляясь к твердой поверхности на морском дне. Но если кто и выживет в глобальном апокалипсисе, так это губка. Недавно найдены следы окаменелых морских губок на камне, возраст которого исчисляется 760 млн лет.

Щитень

230 млн лет

Эти небольшие ракообразные просто взяли и проигнорировали эволюцию. Они почти не изменились с триасового периода, когда на Земле появились первые динозавры, а континент был всего один — Пангея. Они живут во временных пресных водоемах типа луж и канав. Они откладывают свои личинки — цисты — на случай пересыхания водоема, и те могут годами храниться в грунте, ожидая благоприятных условий для появления щитней на свет.