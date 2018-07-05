Создавая ленивцев, природа явно слушала релакс-музыку и попивала коктейль, поэтому и получились такие неторопливые красавчики
Ленивцы спят по 15 часов в сутки, а когда бодрствуют, то тоже никуда не спешат. Наверное, именно поэтому с их мордашек не сходит улыбка. Они дружелюбны, не скупятся на обнимашки и всегда жизнерадостны. Нам, людям, тоже не повредит брать с них пример. А пока можно просто посмотреть фотографии этих очаровашек, которые созданы, чтобы дарить положительные эмоции себе и всем вокруг.
AdMe.ru собрал снимки бессовестно милых ленивцев, чтобы зарядиться позитивом на весь день.
Не можете противостоять обстоятельствам — противолежите
Обнимайте друзей как можно чаще
Радуйтесь, как ребенок, даже мелочам
Искренне улыбайтесь
Любите и принимайте себя в любом виде. И весе
Иногда пробуйте взглянуть на мир с другой стороны
И обязательно сделайте крутое селфи вместе с другом
Не бойтесь быть ближе
Расслабьтесь
Танцуйте так, будто вас никто не видит. И не держит
Танцуйте до самой ночи
Дурачьтесь, как младенец
И прихватите с собой друзей
Удивляйтесь и улыбайтесь
Побольше спите
Еще больше
И будет вам счастье!
Вам понравились эти харизматичные красавчики? Есть здесь счастливчики, которые видели их вживую?
Фото на превью spacewolfgrace / reddit