Эти мейн-куны давно поняли, что скрывать свое великолепие просто бесполезно

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В отношении котиков мир давно разделился на две категории — те, кто просто без ума от этих пушистых очаровашек, и те, кто совсем не понимает такую любовь. Однако перед представителями этой кошачьей породы, пожалуй, не сможет устоять никто.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 20 неотразимых мейн-кунов, которые знают о своей несравненной красоте и умело этим пользуются.