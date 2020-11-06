Беременность у животных длится совсем не так, как у людей. И вот 16 милейших примеров
Беременность у женщины в среднем длится 40 недель. Этого времени достаточно, чтобы мама успела придумать имя, купить необходимые ребенку вещи и подготовить детскую. Между тем, есть представители животного царства, которые носят своих детенышей в животе от нескольких недель до полутора лет.
Нас в AdMe.ru завораживают любые проявления жизни — с момента зачатия до рождения и далее. Сложно поверить, насколько разными они могут быть у разных живых организмов.
1. Опоссум, 12 дней
Виргинский опоссум известен самым коротким периодом беременности среди животных. Представьте, что у вас только 2 недели, чтобы придумать ребенку имя!
2. Морская свинка, 60 дней
Беременность морской свинки длится от 59 до 72 дней, в результате на свет появляется от 1 до 8 пушистых малышей.
3. Кошка, 63 дня
Кошка может забеременеть уже в 4 месяца.
4. Собака, 65 дней
Продолжительность беременности у собак зависит от их размера, породы и возраста. Чем больше собака, тем больше щенков у нее может родиться.
5. Енот, 65 дней
Брачный период у енотов приходится на зиму, так что детеныши у них появляются весной.
6. Тигр, 110 дней
Беременность у тигров длится примерно 16 недель. Детеныши появляются на свет слепыми и полностью зависят от матери первые 2 месяца, после чего они начинают питаться твердой пищей.
7. Свинья, 115 дней
Хорошо откормленная и ухоженная свинья может приносить 2 помета в год, в каждом из которых от 10 поросят. Представьте только, каково это — завести 20 детей (а то и больше) за 365 дней!
8. Панда, 95–160 дней
Одной из причин, почему панды находятся на грани вымирания, является то, что они не могут приносить потомство так же часто, как другие животные. Обычно у них появляется 1 детеныш раз в 2 года.
9. Кошачий лемур, 135 дней
Существует более 100 различных видов лемуров. Кошачьи лемуры обычно спариваются в апреле, а летом на свет появляются 1–2 детеныша.
10. Медведь, 220 дней
Медведей нечасто можно встретить вместе, если только это не брачный сезон. Детеныши рождаются в начале года — в январе-феврале — и остаются с матерью до 2–3 лет.
11. Тюлень, 280 дней
Как и у людей, беременность тюленей длится 9 месяцев, но иногда продолжительность увеличивается до 11 месяцев.
12. Домашняя лошадь, 335–340 дней
К тому времени, когда кобыла готова родить, вес ее плода составляет 10 % от ее собственного веса, а это означает, что жеребенок может весить до 45 кг!
13. Белуха, 450 дней
Самка белухи обычно рожает 1 детеныша каждые 2–3 года. В отличие от людей и других животных пуповина белухи сама собой отрывается во время родов, чтобы детеныш мог свободно плавать около матери.
14. Жираф, 465 дней
При его почти 2-метровых ногах самая комфортная позиция для родов у жирафа — стоя. Когда детеныш появляется на свет, он падает прямо на землю с высоты более чем 150 см.
15. Морж, 450–480 дней
Хотя и живут моржи большими группами на льдинах и побережьях, для спаривания они находят более укромное место — под водой. Новорожденный детеныш моржа может весить около 60 кг.
16. Слон, 665 дней
Беременность слона длится около 95 недель! Более чем в 2 раза дольше, чем у человека. В связи с этим слониха на протяжении своей жизни может произвести на свет около 4 слонят.
Продолжительность чьей беременности впечатлила вас больше всего? Если бы вы могли решать, то какой срок беременности установили бы для себя?