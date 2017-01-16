9 способов понять собаку по ее повадкам

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Если у вас когда-нибудь была собака, то вы наверняка знаете, какой это веселый и преданный друг. А еще вы должны были догадаться, что у собак существует свой собственный язык. AdMe.ru подробно изучил этот вопрос и делится с вами результатами исследований.

Делает подарки

Если собака ни с того ни с сего принесла вам в зубах палочку, мячик, игрушку или другой более замысловатый предмет, этому есть логичное объяснение. Ваш питомец делает вам подарок! Также это указание на то, какой презент он хотел бы получить от вас сам.

Валяется в кровати

Частенько бывает так: собака вальяжно улеглась на кровати, заняла почти все место, оставив вам жалкий клочок в углу. Это она не со зла! На самом деле так она показывает, что каждую минуту хочет быть рядом со своим хозяином и не желает с ним расставаться даже во сне.

Садится на ноги

Когда собака садится вам на ноги, это верный признак того, что она признала вас своим сородичем. Гордитесь! Однако если ваш питомец отличается кротким нравом, то этим действием он, скорее всего, хочет сказать другое: «Защити меня!»

Поднимает лапу вверх

Это означает, что ваша собака очень сосредоточена. Скорее всего, ей в голову пришла потрясающая мысль, а эта поза самая удобная для ее обдумывания.

Широко зевает

Собаки зевают по той же самой причине, что и люди: им может быть скучно или они утомились от игр и хотят спать. Или же ваш любимец увидел, как зеваете вы, и тоже зевнул по инерции.

Наводит беспорядок

Бывает, оставишь собаку одну в доме, а вернувшись, не узнаешь свою квартиру: подушки вспороты, цветочные горшки перевернуты, стулья сломаны... Сами виноваты! Так собака сообщает, что не может переносить разлуку с вами. Если так себя ведет щенок, значит, с ним нужно чаще гулять, чтобы успокоить его неукротимый нрав.

Прислоняется к ногам

Если собака то и дело прислоняется к вашим ногам, значит, ей нужно, чтобы вы ее утешили и подбодрили. Питомец ищет любви и ласки, так дайте же их ему!

Горбит спину

Если ваш питомец, тихо поскуливая, сворачивается в клубок и горбит спину, значит, он чувствует себя неуверенно и хочет спрятаться. Может быть, его кто-то обидел или напугал. В любом случае он нуждается в вашей поддержке!

Смотрит в упор

Если собака уставилась на вас и не отводит взгляд, это может показаться странным. Но не волнуйтесь! Это проявление ее любви и доверия. Можете гордиться вашими отношениями!