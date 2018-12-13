Если ваш день не задался, просто откройте статью с 20+ котиками, которые точно порадуют

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Когда настроение не поднимается и ничего не радует, есть только один способ восстановить гармонию во Вселенной: полюбоваться на фото милого и пушистого котика. Кажется, именно для коллекционирования таких кадров и нужен интернет.

Мы в AdMe.ru следим за инстаграмами зверушек, чтобы сохранять для вас самые мимимишные снимки четверолапых. Вот некоторые из них.

Чего такие серьезные?

Когда человек сказал «мяу»

Энд ай уил олуэйз лав ю

Все под контролем

Котик поломался

Когда увидела бывшего

Папа и дочка

Когда официант несет еду

Лучший учитель йоги

Это мое!

Обнимашки

Когда пытаешься казаться чуточку выше

Статуэточка

Когда не получилось приземлиться на четыре лапы

Есть что-то вкусненькое?

Ловлю

Самое удобное место

Как скоро снова понедельник?

Король Кот

Пора обедать

Любимое место во Вселенной — возле своего человека

Кот. Вид снизу