Эта лисичка очень хочет занять место котиков в интернете

Фотограф Иза Лисон (Iza Łysoń) любит фотографировать собак. Но однажды к ней обратилась хозяйка лисицы Фреи и предложила поснимать ее питомицу. Вначале лиса никак не хотела позировать, и фотографу стоило большого труда сделать удачный кадр. Однако со временем дружба Изы и лисицы стала такой теплой и крепкой, что лиса стала подпускать к себе очень близко и даже лакомиться с руки.

AdMe.ru предлагает поближе познакомиться с героиней этого фотопроекта и рассмотреть вблизи каждую ворсинку этого красивого и грациозного животного.

Автор признается, что рыжую красавицу сложнее фотографировать, чем собак и кошек: она не стоит на месте, не реагирует, когда ее называют по имени, и всегда поворачивается той стороной, какой захочет. Фотографу никак не удавалось поймать ее в объектив, когда она спокойно лежала. Но к следующему приезду хозяйка научила лису ложиться по команде.

Источник Freya's Facebook, Iza Łysoń Arts
Фото на превью Iza Łysoń
По материалам boredpanda

18 На склад!
4 Комментарии
  • 20 февраля 2017
  • 4
  • 5960

Это вообще реально?!

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