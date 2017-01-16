Эта панда знает, как делать самые милые селфи на свете

В 2016 году из Китая пришла отличная новость: большим пандам теперь не грозит вымирание. Это произошло благодаря усилиям экологов, в том числе и сотрудников заповедника в Чэнду, где посетителям разрешают фотографироваться с пандами.

AdMe.ru нашел для вас доказательство того, что сами мишки не только не возражают против фотографий, но и могут научить людей, как нужно правильно позировать.

Трогательные селфи с пандой из Чэнду недавно появились в популярной китайской соцсети

Снимки привели пользователей в восторг, и нетрудно понять, почему

Очаровательная панда позировала безо всякого смущения

Она даже пыталась взять процесс фотографирования в свои руки, то есть лапы

И с аппетитом уплетала бамбук, продолжая смотреть прямо в камеру

Эта панда — прирожденная модель. Пожалуй, ради встречи с нею стоит отправиться в Китай

Источник weibo.com
Фото на превью weibo.com
По материалам Bored Panda

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5 Комментарии
  • 16 января 2017
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  • 9902

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