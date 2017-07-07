Эти мейн-куны давно поняли, что скрывать свое великолепие просто бесполезно
В отношении котиков мир давно разделился на две категории — те, кто просто без ума от этих пушистых очаровашек, и те, кто совсем не понимает такую любовь. Однако перед представителями этой кошачьей породы, пожалуй, не сможет устоять никто.
Мы в AdMe.ru собрали для вас 20 неотразимых мейн-кунов, которые знают о своей несравненной красоте и умело этим пользуются.
Кошки, снятые Робертом Сичкой (Robert Sijka), из питомника OtiCami Cattery.
Фото на превью omar_mainecoon