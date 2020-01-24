Что означают позы, в которых наши питомцы спят с нами

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Сон с любимым питомцем дарит многим хозяевам спокойствие, комфорт и полноценное ощущение домашнего уюта. Однако мы редко задумываемся о том, почему питомцы спят с нами в определенных позах. Ведущий специалист по поведению зверей профессор Питер Невилл вместе со специалистами по благополучию домашних животных из компании Itchpet объяснил, что говорит о ваших питомцах их положение во сне.

AdMe.ru выводы исследователей показались весьма любопытными, поскольку позиции сна могут многое сказать о психологическом состоянии вашего любимца и о его отношении к вам.

1. Верный

Если питомец лежит у вас в ногах, то это далеко не всегда знак уважения и признания кровати вашим местом. Скорее всего, вы часто ворочаетесь во сне и животное старается выбрать максимально близкую к вам позицию, но в то же время сохраняет себе легкий путь к отступлению в случае неудобства.

2. Подколенный калачик

Если вы спите в позе эмбриона, а питомец уютно устроился в изгибе ваших ног, то он полностью вам доверяет и считает вас ответственным за свое благополучие. Обычно так спят маленькие щенки и котята со своей матерью. Животное таким образом показывает, что оно чувствует себя защищенным, и буквально спит как младенец.

3. Центр пончика

Если питомец спит, свернувшись в клубок между ваших ног, то, скорее всего, он пытается защититься от нежелательных шумов, которые могут его беспокоить. И кошки, и собаки способны слышать гораздо более высокие частоты звука, чем человек, и таким образом они стараются отгородиться от них в звуконепроницаемом теплом «пузыре» ваших ног.

4. Стена

Если питомец пытается втиснуться между вами и вашим партнером, то животное может искать место, где оно чувствует себя в тепле и безопасности. Но поза «стены» может еще и означать, что собака или кошка пытаются держать другого человека на расстоянии от вас. Скорее всего, питомец ревнует и таким образом пытается обеспечить себе ваше внимание.

5. Захватчик подушки

Если питомец отбирает для себя всю подушку, то он ищет дополнительную мягкость и комфорт во время сна. Как только животное просыпается, то, как правило, начинает будить и вас, чтобы получить свой завтрак как можно быстрее.

6. Любитель спать под одеялом

Если питомец прячется под одеялом, то он ищет особого комфорта и безопасности. Кроме того, некоторые собаки лучше чувствуют себя во сне, когда их немного придавливает какая-нибудь не особо тяжелая материя.

7. Подлиза

Если питомец постепенно подползает к вашей голове, то он очень сильно зависит от вас и показывает свою любовь, стараясь заснуть как можно ближе к лицу хозяина, где он может чувствовать ваше сердцебиение и слышать дыхание, пока вы спите.

8. Любитель обнимашек

Если питомец предпочитает спать в обнимку с вами, то ему нужно видеть ваше лицо и чувствовать сердцебиение. Это создает у животного дополнительную уверенность в том, что с вами все в порядке. Также эта поза обеспечивает возможность быстрого перемещения в другие части кровати или на пол, если вы повернетесь или измените положение тела во сне.

9. Супергерой

Питомец растягивается на животе рядом с вами. Это положение чаще всего занимают собаки, намного реже — кошки. Животное таким образом хочет как можно дольше сохранять тесный контакт с вами, одновременно наслаждаясь тем, что его гладят. Кроме того, питомец выбирает такую позу, чтобы всегда быть готовым реагировать на любые факторы беспокойства извне и быстро защитить благополучие хозяина.

10. Осьминог

Утром вы обнаруживаете, что питомец растянулся на середине кровати, а вы почти сваливаетесь с края. При этом животное могло лечь так, чтобы вам было комфортно, но после того, как вы погрузились в сон, питомец начинает постепенно присваивать себе все больше пространства во имя большего комфорта. Такая поза характерна для избалованных животных, которые точно знают, что им исполнят все их прихоти.