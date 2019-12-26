Девушка разводит мейн-кунов, лица которых вынуждают спросить: «А почему у этого человека шерсть?»

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В нашем веке, словно во времена Древнего Египта, вновь возник настоящий культ котов. Наши ленты ежедневно пестрят миллионами роликов и фотографий с участием котеек, которые собирают сумасшедшее количество лайков. Искушенного зрителя становится все сложнее удивить. Однако с этим отлично справилась Татьяна Расторгуева, владелица питомника Catsvill County, которая вывела породу мейн-кунов с человеческими лицами.

Автор AdMe.ru пообщался с Татьяной и узнал кое-что занимательное о ее работе и этой породе. Но мы не хотим мешать вам наслаждаться этими прекрасными мордашками, поэтому смотрите много фотографий и роликов.

— Татьяна, как вы пришли к разведению котов? Почему именно мейн-куны? — Я очень люблю животных, и кошки всегда были частью моей жизни. А однажды я поняла, что они еще и мое призвание. Профессионально заниматься разведением я стала в 2002 году, непосредственно с мейн-кунами работаю с 2004 года. Они полностью захватили мое сердце. Удивительная порода.

— Почему мордашки некоторых котов так похожи на человеческие? — У каждого заводчика свое видение породы, и он отбирает для дальнейшей селекции особей с теми признаками, которые ему важны. Я могу сказать, что, работая с породой, я делала акцент на тот тип мейн-кунов, который мне нравится. Именно поэтому сейчас я имею узнаваемое «лицо» моего питомника. Это всего лишь долгая кропотливая работа бридера (бридер — человек, который занимается разведением и селекцией. — Прим. AdMe.ru).

— Какой характер у кошек этой породы? — Мейн-куны — это ласковые гиганты в шелковой шубке. Как никто другой, они чувствуют человека и всегда готовы прийти по первому зову. Я их называю лабрадорами кошачьего мира. Всем нам нужны любовь и доброта, именно за этим мы приходим в этот мир. Именно животные демонстрируют нам безусловную любовь. Они любят нас просто за то, что мы рядом. И такую любовь мейн-куны показывают очень отчетливо.

— Что стоит знать человеку, который хочет принести в свой дом мейн-куна? — Как и в случае с любой другой породой или животным, прежде всего стоит задуматься о том, что это живое существо, со своей духовной природой и потребностями, с которыми вам нужно будет мириться долгие годы. Мейн-куны, как и все кошки, должны получать правильное питание, должный уход и своевременное ветеринарное обслуживание.

А как вы относитесь к мейн-кунам? Завели бы себе такого?