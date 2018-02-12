9 секретов о животных, которые нам никогда не рассказывали на уроках биологии

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Если бы в школе на уроках биологии ученикам такое рассказывали, нам бы точно не хотелось ее пропускать.

AdMe.ru собрал 9 фактов из мира животных, которые удивили даже ученых. А в конце статьи можно еще раз убедиться, что животные — те еще мастера преподносить сюрпризы, особенно своим внешним видом.

1. Соколы поджигают траву, чтобы выманить добычу из своих нор

Оказывается, некоторые пернатые способствуют распространению лесных пожаров. Так, в Австралии зоологи неоднократно наблюдали, как соколы и коршуны в когтях переносили с бушующих пожаров тлеющие палочки и бросали их в сухую траву. Таким образом они создают новый пожар и выманивают добычу, живущую в норах.

2. Лягушка полностью замерзает, а весной оттаивает и продолжает жить

Это аляскинская лесная лягушка. С приходом морозов она в прямом смысле слова замораживается на 6–7 месяцев: ее тело покрывается льдом, легкие и сердце перестают работают, а кровь — циркулировать. Пережить такую заморозку помогают вещества-криопротекторы в ее организме, которые снижают температуру замерзания крови и других биологических жидкостей. Но как только приходит весна, лягушки «оживают» и продолжают дальше радоваться жизни.

3. Рыбка возводит любовные гнезда в виде идеального геометрического рисунка

«Автор-художник» этих загадочных круговых узоров на дне Тихого океана — рыба колючий аротрон. Дело в том, что именно такие узоры позволяют течению приносить в центр гнезда очень мелкий песок, который является обязательным условием для выживания икры этих рыбок.

4. Зебрам черно-белый окрас нужен совсем не для маскировки

Ученые выяснили, что черно-белый окрас является эффективным средством против мух цеце и слепней. Узкие полоски на теле делают зебр непривлекательными для насекомых из-за световых волн, отражающихся от шерсти.

5. Алкоголь помогает рыбкам пережить суровую зиму

Когда золотые рыбки чувствуют наступление морозов, их организм насыщается этиловым спиртом. Этанол в их организме вырабатывается при помощи особых белков, перерабатывающих молочную кислоту в алкоголь. И именно повышенное содержание спирта не позволяет разорваться тонким клеточным мембранам даже тогда, когда они вмерзают в лед, дожидаясь потепления.

6. Огромная акула, которая никогда вас не укусит

Это гигантская акула — вторая по величине рыба после китовой акулы. И может показаться, что она способна вмиг проглотить других рыб или даже человека. Но на самом деле они для человека не представляют никакой опасности, поскольку питаются планктоном, как и китовые акулы.

7. Гигантские вараны — очень слабые животные

Несмотря на грозный вид и звание крупнейшего ящера на планете, выяснилось, что их укус слабее домашней кошки. И если варан захочет кого-то укусить, то он, вероятнее всего, повредит себе череп и челюсть. Правда, ради справедливости стоит отметить, что охотится этот огромный слабак с помощью ядовитой слюны.

8. Сельдяной король — рыба невероятной длины

Это морское чудовище выловили несколько лет назад на одном из пляжей острова Каталина. Удивительная находка называется сельдяной король, или ремень-рыба, ее длина — 5,5 метра. Стоит отметить, что она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из ныне существующих костных рыб. Самый крупный зарегистрированный экземпляр достигал в длину 11 метров.

9. Отпечатки пальцев коалы и человека практически идентичны

Слева — отпечаток коалы, справа — человека

Автралийские исследователи выяснили, что отпечатки пальцев коалы как две капли воды похожи на отпечатки пальцев человека. Сходство настолько колоссальное, что даже у специалистов возникли бы проблемы с опознанием человека и коалы по отпечаткам их пальцев, так как и под микроскопом они довольно схожи.

Бонус: ну разве они не милые?