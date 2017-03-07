9 животных, которые доказали, что на подвиги способны не только люди

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Даже когда нам кажется, что мы уже знаем о братьях наших меньших абсолютно все, они не перестают удивлять нас поступками, на которые способен не каждый человек. AdMe.ru спешит поделиться с вами самыми поразительными, трогательными и вдохновляющими историями о животных, которые доказали, что каждое существо в этом мире может творить добро и делать наш мир еще прекраснее.

Дельфины-спасатели

Американцу Тодду Эндрису (Todd Endris) было всего 24, когда ему пришлось лицом к лицу столкнуться с реальной угрозой смерти. Парень заплыл на своем серфе в открытое море и понял, что его настигла акула. Сперва хищница попыталась схватить Тодда за бок, но промахнулась и прокусила доску, отчего серфер начал терять равновесие. Несколько минут он пытался одновременно удержаться на плаву и отогнать от себя свирепое животное, когда подоспела подмога. Целая стая дельфинов окружила парня плотным кольцом, не подпуская к нему кровожадную акулу. Таким образом Эндис в сопровождении дельфинов смог доплыть до берега, где ему оказали первую помощь.

Слон Нингнонг

В 2004 году 8-летняя Эмбер Мэйсон (Amber Mason) отдыхала с родителями в Пхукете, Таиланд. На местном пляже девочка часто каталась верхом на молодом слоне по кличке Нингнонг. К счастью, Нингнонг возил Эмбер и в тот момент, когда на берег обрушилось разрушительное цунами. Вода доставала слону почти до самой холки, но он стойко шел вперед до тех пор, пока они с малышкой не оказались на суше. Мама Эмбер до сих пор с благодарностью вспоминает Нингнонга и говорит, что этот слон оказался сильнее любой стихии.

Горилла Джамбо

В 1986 году в зоопарке на острове Джерси произошел несчастный случай: 5-летний мальчик упал в загон с гориллами и потерял сознание. Последствия могли быть самыми плачевными, если бы на помощь ребенку не пришел самец гориллы по кличке Джамбо. Джамбо охранял малыша, не подпуская к нему агрессивных сородичей до тех пор, пока не пришли люди. Увидев врачей и работников зоопарка, животные спокойно расступились, позволив им спасти мальчика.

Кошка Винни

Существует мнение, что кошки — не самые преданные питомцы. Но данная история навсегда резвенчивает этот миф. Ночью Кэйти Кислинг (Kathy Kiesling) проснулась от громких криков своей любимицы Винни, которая всеми способами пыталась разбудить хозяйку. Кэйти хоть и чувствовала дикую слабость и головокружение, но все же смогла вызвать подмогу по номеру 911. Оказалось, что сломавшийся водяной насос с бензиновым двигателем в подвале дома стал источником смертельного газа, который за ночь мог убить всю семью Кислинг.

Героическая Лулу

Когда у Джо-Энн Олтсмэн (JoAnn Altsman) из Канады случился сердечный приступ, в доме кроме нее были только собака и домашняя свинья Лулу, которую Джо-Энн спасла со скотобойни. Увидев, что хозяйке нужна помощь, собака начала лаять, а Лулу, не теряя времени, выбежала на дорогу и сидела до тех пор, пока проезжавший мимо автомобилист не остановился. Мужчина решил последовать за свиньей, которая так странно себя вела, и увидел Джо-Энн, которая уже была без сознания. Он-то и вызвал скорую и тем самым спас хозяйку дома. А Лулу стала местным героем, и ей даже вручили медаль за отвагу.

Австралийская коза Мэнди

Однажды во время работы австралийский фермер Ноэль Осборн (Noel Osborne) упал в кучу навоза, сломав несколько костей, из-за чего совсем не мог пошевелиться. Несколько дней он ждал, пока его найдут люди. А все это время его любимица — козочка по кличке Мэнди — не отходила от него, согревая собственным теплом и выкармливая хозяина своим молоком.

Говорящий попугай Вилли

Организация «Красный крест» наградила попугая Вилли почетным орденом, на вручение которого приехали мэр города и губернатор штата, об этой истории написали все американские газеты. А произошло это так. Вилли жил в доме у Меган Говард, которая работала няней. В тот день в доме у Меган была 2-летняя девочка, и пока ребенок завтракал, няня ненадолго вышла из кухни. В этот момент малышка подавилась и начала задыхаться, а Вилли, который был рядом, начал кричать: «Mama! Baby!» («Мама! Ребенок!»). Услышав крик попугая, Меган прибежала на кухню и спасла малышку с помощью приема Геймлиха. Однако Меган не переставала говорить, что настоящий герой — это Вилли. И мы с ней согласны.

Китайский кит белуха

Китаянка Йенг Йан (Yeng Yan) принимала участие в соревновании по задерживанию дыхания под водой, которое проходило в аквариуме Polar Land в городе Харбин. Погрузившись на глубину 4 метра, девушка почувствовала, что из-за судороги в ноге она не может подняться наверх. Когда запас воздуха начал заканчиваться, дайвер готова была вот-вот потерять сознание, но произошло неожиданное. «Я уже ослабела, когда почувствовала, что какая-то неведомая сила тянет меня наверх», — вспоминает девушка. Оказалось, что это самка белухи решила прийти на помощь. Возможно, без нее эта история закончилась бы плачевно, ведь наблюдавшие за Йенг Йан зрители состязаний были уверены, что все в порядке и девушка просто может долго находиться под водой.

Лошадь Керри

Эта история произошла на шотландской ферме. Фиона Бойд (Fiona Boyd), пытаясь помочь заблудившемуся теленку вернуться к семье, даже не подозревала, что мама малыша воспримет ее действия как агрессию и попытается напасть. Когда разъяренная корова начала атаковать девушку, Фиона стала кричать, даже не рассчитывая, что кто-нибудь придет на помощь, ведь на ферме в тот момент людей не было. Зато там была молодая лошадь Керри, которая стремительно примчалась на помощь Фионе и удерживала корову, пока девушка убегала в безопасное место. К счастью, она отделалась лишь парой царапин.