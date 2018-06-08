Домашние животные, мимимишность которых превышает допустимые для человека нормы

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Ученые давно доказали, что при взаимодействии с домашними животными у человека вырабатывается окситоцин. Именно этот гормон вызывает ощущение радости и счастья, а еще он продлевает человеку жизнь. Если и вы хотите получить порцию счастья и тем самым продлить себе жизнь, то вам определенно стоит увидеть котика, который показывает, где и как ему почесать, а также настоящие обнимашки у собак.

AdMe.ru нашел 20+ невероятно милых животных, которых так и хочется взять на ручки и затискать до посинения. Ну а в качестве бонуса мы приготовили видео, которое способно вызвать жалость, грусть и смех, причем одновременно.

Нам понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что это не игрушка

— Кто хочет полетать?

— Яяяяя!

Застенчивость и радость в одном лице

«Отложи дела, дай мне немного любви!»

Опасно милый зверь

Братья-близнецы

«Ыыыыы!»

Ми-ми-ми

Кому не хватило ми-ми-ми, вот вам еще порция

Когда решил отдохнуть, но у твоего хвоста совсем другие планы

И это чудо тоже не игрушка

«Хозяйка, погладь меня! Вот тут, за ушами!»

Попробуйте посмотреть и не растянуться в улыбке

Маленькие пушистенькие радости

Покажите нам собаку, которая не любит так ездить

Хоровод ежиков

«Упс! Спалился...»

«Кажется, я застрял, попробую-ка выбраться»

Конь-юморист

«Оп, поймал, не отпущу!»

Вы тоже так сладко потягиваетесь, когда просыпаетесь?

Время для обнимашек!

Когда изо всех сил хочешь понравиться

«Я лечууу!»

Бонус: этот песик совершенно не хочет купаться