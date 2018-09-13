9 кошачьих привычек, которые могут доставлять нам неудобства, и 9 способов решения проблемы

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Кошки — те еще хитрецы и манипуляторы. Они убеждены, что могут нас контролировать, и не без причины. Если вы находитесь в другой комнате, а питомцу скучно, он намеренно начнет громко рыться в вещах, чтобы вы услышали шум и зашли. Когда животное трется о ноги, оно не только проявляет симпатию, но и ставит на вас метку «собственность». Читайте в этой статье о том, что скрывается за другими кошачьими привычками.

Мы в AdMe.ru нашли способы решения некоторых проблем, которые могут возникнуть у счастливых котовладельцев. И рады поделиться ими с вами.

1. Топчет человека или диван лапками, как бы заявляя: «Здесь все мое»

Одна из самых распространенных кошачьих привычек — топтаться лапами по дивану, подушке, другому животному или человеку. Однозначного объяснения этому поведению нет, но есть несколько предположений. Так коты заявляют свои права на человека или территорию. В подушечках их лап есть железы. И когда кошки месят человека или кровать лапками, они оставляют свой запах, помечая их. Создают себе комфорт. Считается, что такое поведение досталось домашним кошкам от их диких предков, которые утаптывали листву, делая ее более мягкой. По этой теории получается, что питомцы относятся к нам весьма прагматично, используя как мягкую теплую подстилку. Успокаиваются. Таким образом животное может также снимать стресс или выражать свой благожелательный настрой.

Возможные проблемы: кошка выпускает когти. Решение. Наказывать кошку не следует ни в коем случае: ее поведение бессознательно и говорит о доверии и любви к вам. Подстригите когти коту или положите на колени старое толстое одеяло. Если кошка слишком часто проявляет стремление потоптаться и становится навязчивой, уложите ее себе на колени или отвлеките игрушкой.

2. Приносит мертвую мышь, чтобы обучить вас охоте

Мы можем сколько угодно любоваться умильными мордочками котов, завязывать им бантики и даже надевать очки, но по своей природе они — кровожадные хищники. Матери с раннего детства приносят котятам пойманную добычу, дают ею поиграть и съесть, а потом и учат охотиться. Причем некоторые кошки обучают охоте даже чужих котят. Поэтому то, что ваш питомец принес вам отвратительную крысу, — это лишь знак особой любви и расположения. Не исключено, что кот хочет обучить вас элементарным навыкам охоты.

Возможные проблемы: мертвая мышь на коврике у двери. Решение. Просто смириться. И держать своего любимого попугая в недоступном для пушистого монстра месте.

3. Упрямо игнорирует когтеточку

Наши питомцы точат когти по 3 причинам: Чтобы они были острыми для охоты или самозащиты.

Во время точки когтей они потягиваются и разминают мышцы .

. Железы в подушечках лап оставляют незаметный для человека запах, который помечает кошачью территорию. Именно поэтому мест для точки когтей должно быть несколько.

Возможные проблемы: испорченный ковер и мебель. Решение. Обратите внимание на то, где ваш любимец чаще всего оставляет царапины, и поставьте туда когтеточку или положите любой материал для точки когтей. Часто кошки любят потянуться и поточить коготки сразу после пробуждения, поэтому желательно, чтобы еще одна когтеточка стояла возле места для сна. Не ставьте ее в тех местах, где ваш пушистый друг бывает редко. Диван можно временно покрыть фольгой или двухсторонним скотчем, тогда желание их царапать пропадет.

4. Обкусывает растения, исследуя окружающий мир

Ваш питомец может кусать комнатные растения из любопытства или потому, что ему нравится их запах. Некоторые травы вызывают рвоту, и кошка может их жевать, когда съела что-то не то. Однако эта привычка вредит не только стоящим на подоконнике алоэ и фикусу, но и прежде всего вашему любимцу. Многие из домашних растений для него ядовиты.

