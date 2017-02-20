Эта лисичка очень хочет занять место котиков в интернете

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Фотограф Иза Лисон (Iza Łysoń) любит фотографировать собак. Но однажды к ней обратилась хозяйка лисицы Фреи и предложила поснимать ее питомицу. Вначале лиса никак не хотела позировать, и фотографу стоило большого труда сделать удачный кадр. Однако со временем дружба Изы и лисицы стала такой теплой и крепкой, что лиса стала подпускать к себе очень близко и даже лакомиться с руки.

AdMe.ru предлагает поближе познакомиться с героиней этого фотопроекта и рассмотреть вблизи каждую ворсинку этого красивого и грациозного животного.