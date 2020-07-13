9 обычных вещей, которые могут стоить здоровья и даже жизни любимцам

Каждый кото- или собаковладелец по-своему относится к питомцу: одни вдоль и поперек изучают соответствующую литературу, а другие встречают хвостатое чудо совершенно случайно и просто не успевают подготовиться. Так или иначе, но некоторые вещи упускают из виду даже идеальные хозяева, а ведь это знание однажды может спасти здоровье вашего питомца.

Редакция AdMe.ru не знает, насколько вы знакомы с бытовыми опасностями, подстерегающими кошек и собак, но мы понимаем, что кое-что вы могли и пропустить.

1. Освежитель воздуха

Освежители воздуха могут влиять на функции щитовидной железы питомца. Если животное внезапно начало худеть, непомерно много есть и в целом вести себя неадекватно, возможно, это следствие длительного воздействия освежителя. Дело в том, что в этих устройствах часто содержатся антипирены — вещества, которые препятствуют возгоранию. Именно они воздействуют на щитовидную железу, принуждая ее вырабатывать все больше и больше гормонов. В конечном счете у животного, которое живет в квартире, где регулярно используют освежитель, может развиться гипертиреоз — нарушение функции щитовидной железы.

2. Мыльные пузыри

Многие собаки и кошки обожают гоняться за мыльными пузырями и ловить их, поэтому важно использовать специальные пузыри для животных. В них не содержится токсичных веществ, и они не могут вызвать рвоту и диарею. Если позволять животному ловить обычные мыльные пузыри, можно столкнуться с пищевым отравлением. Кроме того, мыло или иное вещество, которое находится в составе жидкости, может повредить глаза вашего питомца.

3. Цветы

Пожалуй, нет такого кота, который не попытался бы съесть парочку-другую хозяйских цветов. Одни умиляются таким проделкам, а другие ставят комнатные растения в недоступные для животных места. И правильно делают. В наших квартирах есть огромное количество ядовитых цветов. Если для человека это не опасно, то котенок, съевший 1–2 листочка, может серьезно отравиться, а то и хуже. В частности, ядовитыми для кошек считаются алоказия, алоэ, аспарагус, азалия, бегония, колеус, спатифиллум и множество других очень распространенных растений. А вот какие из них можно отдать на растерзание хвостатым: бамбук, глоксиния, цинния, фиалка и другие. Впрочем, порой питомцу не нужно даже грызть или облизывать цветок — достаточно некоторое время побыть рядом с ним. В частности, речь идет о лилиях и ландышах.

Неприятная история произошла с одной котовладелицей: «Кошка играла с лилиями у меня на работе. Она их не ела — просто била цветы лапкой. Сначала мы смеялись, но потом внутренний голос подсказал мне, что тут что-то не так». Девушка оказалась совершенно права: даже незначительное количество пыльцы лилии способно отравить хвостатого. С этой конкретной кошкой, к счастью, обошлось. Хозяйка своевременно обратилась в клинику, а врачи быстро оказали помощь.

4. Авокадо

В кожуре, листьях и косточке этого плода содержится персин — токсичное вещество. Важно понимать, что этот яд имеется и в мякоти, только в очень маленьких количествах. Для животных персин чрезвычайно опасен — в лучшем случае любимец отделается небольшим расстройством желудка. И это относится не только к пушистым питомцам. Иногда владельцы пернатых дают своим подопечным погрызть косточку авокадо. Такие эксперименты нередко заканчиваются гибелью птиц. Разумеется, это совершенно не означает, что случайно проглоченный кусочек этого фрукта навредит животному. Однако испытывать судьбу не стоит.

5. Шампунь

Вопрос помывки особо остро стоит у владельцев бесшерстных животных, и многие люди покупают для своих питомцев детские шампуни или моют их своими собственными. Проблема в том, что люди и животные имеют разные Ph-балансы кожи, поэтому человеческий шампунь будет воздействовать на кожу кота или собаки иначе, чем на вашу. При регулярном использовании баланс кожи питомца будет изменен, в итоге разрушится верхний защитный слой и животное будет уязвимо перед различными паразитами. Также могут появиться зуд и шелушение. Поэтому ветеринары рекомендуют использовать только специальные шампуни, предназначенные для кошек и собак, в которых учтены все их особенности.

6. Дрожжевое тесто

Многие прожорливые питомцы не откажутся от такого лакомства. На первый взгляд тесто довольно безобидно, однако на самом деле это далеко не так. Попав в желудок собаки или кошки, оно начнет раздуваться, заполняя собой все свободное пространство. Животное может отделаться рвотой и вздутием живота, а в особо тяжелых случаях возможны и летальные исходы.

7. Лекарственные препараты с содержанием перметрина

Многие инсектицидные средства (капли, ошейники от блох и так далее) имеют в составе перметрин — химическое вещество для уничтожения паразитов. Оно чрезвычайно токсично для кошек, поскольку выводится из их организма крайне медленно. Для собак оно тоже опасно, но не до такой степени. Ни в коем случае нельзя использовать для обработки кошки средство от блох, предназначенное для собак (даже для мелких пород), поскольку в последнем перметрин, как правило, содержится в ударных для котика дозах. Если животное слижет средство с содержанием перметрина, у него начнется обильное слюнотечение. Иногда имеют место мышечные спазмы. В ряде случаев знакомство кота с этим веществом оканчивается летальным исходом. При покупке средства от паразитов обращайте внимание на состав. Продукты с содержанием перметрина лучше избегать.

8. Тунец

Вопреки распространенному мнению, тунец — это далеко не лучшая еда для кошки. В качестве лакомства такую рыбу давать можно — это безопасно. Но включать тунец в постоянный рацион животного не рекомендуется, поскольку в его составе содержится ртуть. Конечно, ее очень мало, но при постоянном поедании этой рыбы вещество будет «перекочевывать» в организм вашего питомца и накапливаться. Кроме того, в тунце очень мало витамина E, которым жизненно необходим хвостатым. Недостаток этого вещества может привести к панстеатиту, или болезни желтого жира (воспаление жировых тканей).

9. Унитаз

Многие владельцы кошек и собак со смехом рассказывают всему миру, как их питомцы забавно пьют воду из унитаза. Эта привычка может стоить им здоровья и не только. Понятно, что никто не позволит животному пить из унитаза, который только что почистили специальным средством. Проблема в том, что чистой вода в туалете никогда не бывает. Так или иначе, но в ней накапливаются бактерии, которые при попадании в организм животного могут вызвать разные реакции: от простой рвоты до отравления. Опасности пищевым отравлением не исчерпываются. Животное может соскользнуть и упасть головой в воду. При неблагоприятном стечении обстоятельств выбраться самостоятельно кот или собака не смогут.