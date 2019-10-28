Девушка всю жизнь мечтала о большой собаке, но взяла шпица и не пожалела ни одной секунды
«„Маленькая собака не собака“ звучит так же тупо, как „низкий человек не человек“», — написала в своем твиттере хозяйка милахи-шпица @catherine_lo. И тут же призналась, что до недавнего времени всех собак ниже табуретки она презрительно называла «крысами».
Нам в AdMe.ru стало интересно, что может заставить человека изменить свою четко сформулированную жизненную позицию и в «крысе» внезапно разглядеть собаку. Мы внимательно прочли тред и скажем одно: аргументы автора заставляют задуматься.
Собака мелкой породы — такая же собака. Со своим характером, повадками и привязанностями — просто другого роста. Это не «зачаток» собаки и не собака-ребенок
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Большую часть жизни всех собак ниже табуретки я презрительно называла «крысами». Когда-то я и в Деда Мороза верила, так что времена меняются.
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Я всегда хотела свою большую собаку, чтобы она воспринимала меня как подругу, соратницу и спутницу. Но я часто куда-то уезжаю на несколько дней, поэтому стала изучать малявок. У нас всю жизнь были большие собаки (мамины), поэтому я была уверена, что все о них знаю и легко справлюсь со своей малявкой. Я никогда так жестоко не ошибалась.
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Когда ты заводишь маленькую собаку, назад дороги нет: ты перестаешь считать их «комнатными крысами», недособаками и «несерьезными» животными. Назад дороги нет настолько, что тебе начинают нравиться даже чихуахуа, над которыми обычно глумятся все, кроме самих владельцев чихуахуа.
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Я вам больше скажу: даже моя мама, будучи владелицей собаки ростом по колено (товарищ справа на фото ниже), сначала относилась к мелким породам снисходительно, потом — с интересом, а затем и вовсе сказала своему мужчине «хочу маленького» и завела вот это (на фото товарищ слева).
Дэни появилась, когда мне было 26. С тех пор я живу в безмерной любви и одновременно в ужасе, что однажды мы расстанемся
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Сначала я хотела назвать ее Йорки — в честь героини одной из серий «Черного зеркала». Но мама забраковала, и теперь ее зовут в честь Дейенерис. Я не смотрела ни одной серии «Игры престолов».
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Из-за иллюзорного «всю жизнь собаки были, пф, справлюсь» первые полгода я часто задумывалась, а правильно ли вообще сделала. И это у меня еще есть опыт общения с псами с 5 лет. Так что если вам кажется, что раз в вашей семье всегда были собаки, со своей вы легко справитесь, то вам кажется.
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Когда в семье есть собака, но вы с ней только гуляете, играете и иногда ее кормите — вы ничего не знаете о собаках. Вы как отцы, которые весь день работают и приходят вечером полчаса поиграть с чистым накормленным спокойным ребенком. Материнство остается за кадром. Я не шучу. «Надо прививки! А когда от клещей? Эй, че ты там жрешь? Почему она не пьет? Почему она не ест? Почему понос? Пора помыть! Она меня не слушается, я плохая собакомать!»
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Кстати, все, у кого есть собаки, хотя бы однажды возмущенно говорили: «Че ты там жрешь?!»
Миниатюрная собачка — это экономно
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2,5 кг корма хватает на 2 месяца, литра шампуня — больше чем на год, все ништяки типа мячиков, ошейников и антиблошиных капель стоят в 2 раза дешевле. Еще одна причина полюбить таких крошек: их можно брать в ручную кладь.
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Эти малыши очень мило занимают половину подушки и греют вам голову по ночам. А еще они лежат в ногах, как кошки. Большие там просто не поместятся — разве что только у «раздвиженцев» из общественного транспорта, если вы понимаете, о чем я. Если ваша собачка пушистая, вы будете долго смеяться над ее реальными размерами при первой помывке. И при второй. И при третьей.
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Малявки вызывают на улице несдержанное умиление у окружающих. Сначала это забавно, потом ты тихо злишься, а через год смиряешься, просто следишь, чтобы невоспитанные дети и взрослые не совали руки прямо в морду собаке без спроса.
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Для таких песиков есть слинги и клевые сумочки. Если вы думаете, что хозяева малюпасов рехнулись, мол, зачем еще и слинг, попробуйте держать в согнутой руке 2—3-литровую бутылку 3 часа без перерыва. А иногда это надо, например в метро или на шашлыках, где собака вылизывает капли от мангала с травы. Кстати, ей очень удобно мыть лапы. Я делаю это в раковине.
