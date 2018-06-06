Если вы считаете себя странным, просто взгляните на Instagram японки, которая каждый день наряжает своего кота к ужину

Японка Ри Мацуи знает толк в развлечениях: вот уже почти 3 года она каждый вечер наряжает своего кота к ужину и выкладывает это торжество в свой Instagram. Маро, так зовут пушистого артиста, не просто ежедневно показывает зрителям фотоисторию в поварских колпачках, расшитых фартучках и цветных кимоно, но и знакомит своих подписчиков с разнообразием национальной кухни. Многие фанаты, число которых уже давно перевалило за сотню тысяч, нарекли его послом культуры и кухни Японии.

AdMe.ru предлагает взглянуть на чудесный полупушистый творческий тандем любителей поесть и пофотографироваться.

Как вам такое хобби?

Фото на превью rinne172 / instagram

0 На склад!
6 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!