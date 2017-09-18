Выберите породу кошки и узнайте, какой у вас характер

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кошачьих пород существует огромное множество, и у каждой свой темперамент и неповторимые черты. Совсем как у людей. Фелинологи утверждают, что мы выбираем домашних любимцев не просто так, а по определенным закономерностям. Мы в AdMe.ru выясняли, как связаны выбор кошки и особенности характера ее владельца.

1. Сиамские кошки

Характер кошки: общительный. В одиночестве сиамцы скучают, им нужно постоянное внимание хозяев. Кошки ласковые и шумные. Характер хозяина: свободолюбивый. Любители сиамцев не любят от кого-то зависеть, им нравится быть самостоятельными во всем. Уважают как приятные компании, так и одиночество. Умны, обладают утонченным вкусом и широким кругозором. Но склонны долго хранить в душе обиды. Правда, если ситуация того требует, могут поступиться своими принципами и пойти на примирение.

2. Британцы

Характер кошки: уравновешенный. Британец в меру подвижен, в меру спокоен, ведет себя тихо и не надоедает. Он дружелюбен к детям, а также другим животным в доме. Характер хозяина: спокойный. Владельцы британских котов, как и сами питомцы, уравновешенны. С другими людьми часто общаются по своим правилам: не подпуская их слишком близко, но извлекая из взаимодействия максимум. Хорошие собеседники, тактичны, могут быть надежными друзьями. Многим интересуются и умеют вести разговор почти на любую тему.

3. Сфинксы

Характер кошки: преданный. Они смотрят прямо в глаза хозяину, любят тактильные контакты и стремятся залезть на колени надежному и теплому человеку. Характер хозяина: неординарный. Владельцы сфинксов любят эпатировать, они умны, обладают чувством вкуса. Любят тактильные ощущения, ведущий язык познания мира — прикосновения. Совершенно не агрессивны.

4. Абиссинские кошки

Характер кошки: любознательный. Они любят бегать и играть, бесстрашно перемещаются по жилищу. Эти кошки универсальны: подойдут как одинокому человеку, так и большой семье. Характер хозяина: экстравагантный. Они против мейнстрима, любят действовать по-своему. Добры, уравновешенны, открыты, незлобивы, приживаются и становятся своими в любом коллективе. Часто делают выбор раз и навсегда.

5. Персы

Характер кошки: спокойный. Вальяжно изучают мир вокруг. Сильно привязываются к хозяину. Не склонны пакостить. Характер хозяина: флегматичный. Любители персов не переносят одиночества, им нужен объект, который будет дарить им ласку, тепло и заботу. Готовы отвечать взаимностью, но в силу стеснительности раскрываются лишь тем, кому доверяют. Домоседы, любят создавать уют. Совершенно не злопамятны.

6. Шотландские вислоухие кошки

Характер кошки: скромный. Они добродушные, ненавязчивые, чувствительные и кроткие. Очень доверчивые, хорошо уживаются как с людьми, так и с другими домашними питомцами. Характер хозяина: артистичный. Таких кошек обычно выбирают их противоположности — люди творческие, яркие, нестандартные.

7. Русские голубые кошки

Характер кошки: оптимистичный. Они дружелюбны, нетребовательны, спокойны. По характеру похожи на британцев. Характер хозяина: предприимчивый. Любители этих кошек расчетливы, часто успешны в бизнесе, всегда при деньгах. Спокойны и хладнокровны, умеют беспристрастно оценивать ситуацию и находить решение любого вопроса. К отношениям подходят с точки зрения потенциальной выгоды — как в материальном плане, так и в виде впечатлений и эмоций.

8. Экзоты

Характер кошки: доброжелательный. Позволяют детям играть с собой, хорошо поддаются воспитанию, чистоплотны. Характер хозяина: стрессоустойчивый. Любители экзотических кошек — большие дети: веселые, открытые и подвижные. Они всегда в центре шумной компании и в курсе последних новинок в сфере развлечений. Легко находят выход из непростых ситуаций. Не склонны сильно привязываться к кому-то или к чему-то, быстро и легко могут поменять работу, окружение и место жительства. Но любовь могут пронести через всю жизнь.

9. Сибирские кошки

Характер кошки: основательный. Они спокойные, уважают хозяина, но требуют уважения в ответ. Иногда бывают недотрогами. Характер хозяина: миролюбивый. Чаще всего таких кошек выбирают любители природы, туристы, путешественники.

10. Мейн-куны

Характер кошки: ласковый. Несмотря на внушительные размеры, мейн-куны дружелюбны и нежны. Преданны хозяину. Отличные компаньоны. Характер хозяина: уверенный. Хозяева мейн-кунов спокойны и дружелюбны. Они способны быть объективными, оценивая любую ситуацию. Легко встраиваются в новый коллектив, готовы к компромиссам. Любят путешествия.

11. Настоящие «дворяне»

Характер кошки: непредсказуемый. Сочетают в себе много разных черт. Характер хозяина: несочетаемый микс. Хозяева беспородных кошек могут быть разными: верными и одновременно свободолюбивыми, пунктуальными и склонными к прокрастинации. Чувствуют себя и комфортно в любых бытовых условиях. Силой характера могут подвигнуть партнера на свершения, а могут и подавить.

Как выбрать идеального кота