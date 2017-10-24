9 милых созданий, которые гораздо опаснее, чем мы думали

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Эти прелестные создания милы до невозможности и вызывают лишь положительные эмоции. Их хочется гладить, тискать, кормить и рассматривать бесконечно. Мы в AdMe.ru сами от них без ума, но оказалось, что с этими пушистыми сорванцами лучше быть осторожнее.

Енот

Вот уж кому действительно палец в рот не клади. А также не оставляй на виду еду и ценные вещи — еноты крайне беспокойны и практически всеядны. В приступе агрессии енот может нанести серьезный вред имуществу, другим животным и человеку чрезвычайно острыми зубами и когтями.

Медленный (толстый) лори

Эти будто сошедшие с картинки зверьки на деле являются единственными ядовитыми приматами в мире. Яд выделяется из особых желез на локтях и призван защитить лори от хищников. В случае опасности лори может набрать яда в рот и укусить нападающего. Для человека подобный укус представляет смертельную угрозу.

Лягушка-древолаз

В отличие от пушистых млекопитающих, холоднокровные лягушки мало у кого вызывают умиление. Но красота некоторых представителей семейства лягушек просто завораживает. Глядя на них, можно легко поверить в сказки о заколдованных принцах и принцессах. Вот только прикосновение к такой красотке чревато фатальными последствиями — их яд убивает почти мгновенно.

Гигантский муравьед

Муравьеды едят только муравьев — логично, разве нет? Однако когти, способные с легкостью разрывать твердую землю, столь же легко могут превратиться в грозное оружие. Поэтому не стоит навязывать муравьеду свое общество — лучше любоваться им с безопасного расстояния.

Утконос

Трудно представить кого-то более милого и в то же время забавного, чем утконос. Тем не менее за столь необычной внешностью скрывается неприятный сюрприз — взрослые самцы утконоса ядовиты! На их задних лапах есть шпоры, яд из которых смертелен для небольших животных и опасен для человека.

Еж

О том, что с малютками-ежами нужно быть настороже, догадываются почти все. Колючки по всему телу говорят сами за себя. А вот что эти милахи — самые настоящие хищники, многие упускают из вида. Мясо они любят ничуть не меньше пресловутых яблок и грибов, так что берегите пальцы, особенно от диких особей — они могут быть переносчиками бешенства.

Казуар

Эти большие нелетающие птицы из Австралии очень чувствительно относятся к нарушению своей территории. Их мощные ноги и клюв способны нанести человеку серьезный урон. Из-за своего вспыльчивого нрава лишь небольшое число казуаров содержится в зоопарках. А чтобы исключить возможность столкновения с казуаром в естественной среде обитания, в Австралии существуют специальные предупреждающие дорожные знаки.

Олень

Оленя принято считать дружелюбным, «сказочным» и довольно пугливым животным. Чаще всего так оно и есть, но не в случае со взрослыми самцами. Обзаведясь острыми рогами, очаровашка-Бэмби представляет реальную угрозу для человека, оказавшегося у него на пути. Несколько успокаивает, что нападает олень только в случае опасности для себя или своего потомства, поэтому при мирном общении проблем возникнуть не должно.

Рыжая лисица

Диких лисиц желательно обходить стороной, особенно вблизи населенных пунктов — они часто ищут пропитание на свалках, из-за чего нередко становятся переносчиками различных заболеваний, в том числе и бешенства. Здоровые же лисы по поведению похожи на собак и кошек, могут покусать в приступе игривости или агрессии. Чаще лисы просто пакостничают, воруя еду и домашнюю птицу, в чем тоже приятного мало.