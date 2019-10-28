Девушка всю жизнь мечтала о большой собаке, но взяла шпица и не пожалела ни одной секунды

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«„Маленькая собака не собака“ звучит так же тупо, как „низкий человек не человек“», — написала в своем твиттере хозяйка милахи-шпица @catherine_lo. И тут же призналась, что до недавнего времени всех собак ниже табуретки она презрительно называла «крысами».

Нам в AdMe.ru стало интересно, что может заставить человека изменить свою четко сформулированную жизненную позицию и в «крысе» внезапно разглядеть собаку. Мы внимательно прочли тред и скажем одно: аргументы автора заставляют задуматься.

Собака мелкой породы — такая же собака. Со своим характером, повадками и привязанностями — просто другого роста. Это не «зачаток» собаки и не собака-ребенок

Большую часть жизни всех собак ниже табуретки я презрительно называла «крысами». Когда-то я и в Деда Мороза верила, так что времена меняются.

Я всегда хотела свою большую собаку, чтобы она воспринимала меня как подругу, соратницу и спутницу. Но я часто куда-то уезжаю на несколько дней, поэтому стала изучать малявок. У нас всю жизнь были большие собаки (мамины), поэтому я была уверена, что все о них знаю и легко справлюсь со своей малявкой. Я никогда так жестоко не ошибалась.

Когда ты заводишь маленькую собаку, назад дороги нет: ты перестаешь считать их «комнатными крысами», недособаками и «несерьезными» животными. Назад дороги нет настолько, что тебе начинают нравиться даже чихуахуа, над которыми обычно глумятся все, кроме самих владельцев чихуахуа.

Я вам больше скажу: даже моя мама, будучи владелицей собаки ростом по колено (товарищ справа на фото ниже), сначала относилась к мелким породам снисходительно, потом — с интересом, а затем и вовсе сказала своему мужчине «хочу маленького» и завела вот это (на фото товарищ слева).

Дэни появилась, когда мне было 26. С тех пор я живу в безмерной любви и одновременно в ужасе, что однажды мы расстанемся

Сначала я хотела назвать ее Йорки — в честь героини одной из серий «Черного зеркала». Но мама забраковала, и теперь ее зовут в честь Дейенерис. Я не смотрела ни одной серии «Игры престолов».

Из-за иллюзорного «всю жизнь собаки были, пф, справлюсь» первые полгода я часто задумывалась, а правильно ли вообще сделала. И это у меня еще есть опыт общения с псами с 5 лет. Так что если вам кажется, что раз в вашей семье всегда были собаки, со своей вы легко справитесь, то вам кажется.

Когда в семье есть собака, но вы с ней только гуляете, играете и иногда ее кормите — вы ничего не знаете о собаках. Вы как отцы, которые весь день работают и приходят вечером полчаса поиграть с чистым накормленным спокойным ребенком. Материнство остается за кадром. Я не шучу. «Надо прививки! А когда от клещей? Эй, че ты там жрешь? Почему она не пьет? Почему она не ест? Почему понос? Пора помыть! Она меня не слушается, я плохая собакомать!»

Кстати, все, у кого есть собаки, хотя бы однажды возмущенно говорили: «Че ты там жрешь?!»

Миниатюрная собачка — это экономно

2,5 кг корма хватает на 2 месяца, литра шампуня — больше чем на год, все ништяки типа мячиков, ошейников и антиблошиных капель стоят в 2 раза дешевле. Еще одна причина полюбить таких крошек: их можно брать в ручную кладь.

Эти малыши очень мило занимают половину подушки и греют вам голову по ночам. А еще они лежат в ногах, как кошки. Большие там просто не поместятся — разве что только у «раздвиженцев» из общественного транспорта, если вы понимаете, о чем я. Если ваша собачка пушистая, вы будете долго смеяться над ее реальными размерами при первой помывке. И при второй. И при третьей.

Малявки вызывают на улице несдержанное умиление у окружающих. Сначала это забавно, потом ты тихо злишься, а через год смиряешься, просто следишь, чтобы невоспитанные дети и взрослые не совали руки прямо в морду собаке без спроса.

Для таких песиков есть слинги и клевые сумочки. Если вы думаете, что хозяева малюпасов рехнулись, мол, зачем еще и слинг, попробуйте держать в согнутой руке 2—3-литровую бутылку 3 часа без перерыва. А иногда это надо, например в метро или на шашлыках, где собака вылизывает капли от мангала с травы. Кстати, ей очень удобно мыть лапы. Я делаю это в раковине.

