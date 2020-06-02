Встречайте Эрис — собаку, чья изюминка влюбляет в себя с первого взгляда

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Говорят, в каждой девушке должна быть изюминка. Так вот собака по имени Эрис — одна сплошная изюминка, как сказал бы Слава Сэ, «виноградник, а не девушка». У нее, предположительно, самый длинный нос среди собак и более 180 тыс. подписчиков в инстаграме.

Мы в AdMe.ru не устояли перед обаянием Эрис и хотим рассказать вам ее историю: уверены, вы тоже будете ею очарованы.

Борзая по кличке Эрис родилась 19 мая 2018 года. Спустя два месяца ее взяла домой пара из города Ричмонд в штате Вирджиния, Лили и Саванна. Девушек предупредили, что у щенка с большой вероятностью будет неправильный прикус, но их это не остановило.

Прикус у Эрис и вправду своеобразный, но, к счастью, проблем с питанием и здоровьем ей это не создает. Разве что она повсюду разбрасывает еду, но хозяйка признается, что и сама этим грешит. А еще, в отличие от других собак, Эрис медленно и лениво грызет свое любимое лакомство — косточку.

Но главная прелесть собаки — ее мордочка длиной в 31 см, или, как отмечают ее хозяйки, примерно в 80–100 поцелуев.

Эрис относится к породе русская псовая борзая, которая была выведена в России в XVII веке. Помещики использовали борзых собак на охоте, потому что те обладают острым зрением и слухом, способны развивать большую скорость при беге. Как правило, эти собаки высокие и стройные, а голова у них узкая и длинная.

Длина Эрис от кончика носа до хвоста составляет почти полтора метра!

Лили и Саванна решили назвать питомца Эрис в честь греческой богини хаоса, потому что готовились к тому, что именно это щенок привнесет в их жизнь. Но собака оказалась полной противоположностью своему прозвищу: она довольно ленива и совсем не любит ломать, крушить и рвать на части.

А полное имя этой красотки — Госпожа Эрис Неправильный Прикус, Королева Носов.

Эрис очень дружелюбна, любит общаться с людьми и другими собаками, только не слишком маленькими — их она боится. Иногда она смешно ворчит, но почти никогда не лает.

Эрис не очень-то нравится выполнять разного рода трюки, зато она обожает бегать и играть. Ну разве можно что-то приказать этой мордочке?

Согласны ли вы с тем, что внешние неправильности только добавляют очарования? А какие изюминки есть у ваших питомцев?