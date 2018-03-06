Берегитесь! Зверское обаяние этих 15 животных может запросто сбить с ног

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Нам нравится смотреть на животных по одной простой причине: они ужасно похожи на людей. В каждом из нас есть немного и от этого упитанного опоссума, застрявшего в стене, и от печального собакена, с которым не поделились пиццей. Смотрите нашу подборку, и, возможно, найдете в ней своего звериного двойника.

AdMe.ru нашел фотографии самых забавных, смешных и обаятельных животных, которыми спешит поделиться с вами. А в конце вас ждет рассказ про собаку, который, как вирус, захватил весь интернет.

Опоссум застрял в дырке в стене кухни, потому что оказался слишком упитанным

Не волнуйтесь, его спасли!

«Неужели так и не поделится?»

Когда твой маленький друг не хочет гулять, потому что лапкам холодно

«Хозяин, не хочу тебя пугать, но, кажется, нас сейчас съедят»

На немецком телевидении кот прервал прогноз погоды, потому что хотел на ручки

Когда его глаза говорят: «Я люблю тебя»

«Смотри, я сделал пирсинг»

Моя беременная кошка просто зевнула

«Ешь, да? Ну ешь-ешь. Я постою. Посмотрю»

«Он плохо вел себя у ветеринара, пришлось его запеленать. Теперь он буррито»

«Я все слышу»

Вы когда-нибудь видели, чтобы коты сидели вот так? Встречайте Тео, он манчкин, и это его любимая поза

Малыш-дикобраз просто решил подкрепиться

«Я в домике»

Когда добился всего, о чем мечтал, и наконец можешь позволить себе расслабиться

Бонус: рассказ «Оберштурмбантерьер»

«Коллега рассказала, что дочь подарила ей собачку — маленькую такую, черненькую. Редкая порода. И вот дочь с этой собачкой ехала в поезде и на секундочку вышла из купе в туалет, буквально на секундочку! Поезд был полупустой, и она ехала в купе одна. Дверь, естественно, закрыла. Куда может деться маленькая собачка из закрытого купе? Некуда ей деться! Но она вернулась, а собачки нет. Обыскала все купе — нет! А потом заметила маленькую дырочку в стенке между своим и соседним купе — а вдруг собачка там?

Стала ломиться в соседнее купе — никто не отзывается и не открывает. Она к проводнице: так и так, собачка-собачка-собачкааааааааа! Проводница — что ж она, зверь, что ли? — открывает дверь своим ключом... И видят они картину маслом: на столике лежит жареная курица, рядом — собачка, чуть побольше жареной курицы, которая радостно эту курицу обгладывает, а напротив пассажир, хозяин курицы, в глубоком ступоре.

— Можно, я заберу свою собачку? — робко спросила дама.

Тут гражданин вышел из ступора, повернулся, и, взглянув на даму с собачкой глазами, полными ужаса, спросил трагическим шепотом:

— А ЭТО ЧТО, СОБАЧКА?!

И его можно понять. Только представьте: сидите вы, выпиваете, курицей закусываете, и тут вдруг из стены вылезает ТАКОЕ...»

Knyaginya Olga