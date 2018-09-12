Если бы у людей были тотемные животные, то среди этих 15 каждый из нас смог бы выбрать своего

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Некоторые животные так похожи на людей, что напоминают нам наши собственные «меховые воплощения». В этой фотоподборке похожее на себя животное найдут все: интроверты и экстраверты, совы и жаворонки, оптимисты и сомневающиеся. Посмотрите на бодипозитивного кота, собаку, которая «удачно» получается на фотографиях, и песика-хипстера и убедитесь сами.

AdMe.ru публикует подборку фотографий домашних питомцев, увидев мордочки которых каждый из нас сможет воскликнуть: «Да это же я!»

Cобака-рано-вставака — символ страданий сов в этом жестоком мире жаворонков

Она выглядит так, будто не впервые опаздывает на работу, но клянется, что этого больше не повторится

Идеальный котокруг для истинных перфекционистов

Этот пес — воплощение всех, кто «удачно» получается на фотографиях

Толстого кота сравнили с арбузом, но этот пофигист, кажется, вполне доволен собой

Когда пытаешься сохранить свой оптимизм, даже если что-то идет не так

Это я, когда сижу на диете, но неожиданно залип у витрины кондитерской

У каждого есть друг — полная противоположность, но вы все равно не разлей вода

Это я, когда немного приболел, но все равно доволен, что можно не идти на работу

Кот Локи похож на маму, которую дети разбудили громкими воплями в выходной в 6 утра

Когда отрывался все выходные и вдруг вспомнил, что завтра понедельник

Ну разве это не настоящий хипстерский пес?

Это я немного взгрустнул по прошедшему лету

А это я, когда решил, что осень — это тоже хорошо

Особенно если вы вдвоем

Какое тотемное животное выбрали бы себе вы?