Эта панда знает, как делать самые милые селфи на свете
В 2016 году из Китая пришла отличная новость: большим пандам теперь не грозит вымирание. Это произошло благодаря усилиям экологов, в том числе и сотрудников заповедника в Чэнду, где посетителям разрешают фотографироваться с пандами.
AdMe.ru нашел для вас доказательство того, что сами мишки не только не возражают против фотографий, но и могут научить людей, как нужно правильно позировать.
Трогательные селфи с пандой из Чэнду недавно появились в популярной китайской соцсети
Снимки привели пользователей в восторг, и нетрудно понять, почему
Очаровательная панда позировала безо всякого смущения
Она даже пыталась взять процесс фотографирования в свои руки, то есть лапы
И с аппетитом уплетала бамбук, продолжая смотреть прямо в камеру
Эта панда — прирожденная модель. Пожалуй, ради встречи с нею стоит отправиться в Китай
Источник weibo.com
Фото на превью weibo.com
По материалам Bored Panda