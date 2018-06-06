Если вы считаете себя странным, просто взгляните на Instagram японки, которая каждый день наряжает своего кота к ужину

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Японка Ри Мацуи знает толк в развлечениях: вот уже почти 3 года она каждый вечер наряжает своего кота к ужину и выкладывает это торжество в свой Instagram. Маро, так зовут пушистого артиста, не просто ежедневно показывает зрителям фотоисторию в поварских колпачках, расшитых фартучках и цветных кимоно, но и знакомит своих подписчиков с разнообразием национальной кухни. Многие фанаты, число которых уже давно перевалило за сотню тысяч, нарекли его послом культуры и кухни Японии.