Если ваш день не задался, просто откройте статью с 20+ котиками, которые точно порадуют
Когда настроение не поднимается и ничего не радует, есть только один способ восстановить гармонию во Вселенной: полюбоваться на фото милого и пушистого котика. Кажется, именно для коллекционирования таких кадров и нужен интернет.
Мы в AdMe.ru следим за инстаграмами зверушек, чтобы сохранять для вас самые мимимишные снимки четверолапых. Вот некоторые из них.
Чего такие серьезные?
Когда человек сказал «мяу»
Энд ай уил олуэйз лав ю
Все под контролем
Котик поломался
Когда увидела бывшего
Папа и дочка
Когда официант несет еду
Лучший учитель йоги
Это мое!
Обнимашки
Когда пытаешься казаться чуточку выше
Статуэточка
Когда не получилось приземлиться на четыре лапы
Есть что-то вкусненькое?
Ловлю
Самое удобное место
Как скоро снова понедельник?
Король Кот
Пора обедать
Любимое место во Вселенной — возле своего человека
Кот. Вид снизу
А у вас есть котик? Покажите его фото в комментариях! Пусть другие читатели посмотрят на него и тоже порадуются.