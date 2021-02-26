9 воспитательных приемов, которые превратят вашего вредного домашнего хищника в ласкового пушистика

По данным исследования ВЦИОМ, 57 % наших соотечественников предпочитают кошек другим домашним животным. Но если, например, собака дарит хозяину свою любовь совершенно безвозмездно, то расположение усатого мурлыки надо постараться заслужить, и это настоящий вызов.

Мы в AdMe.ru хорошенько погуглили и собрали самые популярные советы по кошачьему воспитанию в помощь тем, кто решил начать выстраивать дружественные отношения со своим усатым компаньоном.

Тащить к «месту преступления»

Как неправильно: Если вам пришло в голову притащить кота к «месту преступления», чтобы показать ему, как он «был неправ», да еще и шлепнуть по мохнатой попе, то таким образом вы не решите никаких проблем, а только выпустите пар. Кот запомнит, что агрессия исходит от вас, потеряет доверие и не будет чувствовать себя в безопасности, когда находится рядом. И, вероятно, даже не вспомнит, где и по какой причине он нашкодил. Дело в том, что у кошек очень избирательная кратковременная память. Например, они прекрасно помнят все то, что касается еды (где искать миску и во сколько будут кормить), но вот с запоминанием всего остального у них большие проблемы. Как правильно: С руками человека у кошки должны ассоциироваться только приятные воспоминания, и эмоции должны возникать лишь положительные. Вспомните, что вы умнее и способны перехитрить пушистого — отучайте питомца от вредных привычек исподтишка. А если не терпится показать, как вы недовольны его «вольнодумством», можно брызгать водой из пульверизатора, свистеть в свисток, громыхать посудой, топать ногами. Сделайте так, чтобы неправильные действия всегда сопровождались для кота некими «катаклизмами». Усатому такое наверняка не понравится, и он начнет опасаться повторения неприятной ситуации, особенно если это произошло больше 16 часов назад: именно таким сроком ограничена кратковременная память усатого.

Удалять когти, чтобы не портил вещи

Как неправильно: Люди часто ошибочно полагают, что удаление когтей — безобидное мероприятие, которое позволит навсегда забыть об испорченной мебели и порванных обоях. Ничего подобного, на самом деле это болезненная операция, которая может серьезно навредить вашему питомцу. Как правильно: Для кошек точить когти — это естественный процесс, они начинают делать это примерно с 2 месяцев, поэтому позаботьтесь о том, чтобы в доме было достаточно мест для удовлетворения этой природной потребности. Используйте разные материалы: кошачий домик со специальными поверхностями, картонная когтеточка, ковер в прихожей с плотным ворсом — и чем он будет больше, тем лучше. Ну и конечно, на время застелите все уязвимые поверхности плотным покрывалом, чтобы не осталось ни одного открытого участка. Не забывайте регулярно стричь когти своему мохнатому подопечному, в крайнем случае можно использовать специальные накладки-антицарапки на коготки.

Просто сгонять с тех мест, где нельзя играть

Как неправильно: Думаете, ваш кот послан вам в наказание, ведь он постоянно лезет на стол, на холодильник, оставляет следы от грязных лап, переворачивает посуду, скидывает столовые приборы? А вот и нет. У него нет цели вас довести, кот всего лишь хочет поиграть. Он совершает эти действия ради удовольствия: падающие предметы его забавляют, а с обеденного стола просто открывается отличный вид на кухню. Как правильно: Помните, что вы хитрее, поэтому попробуйте изменить обстановку — сделать ее некомфортной. Например, обклейте столешницу липким скотчем, фольгой или постелите на нее пленку, с которой кот будет соскальзывать. Вот увидите, животное вмиг потеряет интерес к этому месту. И не забудьте предоставить альтернативу: если кот хочет сидеть и, как толстая пушистая сова наблюдать за домашними сверху, найдите место, которое устроит и вас, и его. Точку, где он сможет удобно расположиться и щурить глаза в вашу сторону, не доставляя никому неудобств.

Спать в обнимку

Как неправильно: Да, мы знаем, это тяжело принять, но обнимашки с теплым и пушистым котиком в кровати надо прекратить, а то ведь повадится спать в постели, его потом ни за что не выгонишь. А если не сможете, то не удивляйтесь, что вскоре он перестанет воспринимать вас всерьез. Нередко кошки бесцеремонно забираются в постель к хозяину, в итоге жизнь его превращается в постоянную битву за сон. Как правильно: Обустройте кошке место, которое она может считать собственной «кроваткой», где она может уединиться и отдохнуть. Если у вас маленький котенок и он пришел ночью, значит, ему страшно одному в его кроватке. Унесите котика обратно на его место и побудьте с ним, пока он не успокоится и не уснет. Таким образом, вы не потеряете авторитет в глазах своего мохнатого друга и сохраните с ним теплые отношения. Что касается взрослой кошки, просто переложите ее на место, которое вы вместе выберете в качестве кошачьей мини-спальни.

