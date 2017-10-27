Эти 6 жутких найденных существ обрушили на нас кучу вопросов

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Существуют объекты и явления, о которых знает лишь пара случайных свидетелей. Но есть и те, кому посчастливилось увидеть, найти нечто необъяснимое и заявить об этом всему миру. AdMe.ru собрал для вас несколько случаев, когда о невероятной находке скорее можно сказать не повезло, вместо посчастливилось. Ведь не каждому хватит духу сохранить самообладание, столкнувшись с подобными монстрами.

6. Пришелец из Таиланда

В 2010 году в СМИ появились фото, сделанные тремя годами ранее на церемонии похорон странного животного в Таиланде. Останки, похожие на маленького минотавра, были найдены рядом с одной из деревень. Увидев сходство с человеком, местные жители решили похоронить его по буддийскому обычаю. Эксперты считают, что это существо было дефективным теленком, а не чем-то сверхъестественным.

5. Челябинский «Чужой»

Такие крохи были обнаружены в котловане строящегося дома в Челябинске в 2007 году. Их окрестили местными «чужими». Предполагали, что это мечехвосты, чудом дожившие до наших дней, но на самом деле эти «чужие» никто иной, как щитни. Виду ракообразных свыше 200 млн лет, и их размер не превышает 6–7 см.

4. Техасская чупакабра

Существо, название которого означает «козий кровосос», впервые увидели в 1950-х годах в Пуэрто-Рико, а в последний раз наблюдали в Техасе. У техасской версии чупакабры не было шерсти, а кожа была синевато-серого цвета. Когда существо было найдено, проведя ДНК-тест, выяснили, что это был гибрид волка с койотом, который облысел из-за болезни.

3. Гуманоид Атакамы

Эта небольшая (около 15 см) мумия человека была найдена Оскаром Муньосом в заброшенном поселке Ла-Нория пустыни Атакама в 2003 году. Позже специалисты по отклонениям в развитии скелета пришли к выводу о маловероятности того, что мумия является человеком. Убеждены все участники исследований лишь в одном, что атакамский карлик — не специально изготовленная мистификация.

2. Нечто в лесах Луизианы

В 2010 году в охотничьем заказнике в Луизиане камера для слежения за животными запечатлела чудовище с горящими глазами, которое быстро передвигалось на четырех конечностях. Что это было — неизвестно. Есть мнение, что это было вирусной рекламой новой игры, и источники, близкие к компании-разработчику, это косвенно подтвердили.

1. Монтокский монстр

Труп этого существа прибило к берегу на пляже в районе Монток, Нью-Йорк, США, в 2008 году. Палеозоолог Даррен Наиш, изучив единственную имеющуюся фотографию, пришел к выводу, что «монстр» — это труп енота. Из-за разложения и воздействия на тело воды труп лишился шерсти и части плоти.

Бонус: Чудовища из Баренцева моря

Моряк из Мурманска Роман Федорцов работает на рыболовецком траулере, и то, что он вылавливает, сродни персонажам фильмов ужасов. Нет, ну вы только посмотрите на этих рыб!

White Walkers (Game of Thrones) or Zombie (Walking Dead). My Sea Version. Ходоки или Ходячие? Моя Морская Версия pic.twitter.com/5LcY5s4QeJ — Роман Федорцов (@rfedortsov) February 10, 2017