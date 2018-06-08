Домашние животные, мимимишность которых превышает допустимые для человека нормы
Ученые давно доказали, что при взаимодействии с домашними животными у человека вырабатывается окситоцин. Именно этот гормон вызывает ощущение радости и счастья, а еще он продлевает человеку жизнь. Если и вы хотите получить порцию счастья и тем самым продлить себе жизнь, то вам определенно стоит увидеть котика, который показывает, где и как ему почесать, а также настоящие обнимашки у собак.
AdMe.ru нашел 20+ невероятно милых животных, которых так и хочется взять на ручки и затискать до посинения. Ну а в качестве бонуса мы приготовили видео, которое способно вызвать жалость, грусть и смех, причем одновременно.
Нам понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что это не игрушка
— Кто хочет полетать?
— Яяяяя!
Застенчивость и радость в одном лице
«Отложи дела, дай мне немного любви!»
Опасно милый зверь
Братья-близнецы
«Ыыыыы!»
Ми-ми-ми
Кому не хватило ми-ми-ми, вот вам еще порция
Когда решил отдохнуть, но у твоего хвоста совсем другие планы
И это чудо тоже не игрушка
«Хозяйка, погладь меня! Вот тут, за ушами!»
Попробуйте посмотреть и не растянуться в улыбке
Маленькие пушистенькие радости
Покажите нам собаку, которая не любит так ездить
Хоровод ежиков
«Упс! Спалился...»
«Кажется, я застрял, попробую-ка выбраться»
Конь-юморист
«Оп, поймал, не отпущу!»
Вы тоже так сладко потягиваетесь, когда просыпаетесь?
Время для обнимашек!
Когда изо всех сил хочешь понравиться
«Я лечууу!»
Бонус: этот песик совершенно не хочет купаться
Фото на превью PanjerSoline / reddit