Маленьких собак за собак не считают даже сами владельцы, поэтому забивают на их воспитание

Бегают «игрушки на ножках» и ладно. А мелкую собаку надо воспитывать точно так же, как большую. Это облегчит жизнь и вам, и ей. Конечно, придется нагибаться или садиться в позу главного гопаря на районе, чтобы дать вкусняшку, но это того стоит.

Давление в собачьем кругу тоже существует! Владельцы больших собак часто на тебя косятся и посмеиваются над тобой, мол, лучше бы рыбок завела, чем это. Миниатюрная собачка, конечно, руку не откусит. Зато деликатно перегрызть связки на ногах, чтобы вы свалились в канаву от удивления, может. Не надо их недооценивать.

Однажды я гуляла с Дэни и какая-то женщина в зеленой шапке выдала мне: «Ну вот эти собачки злые и стервозные, да?» Все равно что бы я ей ответила: «Ну вот шапки такого цвета отстой, да?» Не надо так. Они не злые, а несоциализированные. Несоциализированная малявка на улице тебя облает, несоциализированная большая же и сожрать может. Прочувствуйте разницу.

Приучайте малышей к транспорту, кафе и любым путешествиям с щенячьего возраста, если планируете их везде таскать с собой. Больших тоже, но с ними можно в меньшее количество мест.

Маленькие собачки перевозбуждаются быстрее крупных, из-за размера их просто рвет в клочья от эмоций. Поэтому я захожу домой молча, без улюлюканий, и глажу Дэни, только когда она успокоится. А кто говорил, что будет легко? Если вам кровь из носу надо поздороваться с собакой, когда вы возвращаетесь домой, рекомендую шепот и спокойный тон. Но помните: если она на вас прыгает, а вы ее в ответ гладите, она понимает это как «я молодец, надо прыгать еще».

Нет, собаки любых форм и размеров не понимают человеческий язык. Они запоминают сочетания звуков и ваши реакции в ответ на свое поведение. «Очеловечивание» животных вообще очень им вредит. Я сейчас про «дам ей колбаску, а то обидится», а не про «курица тоже личность». У собак эмоциональный диапазон не настолько широк, как у человека, половину чувств мы приписываем им сами.

Этим крохам нельзя спрыгивать с высоких поверхностей. Даже если они чувствуют, что могут себе это позволить, их суставы и ваши нервы с кошельком — нет.

У мелких пород часто слезятся глаза из-за строения слезных протоков. Не то слопала, перенервничала, что-то попало в глазки — все. Имейте при себе капли «Бриллиантовые глазки», а следы от слез протирайте раствором для линз. Если вы перешли на новый корм, а глаза слезиться не перестали — ищите другой корм. Не мучайте собаку.

Если у вас зимой коммунальщики обсыпали все солью до 1-го этажа, несите собачку на руках туда, где соли нет, или приучайте к ботинкам. Носки и воск — это ерунда, во всяком случае в Москве: тут на 1 сугроб снега сыпят 2 — соли.

Собак мелких пород тренировать чуть сложнее, чем больших

Но не потому, что они «другие», «тупенькие», «невнимательные». Вы просто не успеваете сесть на корточки, чтобы наградить малявку в ту же секунду, как она выполнила команду. Учитесь быть «ртутью». Особенно смешно выглядит отработка команды «рядом», потому что пока маленькая собака идет рядом, вы идете, согнувшись над ней.

Если вам захочется ударить свою собаку, выйдите в другую комнату, подышите и успокойтесь. Такое правда бывает, честно-честно. Но бить вообще никого нельзя. Если собака вас не понимает — это не она тупая, это вы плохо объясняете. От этого осознания больно, поэтому надо просто морально подрасти и смириться.

Мелкие собаки любят вас так же сильно, как большие

С появлением Дэни я не стала хуже или иначе относиться к большим собакам. Теперь я просто люблю вообще всех и вам советую. Если раньше вы любили только больших, а потом полюбили еще и маленьких — у вас станет в 2 раза больше любви.

У всех людей, которые когда-либо заводили собак, в жизни есть «та самая». Соулмейт-собака. К сожалению и к счастью, моя соулмейт-собака — Дэни. К сожалению — потому что не прошло ни дня, чтобы я не думала, что я с ней попрощаюсь раньше, чем она со мной. К счастью — потому что я не жалею ни об одной секунде с ней.

Мы полностью согласны с автором: у тех, кто любит и больших и маленьких собак, количество любви сразу удваивается. А другие братья меньшие и вовсе расширяют диапазон счастья до невиданных горизонтов. Покажите нам, пожалуйста, своих питомцев в комментариях. Давайте вместе заставим зашкалить наш мимиметр!