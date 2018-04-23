Американская художница рисует комиксы, в которых рассказывает неожиданную правду о животных

Вы когда-нибудь задумывались, о чем мечтают японские макаки, золотые рыбки или панды? Наверняка нет. А американская художница Брук Баркер (Brooke Barker) точно знает, что макаки мечтают о спа, а золотая рыбка помнит гораздо больше, чем принято думать.

Творчество Брук известно в Instagram и Facebook как Sad Animal Facts («Грустные факты о животных»). Герои этих комиксов завоевали миллионы сердец.

Сегодня AdMe.ru предлагает вам узнать, о чем думают эти забавные животные.

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А какой факт из жизни животных особенно впечатлил вас?

Фото на превью sadanimalfacts/Instagram

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4 Комментарии
  • 23 апреля 2018
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