Беременность у животных длится совсем не так, как у людей. И вот 16 милейших примеров

Беременность у женщины в среднем длится 40 недель. Этого времени достаточно, чтобы мама успела придумать имя, купить необходимые ребенку вещи и подготовить детскую. Между тем, есть представители животного царства, которые носят своих детенышей в животе от нескольких недель до полутора лет.

Нас в AdMe.ru завораживают любые проявления жизни — с момента зачатия до рождения и далее. Сложно поверить, насколько разными они могут быть у разных живых организмов.

1. Опоссум, 12 дней

Виргинский опоссум известен самым коротким периодом беременности среди животных. Представьте, что у вас только 2 недели, чтобы придумать ребенку имя!

2. Морская свинка, 60 дней

Беременность морской свинки длится от 59 до 72 дней, в результате на свет появляется от 1 до 8 пушистых малышей.

3. Кошка, 63 дня

Кошка может забеременеть уже в 4 месяца.

4. Собака, 65 дней

Продолжительность беременности у собак зависит от их размера, породы и возраста. Чем больше собака, тем больше щенков у нее может родиться.

5. Енот, 65 дней

Брачный период у енотов приходится на зиму, так что детеныши у них появляются весной.

6. Тигр, 110 дней

Беременность у тигров длится примерно 16 недель. Детеныши появляются на свет слепыми и полностью зависят от матери первые 2 месяца, после чего они начинают питаться твердой пищей.

7. Свинья, 115 дней

Хорошо откормленная и ухоженная свинья может приносить 2 помета в год, в каждом из которых от 10 поросят. Представьте только, каково это — завести 20 детей (а то и больше) за 365 дней!

8. Панда, 95–160 дней

Одной из причин, почему панды находятся на грани вымирания, является то, что они не могут приносить потомство так же часто, как другие животные. Обычно у них появляется 1 детеныш раз в 2 года.

9. Кошачий лемур, 135 дней

Существует более 100 различных видов лемуров. Кошачьи лемуры обычно спариваются в апреле, а летом на свет появляются 1–2 детеныша.

10. Медведь, 220 дней

Медведей нечасто можно встретить вместе, если только это не брачный сезон. Детеныши рождаются в начале года — в январе-феврале — и остаются с матерью до 2–3 лет.

11. Тюлень, 280 дней

Как и у людей, беременность тюленей длится 9 месяцев, но иногда продолжительность увеличивается до 11 месяцев.

12. Домашняя лошадь, 335–340 дней

К тому времени, когда кобыла готова родить, вес ее плода составляет 10 % от ее собственного веса, а это означает, что жеребенок может весить до 45 кг!

13. Белуха, 450 дней

Самка белухи обычно рожает 1 детеныша каждые 2–3 года. В отличие от людей и других животных пуповина белухи сама собой отрывается во время родов, чтобы детеныш мог свободно плавать около матери.

14. Жираф, 465 дней

При его почти 2-метровых ногах самая комфортная позиция для родов у жирафа — стоя. Когда детеныш появляется на свет, он падает прямо на землю с высоты более чем 150 см.

15. Морж, 450–480 дней

Хотя и живут моржи большими группами на льдинах и побережьях, для спаривания они находят более укромное место — под водой. Новорожденный детеныш моржа может весить около 60 кг.

16. Слон, 665 дней

Беременность слона длится около 95 недель! Более чем в 2 раза дольше, чем у человека. В связи с этим слониха на протяжении своей жизни может произвести на свет около 4 слонят.