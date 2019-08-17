Слонам не нравится возить людей на спине. 9 поводов забыть об этом «развлечении»

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Для многих туристов поездка на слоне — это один из обязательных пунктов путешествия по азиатским странам. Романтика, захватывающие виды и масса великолепных фотографий, которыми можно похвастаться. Но не все, в очередной раз пересматривая снимки в кругу близких, обращают внимание на самого слона. Это животное каждый день живет в муках. И все ради того, чтобы люди смогли поставить галочку в своем дневнике путешественника.

Мы в AdMe.ru исследовали шокирующую информацию об одном из главных туристических бизнесов Азии, после ознакомления с которой вы вряд ли будете смотреть на фотографии таких поездок с восторгом.

1.

Азиатские слоны — вымирающий вид. А туризм и сопутствующая деятельность только способствуют сокращению их численности.

2.

Пленниками «развлечений» становятся полугодовалые слонята, которых крадут у матерей в дикой природе. При похищениях часто расставляются ловушки — специальные ямы, в которые падают загнанные животные. Иногда охотники просто нападают на жертву толпой и связывают ее. Матерей, которые пытаются защитить слонят, чаще всего убивают.

3.

Чтобы слон стал послушным и катал туристов, погонщики прибегают к чудовищному ритуалу под названием фаджана. Слона обездвиживают при помощи специальной клетки, избивают палками и металлическими крюками, морят голодом и жаждой. Замученное животное в дальнейшем будет выполнять любые команды, лишь бы избежать такого обращения вновь.

4.

Несмотря на внушительные размеры, у слонов слабая спина, не предназначенная для перевозки людей, поэтому животные получают необратимые травмы позвоночника. А сиденье, которое чаще всего закрепляется веревками, создает раны, в которые постоянно попадают инфекции. Прибавьте к этому стертые в кровь ноги из-за многолетних путешествий.

5.

Постоянные пытки и издевательства порой приводят к тому, что слоны нападают на людей. Под угрозой оказываются как погонщики, так и простые туристы, и почти каждый такой инцидент оканчивается трагично: часто есть жертвы среди людей — и всегда есть жертвы среди слонов.

6.

Возможно, вы слышали или видели забавное покачивание слона из стороны в сторону? Нет, ему не весело. Это следствие сильнейшей психологической травмы. Слоны — социальные животные, и им необходимо постоянное взаимодействие с себе подобными. Лишившись этого, они отвлекают себя от одиночества вот таким «забавным» способом.

7.

Пленные слоны содержатся в маленьких сараях, которые чаще всего оснащены бетонными полами. А еще они закованы в цепи, которые очень вредят и без того измученным ногам.

8.

Слонов не обеспечивают хорошим питанием и ветеринарной помощью. Многие животные просто не переносят постоянное истощение и болезни и гибнут гораздо раньше, чем их свободные сородичи.

9.

Если вы любите слонов, то есть более безвредный способ с ними познакомиться. Мест, которые вам в этом помогут, немало. К примеру, Фонд защиты азиатских слонов «Золотой треугольник» организует увлекательные экскурсии в мир этих прекрасных животных. Вы сможете покормить их, искупаться с ними и даже заняться йогой.

Изменилось ли ваше отношение к поездкам на слонах после прочтения этой статьи? Какие проявления жестокости по отношению к «животным для развлечения» вы встречали в жизни?