Давать «плюшки» по настроению

Как неправильно: Сегодня у вас хорошее настроение и кот получает сосиску за обедом, завтра плохое — и в его сторону летит тапок, чтобы не попрошайничал. Это неправильная ситуация: нельзя по-разному реагировать на одни и те же поступки своего питомца, иначе ваш усатый мурлыка запутается в хитросплетениях домашнего распорядка и вовсе перестанет реагировать на ваши команды. Как правильно: Воспитание должно быть последовательным. Дайте питомцу возможность предсказывать вашу реакцию, и он всегда будет придерживаться порядков, установленных в доме. Если вы твердо решили не баловать кота подачками за обедом, то кормите его в строго отведенном месте и не поощряйте попрошайничество и воровство со стола. В результате вы не только поможете выработать питомцу правильный режим питания, но и убережете его от серьезных рисков, ведь некоторые продукты, съедобные для человека, могут быть опасны для кошек, и об этом необходимо помнить.

Лезть обниматься

Как неправильно: Вам понравилось бы, если посреди дня, когда вы мирно лежите и думаете о сосисках, к вам полез с обнимашками огромный великан? Вот и кошку не стоит принуждать к общению — играть или гладить против ее воли. Поверьте, им нужно куда меньше внимания, чем собакам, и принимать его они готовы только на своих условиях. Кошки не терпят ущемления своих прав, так что если хотите, чтобы ваши ботинки оставались сухими, то не навязывайте свою любовь. Как правильно: Если мурлыка прячется, убегает и проявляет агрессию, отступитесь. Уважайте личное пространство животного. Если мурлыка решил, что на сегодня с него ласки достаточно, не препятствуйте его уходу, отнеситесь с пониманием к его желанию уединиться. Чем меньше вы будете ограничивать свободу вашего питомца, тем охотнее он будет к вам приходить, дарить свою любовь и радостное урчание.

Держать взаперти

Как неправильно: Вы пытаетесь заснуть, а кот решил, что это отличное время для того, чтобы поскакать и поохотиться на тапки... Знакомая картина? И вот вы думаете, что проблему можно решить, просто заперев кота до утра в ванной комнате. Но тут вы неправы: удерживая животное в заточении, вы спровоцируете у него стресс. В итоге ваш питомец озлобится, замкнется в себе и перестанет на вас реагировать. Не исключено, что на нервной почве и проблемы со здоровьем дадут о себе знать. К примеру, у кошек с хроническим циститом может случиться обострение. Как правильно: Если кот решил порезвиться ночью, значит, он не израсходовал запас энергии за день. Возьмите за правило играть с питомцем перед сном. Вот увидите, хорошенько вымотавшись, усатый уснет без задних лап и проспит до самого утра. Наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к своему питомцу, ведь любовь и доброта — это ключ к хорошим отношениям с животным и залог его здоровья и счастливой жизни. Изолирование кота в отдельной комнате можно рассматривать лишь как способ дать ему возможность успокоиться в среде, свободной от раздражителей, но никогда такой метод не должен использоваться в качестве наказания.

Самому определять, где будет туалет

Как неправильно: «Вернулся с работы — на ковре лужа, а этот меховой негодяй лежит себе на диване и в ус не дует... Да он просто издевается!» Если вам кажется, что кот испытывает вас на прочность, то это не так. Как мы уже говорили, у домашних животных просто кратковременная память, так что если мурзик не был застигнут именно в тот момент, когда он совершал какое-нибудь бесчинство, то, по его разумению, он уже не имеет к этому никакого отношения. Как правильно: Поставьте лоток в том месте, где чаще всего встречаете лужу: в комнате, коридоре, ванне, даже на обеденном столе, если потребуется. Часто кошки писают, когда нервничают, поэтому лотки должны находиться в важных для них местах — там, где они чувствуют себя неуютно. Не акцентируйте внимание на негативных моментах и поощряйте поглаживанием и лакомствами хорошее поведение питомца. Возможно, какое-то время придется потерпеть неудобства, но ваши усилия будут обязательно вознаграждены, а лоток займет то место, которое вы для него определите.

Игнорировать

Как неправильно: Вы в воспитательных целях не обращаете на кота внимание, отказываете ему в общении и ласке? Да вы не котика, а себя наказываете. Многие считают, что, демонстрируя плохое поведение, кошка просто дурачится. А ведь причиной странного поведения может быть какое-то заболевание. Если ситуация с поведением затягивается надолго, а вы закрываете на это глаза, то вы рискуете утратить доверие и потерять всякий контроль над своим подопечным. Как правильно: Внимательно следите за поведением своего питомца, отслеживайте все перепады настроения и обязательно реагируйте, если кот добивается вашего внимания. Если у вас появились подозрения, что пушистик ни с того ни с сего стал себя странно вести и никак не может вернуться к обычному состоянию, незамедлительно отправляйтесь к ветеринару. Проведите полное медицинское обследование питомца, чтобы исключить возможные заболевания, которые могли повлиять на его поведение.