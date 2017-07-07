Эти мейн-куны давно поняли, что скрывать свое великолепие просто бесполезно

В отношении котиков мир давно разделился на две категории — те, кто просто без ума от этих пушистых очаровашек, и те, кто совсем не понимает такую любовь. Однако перед представителями этой кошачьей породы, пожалуй, не сможет устоять никто.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 20 неотразимых мейн-кунов, которые знают о своей несравненной красоте и умело этим пользуются.

Кошки, снятые Робертом Сичкой (Robert Sijka), из питомника OtiCami Cattery.

Фото на превью omar_mainecoon

19 На склад!
5 Комментарии

ВОТ ПРОСТО ДА!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!