Американская художница рисует комиксы, в которых рассказывает неожиданную правду о животных
Вы когда-нибудь задумывались, о чем мечтают японские макаки, золотые рыбки или панды? Наверняка нет. А американская художница Брук Баркер (Brooke Barker) точно знает, что макаки мечтают о спа, а золотая рыбка помнит гораздо больше, чем принято думать.
Творчество Брук известно в Instagram и Facebook как Sad Animal Facts («Грустные факты о животных»). Герои этих комиксов завоевали миллионы сердец.
Сегодня AdMe.ru предлагает вам узнать, о чем думают эти забавные животные.
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А какой факт из жизни животных особенно впечатлил вас?
Фото на превью sadanimalfacts/Instagram