Читатели AdMe.ru рассказали о бездомных животных, которых они просто не смогли оставить в беде

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Не так давно мы писали о бездомных животных, у которых наконец-то появился дом, и спросили у своих подписчиков, доводилось ли им спасать обездоленных усатых и хвостатых. Оказалось, что еще как доводилось. Присланных трогательных историй хватило бы как минимум на десяток статей. И мы просто не могли не поделиться хотя бы некоторыми из них.

Редакция AdMe.ru в очередной раз убедилась, что вы, наши читатели, — настоящие герои с золотыми сердцами. Еле сдерживая слезы, мы читали и перечитывали ваши комментарии о том, как в один прекрасный день вы навсегда изменили чью-то маленькую жизнь.

«Дочь забрала эту собачку из приюта»

«Эта бедолага сидела на цепи, а рядом была миска с замерзшей водой и кастрюля с холодной кашей. Теперь она от моей дочки вообще не отходит и спит у нее под кроватью».

«Я подобрала этого кота на улице, и у него впервые в жизни появилась своя кровать»

«Год назад мы нашли старенького шпица, которого выкинули на улицу»

«Теперь это избалованное создание спит с нами, ходит за мужем хвостиком и заглядывает ему в лицо».

«Внучка принесла эту кроху с улицы, и мы его выкормили. Красавец вырос, назвали Миник»

«Одна из моих спасенных кошек. Она не сможет заснуть, если не обнимет мою руку»

«Это наш Ярик. Мы взяли его из приюта, когда ему был год. Он очень умный и ласковый пес и больше всего на свете любит гулять»

«У меня 3 подобранца, все породистые и молодые (бобтейл, карликовая такса и шпиц). Думаю, со мной они куда счастливее, чем с прежними владельцами»

«Нашли ее на обочине скоростного туннеля в Москве. В 1,5 месяца она весила 120 г. В ветклинике сказали, что лучше усыпить»

«Но мы решили побороться за ее жизнь, и вот уже 4 года она с нами. Характер нордический, но никуда не деться, терпит нас».

«Мама и 2 ее сына, которых я взяла с улицы»

«Это самые лучшие пёсы, которым я помогала. Я еще не встречала более верных и благодарных животных».

«Я свою из-под машины на дороге вытянула: еще чуть-чуть, и не было бы ее»

«Тогда она была вся в блохах, грязная и без половинки лапки. Но это не мешает ей сейчас чувствовать себя хозяйкой квартиры».

«Это брат и сестра. Мы подобрали их котятами в снегу и не стали разлучать»

«Поначалу я была против собаки, но сын уговорил оставить ее на неделю»

«Потом она заболела, и я лечила ее 3 дня, вытянула с того света. После этого я уже не могла ее никому отдать. Сейчас Фене 7 лет, она умная, красивая, ревнивая и любит только меня».

«Нашли Сэма на улице совсем маленьким блохастиком. Сейчас это 7-килограммовый кот с характером»

«Спит исключительно на муже, любит играть с мячиками, особенно таскать их в зубах, как собака. И еще он очень умный и воспитанный».

«Обеих своих девочек я нашла на улице с разницей в 2 года. То, что они обе черного цвета, — чистая случайность»

«Когда ему был месяц, он залез под мотор нашей машины. Хорошо, что папа его заметил»

«Мы принесли его домой, а он тогда даже стоять не мог нормально и совсем не умел жевать. И вот какой он теперь хорошенький стал».

«Серую кошку мы забрали из приюта. Она была страшненькой, больной, и никто не хотел ее брать»

«А серо-белую мы нашли на стоянке. Теперь они и спят, и играют вместе».

«Благодаря младшей дочке у нас теперь есть Тоби. Муж в первое время ворчал, а теперь любит его больше всех»

«Думаю, нам повезло, что дома у нас появился такой добрый и красивый песик».

«Оба подобраны с улицы и, слава богу, давно забыли о том, что когда-то там жили»

«Нашла его под капотом машины. Как он туда забрался, не понимаю. Был перепуганным котенком, а теперь это рыжее мурчащее счастье»

«А я себе мейн-куна на улице нашла»

«Породистость не защищает от жестокости: поврежденная челюсть и сегодня не дает ему жевать правильно, но ожоги на спинке затянулись. Да и шерсть стала знатная».

«Эту девочку моя доча забрала из приюта, и они обе счастливы»

«Моя любовь»

«Когда я взяла ее из приюта, она даже мяукать боялась и „разговорилась“ лишь недавно. Более нежного и доброго существа я не встречала».

«Я взяла его из приюта, когда ему было 2 года. За все время, что он там пробыл, он ни разу не гавкнул»

«Первые 2–3 недели дома он тоже вел себя тихо, а потом его как прорвало — пару дней не мог налаяться. Уже 12 лет живем вместе».

«Он пришел к нашей квартире на 3-й этаж, и я взяла его из жалости»

«Тогда ему было 3 месяца, он был худющий, грязный, весь в лишае. Я его помыла, покормила. Он уснул, а утром встал — и как будто всегда здесь жил. Сейчас ему уже 10 лет, любит только меня».

Мы хотим сказать огромное спасибо вам, наши читатели, что не устаете делиться своими историями. А если вы еще не успели рассказать о своем питомце, сейчас самое время.