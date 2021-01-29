Читатели AdMe.ru показали своих питомцев, и мы не знаем, кто из них харизматичнее

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У большинства наших подписчиков есть домашние животные. И недавно мы попросили читателей поделиться фотографиями своих мохнатых друзей, чтобы выяснить, кто из них самый харизматичный. Пользователи сети буквально закидали нас снимками, оставив под постом более 7 тысяч комментариев.

Мы в AdMe.ru собрали те фото, которые получили наибольший отклик. И так и не смогли выяснить, кто из питомцев самый обаятельный и привлекательный. Оцените этих лапуль и вы.

«Черный гусар, 5-й гусарский Александрийский полк»

«Аксель, очень харизматичный кот»

«Самая веселая собака Цаца»

«Кот Пушкин в роли Анны Карениной»

«Малыш Адя в образе Аленушки»

«Лëля. Папа — лабрадор, мама — красавица»

«Олаф, он же Лелик, он же Дурик, он же наглая рыжая морда»

«Мы очень красивые, но мы стесняемся»

«Лили»

«Гриша — министр не твоих собачьих дел»

Котосова

«Мой ждун»

«Проснулся в тот момент, когда я подошла»

«Ничего, что это не кошка?»

«Когда твоя кошка умеет позировать лучше, чем ты»

«Это наш Персик. 25 декабря муж нашел его на улице»

«Тошка»

«Филя, наш третий кот. Мы его забрали домой перед Новым годом»

«Суп с котом»

Wazzzzup!

Харизма так и прет

«Жду ваши комплименты»