Возможные проблемы: обкусывание ядовитых растений может привести к рвоте, отравлению, почечной недостаточности и даже летальному исходу. Решение. Посадите на подоконнике специальную траву для кошек. Не позволяйте им обкусывать растения в горшках. Многие безобидные с виду комнатные цветы, такие как алоэ, толстянка (денежное дерево), лилия, азалия, диффенбахия, юкка, бегония, драцена и примула, опасны для вашего любимца.

5. Пьет воду из-под крана или из лужи, хотя она есть в миске

Предки домашних кошек обитали в пустыне, так что они привыкли обходиться небольшим количеством воды. Когда же нашему любимцу захочется пить, он предпочтет воду из-под крана, из лужи или даже из унитаза. Но будет игнорировать миску. Это происходит по следующим причинам. Кошки инстинктивно избегают стоячей воды, поскольку в дикой природе она бывает источником бактерий и других вредных веществ. Люди, как правило, ставят миску с водой у стены. Когда кошка пьет из нее, она ничего не видит сзади и поэтому чувствует себя незащищенной. А ей следует быть осторожной: вдруг появится более крупный хищник (например, ваш любимый песик). Ночное зрение у животных превосходно, но в миске стоячую воду они могут не заметить. И предпочтут полагаться на хорошо знакомый звук льющейся воды. Проточная вода насыщена кислородом, более прохладная, с ней можно играть.

Возможные проблемы: водопроводная вода содержит тяжелые металлы, которые так же вредны кошкам, как и людям. Решение. Если у вас есть возможность, поставьте специальную поилку-фонтан для животных и наполните ее фильтрованной водой. Или чаще меняйте воду на свежую и делайте это при любимце: звук льющейся жидкости обязательно привлечет его внимание.

6. Любит спать на коленях и голове хозяина

Усаживаясь к человеку на колени или укладываясь на него спать, питомец показывает свое доверие и любовь. Кроме того, кошки теплолюбивы, а их рецепторы, отвечающие за ощущение тепла, очень чувствительны. Поэтому лежать на коленях хозяина или — как вариант — нагревшемся от работы ноутбуке — для них настоящее блаженство. Кстати, голова — одно из самых теплых мест человека. Именно поэтому некоторые кошки любят укладываться на голову и плечи. Еще одна причина, по которой животное любит спать на коленях (или забираться в постель), — это то, что некоторые звуки, издаваемые вашим телом, приятны питомцу. Рядом с вами он чувствует себя в безопасности и успокаивается.

Возможные проблемы: кошка укладывается к вам на колени, мурлычет и всячески показывает удовольствие, а потом вдруг кусает или царапает. Решение. Чтобы такой ситуации не возникло, обращайте внимание на кошачий язык тела. Если у любимца дергается тело, уши прижимаются назад, он перестал мурлыкать, мяукает или раздраженно машет хвостом, то перестаньте его гладить и чесать за ушком.

7. Боится пылесоса

Страх перед пылесосом вполне объясним: он большой и с шумом втягивает в себя воздух и другие мелкие предметы. И поэтому похож на крупного ревущего хищника. Боязнь питомца будет сильнее, если вы уносите пылесос сразу после уборки, потому что кот не успевает к нему привыкнуть.

Возможные проблемы: кошка при виде пылесоса забивается в угол или убегает. Решение. Оставьте выключенный пылесос в комнате после окончания уборки (но не рядом с местом, где ваш любимец спит, ест или ходит в туалет). Дайте животному обнюхать его и пройти мимо. Погладьте кошку за это, похвалите, дайте лакомство. Если вы пылесосите, попросите родных поиграть с животным в соседней комнате: так оно скорее привыкнет к шуму этого устройства. Ни в коем случае не пугайте питомца пылесосом намеренно.

8. Любит валерьянку

Страсть к валерьянке кошки начинают проявлять после первого полугодия жизни. Запах корня этого растения стимулирует питомца, заставляя вести себя как котенок: прыгать, кататься по полу и бегать по всему дому. Такой эффект обычно длится до 20 минут, после чего животное успокаивается. