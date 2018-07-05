Создавая ленивцев, природа явно слушала релакс-музыку и попивала коктейль, поэтому и получились такие неторопливые красавчики

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Ленивцы спят по 15 часов в сутки, а когда бодрствуют, то тоже никуда не спешат. Наверное, именно поэтому с их мордашек не сходит улыбка. Они дружелюбны, не скупятся на обнимашки и всегда жизнерадостны. Нам, людям, тоже не повредит брать с них пример. А пока можно просто посмотреть фотографии этих очаровашек, которые созданы, чтобы дарить положительные эмоции себе и всем вокруг.

AdMe.ru собрал снимки бессовестно милых ленивцев, чтобы зарядиться позитивом на весь день.

Не можете противостоять обстоятельствам — противолежите

Обнимайте друзей как можно чаще

Радуйтесь, как ребенок, даже мелочам

Искренне улыбайтесь

Любите и принимайте себя в любом виде. И весе

Иногда пробуйте взглянуть на мир с другой стороны

И обязательно сделайте крутое селфи вместе с другом

Не бойтесь быть ближе

Расслабьтесь

Танцуйте так, будто вас никто не видит. И не держит

Танцуйте до самой ночи

Дурачьтесь, как младенец

И прихватите с собой друзей

Удивляйтесь и улыбайтесь

Побольше спите

Еще больше

И будет вам счастье!

Вам понравились эти харизматичные красавчики? Есть здесь счастливчики, которые видели их вживую?