Маленьких собак за собак не считают даже сами владельцы, поэтому забивают на их воспитание
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Бегают «игрушки на ножках» и ладно. А мелкую собаку надо воспитывать точно так же, как большую. Это облегчит жизнь и вам, и ей. Конечно, придется нагибаться или садиться в позу главного гопаря на районе, чтобы дать вкусняшку, но это того стоит.
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Давление в собачьем кругу тоже существует! Владельцы больших собак часто на тебя косятся и посмеиваются над тобой, мол, лучше бы рыбок завела, чем это. Миниатюрная собачка, конечно, руку не откусит. Зато деликатно перегрызть связки на ногах, чтобы вы свалились в канаву от удивления, может. Не надо их недооценивать.
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Однажды я гуляла с Дэни и какая-то женщина в зеленой шапке выдала мне: «Ну вот эти собачки злые и стервозные, да?» Все равно что бы я ей ответила: «Ну вот шапки такого цвета отстой, да?» Не надо так. Они не злые, а несоциализированные. Несоциализированная малявка на улице тебя облает, несоциализированная большая же и сожрать может. Прочувствуйте разницу.
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Приучайте малышей к транспорту, кафе и любым путешествиям с щенячьего возраста, если планируете их везде таскать с собой. Больших тоже, но с ними можно в меньшее количество мест.
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Маленькие собачки перевозбуждаются быстрее крупных, из-за размера их просто рвет в клочья от эмоций. Поэтому я захожу домой молча, без улюлюканий, и глажу Дэни, только когда она успокоится. А кто говорил, что будет легко? Если вам кровь из носу надо поздороваться с собакой, когда вы возвращаетесь домой, рекомендую шепот и спокойный тон. Но помните: если она на вас прыгает, а вы ее в ответ гладите, она понимает это как «я молодец, надо прыгать еще».
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Нет, собаки любых форм и размеров не понимают человеческий язык. Они запоминают сочетания звуков и ваши реакции в ответ на свое поведение. «Очеловечивание» животных вообще очень им вредит. Я сейчас про «дам ей колбаску, а то обидится», а не про «курица тоже личность». У собак эмоциональный диапазон не настолько широк, как у человека, половину чувств мы приписываем им сами.
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Этим крохам нельзя спрыгивать с высоких поверхностей. Даже если они чувствуют, что могут себе это позволить, их суставы и ваши нервы с кошельком — нет.
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У мелких пород часто слезятся глаза из-за строения слезных протоков. Не то слопала, перенервничала, что-то попало в глазки — все. Имейте при себе капли «Бриллиантовые глазки», а следы от слез протирайте раствором для линз. Если вы перешли на новый корм, а глаза слезиться не перестали — ищите другой корм. Не мучайте собаку.
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Если у вас зимой коммунальщики обсыпали все солью до 1-го этажа, несите собачку на руках туда, где соли нет, или приучайте к ботинкам. Носки и воск — это ерунда, во всяком случае в Москве: тут на 1 сугроб снега сыпят 2 — соли.
Собак мелких пород тренировать чуть сложнее, чем больших
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Но не потому, что они «другие», «тупенькие», «невнимательные». Вы просто не успеваете сесть на корточки, чтобы наградить малявку в ту же секунду, как она выполнила команду. Учитесь быть «ртутью». Особенно смешно выглядит отработка команды «рядом», потому что пока маленькая собака идет рядом, вы идете, согнувшись над ней.
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Если вам захочется ударить свою собаку, выйдите в другую комнату, подышите и успокойтесь. Такое правда бывает, честно-честно. Но бить вообще никого нельзя. Если собака вас не понимает — это не она тупая, это вы плохо объясняете. От этого осознания больно, поэтому надо просто морально подрасти и смириться.
Мелкие собаки любят вас так же сильно, как большие
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С появлением Дэни я не стала хуже или иначе относиться к большим собакам. Теперь я просто люблю вообще всех и вам советую. Если раньше вы любили только больших, а потом полюбили еще и маленьких — у вас станет в 2 раза больше любви.
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У всех людей, которые когда-либо заводили собак, в жизни есть «та самая». Соулмейт-собака. К сожалению и к счастью, моя соулмейт-собака — Дэни. К сожалению — потому что не прошло ни дня, чтобы я не думала, что я с ней попрощаюсь раньше, чем она со мной. К счастью — потому что я не жалею ни об одной секунде с ней.
Мы полностью согласны с автором: у тех, кто любит и больших и маленьких собак, количество любви сразу удваивается. А другие братья меньшие и вовсе расширяют диапазон счастья до невиданных горизонтов. Покажите нам, пожалуйста, своих питомцев в комментариях. Давайте вместе заставим зашкалить наш мимиметр!
Фото на превью catherine_lo / twitter