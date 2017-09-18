Выберите породу кошки и узнайте, какой у вас характер
Кошачьих пород существует огромное множество, и у каждой свой темперамент и неповторимые черты. Совсем как у людей. Фелинологи утверждают, что мы выбираем домашних любимцев не просто так, а по определенным закономерностям.
Мы в AdMe.ru выясняли, как связаны выбор кошки и особенности характера ее владельца.
1. Сиамские кошки
Характер кошки: общительный. В одиночестве сиамцы скучают, им нужно постоянное внимание хозяев. Кошки ласковые и шумные.
Характер хозяина: свободолюбивый. Любители сиамцев не любят от кого-то зависеть, им нравится быть самостоятельными во всем. Уважают как приятные компании, так и одиночество. Умны, обладают утонченным вкусом и широким кругозором. Но склонны долго хранить в душе обиды. Правда, если ситуация того требует, могут поступиться своими принципами и пойти на примирение.
2. Британцы
Характер кошки: уравновешенный. Британец в меру подвижен, в меру спокоен, ведет себя тихо и не надоедает. Он дружелюбен к детям, а также другим животным в доме.
Характер хозяина: спокойный. Владельцы британских котов, как и сами питомцы, уравновешенны. С другими людьми часто общаются по своим правилам: не подпуская их слишком близко, но извлекая из взаимодействия максимум. Хорошие собеседники, тактичны, могут быть надежными друзьями. Многим интересуются и умеют вести разговор почти на любую тему.
3. Сфинксы
Характер кошки: преданный. Они смотрят прямо в глаза хозяину, любят тактильные контакты и стремятся залезть на колени надежному и теплому человеку.
Характер хозяина: неординарный. Владельцы сфинксов любят эпатировать, они умны, обладают чувством вкуса. Любят тактильные ощущения, ведущий язык познания мира — прикосновения. Совершенно не агрессивны.
4. Абиссинские кошки
Характер кошки: любознательный. Они любят бегать и играть, бесстрашно перемещаются по жилищу. Эти кошки универсальны: подойдут как одинокому человеку, так и большой семье.
Характер хозяина: экстравагантный. Они против мейнстрима, любят действовать по-своему. Добры, уравновешенны, открыты, незлобивы, приживаются и становятся своими в любом коллективе. Часто делают выбор раз и навсегда.
5. Персы
Характер кошки: спокойный. Вальяжно изучают мир вокруг. Сильно привязываются к хозяину. Не склонны пакостить.
Характер хозяина: флегматичный. Любители персов не переносят одиночества, им нужен объект, который будет дарить им ласку, тепло и заботу. Готовы отвечать взаимностью, но в силу стеснительности раскрываются лишь тем, кому доверяют. Домоседы, любят создавать уют. Совершенно не злопамятны.
6. Шотландские вислоухие кошки
Характер кошки: скромный. Они добродушные, ненавязчивые, чувствительные и кроткие. Очень доверчивые, хорошо уживаются как с людьми, так и с другими домашними питомцами.
Характер хозяина: артистичный. Таких кошек обычно выбирают их противоположности — люди творческие, яркие, нестандартные.
7. Русские голубые кошки
Характер кошки: оптимистичный. Они дружелюбны, нетребовательны, спокойны. По характеру похожи на британцев.
Характер хозяина: предприимчивый. Любители этих кошек расчетливы, часто успешны в бизнесе, всегда при деньгах. Спокойны и хладнокровны, умеют беспристрастно оценивать ситуацию и находить решение любого вопроса. К отношениям подходят с точки зрения потенциальной выгоды — как в материальном плане, так и в виде впечатлений и эмоций.
8. Экзоты
Характер кошки: доброжелательный. Позволяют детям играть с собой, хорошо поддаются воспитанию, чистоплотны.
Характер хозяина: стрессоустойчивый. Любители экзотических кошек — большие дети: веселые, открытые и подвижные. Они всегда в центре шумной компании и в курсе последних новинок в сфере развлечений. Легко находят выход из непростых ситуаций. Не склонны сильно привязываться к кому-то или к чему-то, быстро и легко могут поменять работу, окружение и место жительства. Но любовь могут пронести через всю жизнь.
9. Сибирские кошки
Характер кошки: основательный. Они спокойные, уважают хозяина, но требуют уважения в ответ. Иногда бывают недотрогами.
Характер хозяина: миролюбивый. Чаще всего таких кошек выбирают любители природы, туристы, путешественники.
10. Мейн-куны
Характер кошки: ласковый. Несмотря на внушительные размеры, мейн-куны дружелюбны и нежны. Преданны хозяину. Отличные компаньоны.
Характер хозяина: уверенный. Хозяева мейн-кунов спокойны и дружелюбны. Они способны быть объективными, оценивая любую ситуацию. Легко встраиваются в новый коллектив, готовы к компромиссам. Любят путешествия.
11. Настоящие «дворяне»
Характер кошки: непредсказуемый. Сочетают в себе много разных черт.
Характер хозяина: несочетаемый микс. Хозяева беспородных кошек могут быть разными: верными и одновременно свободолюбивыми, пунктуальными и склонными к прокрастинации. Чувствуют себя и комфортно в любых бытовых условиях. Силой характера могут подвигнуть партнера на свершения, а могут и подавить.
Как выбрать идеального кота
Не стоит относиться к прогнозу слишком серьезно. Кстати, тот же принцип работает и в обратную сторону: если вы только собираетесь выбрать кошку, найдите наиболее похожее описание своего характера в списке. И посмотрите, какая порода кошки подойдет вам больше других. Может, это и будет наилучший выбор?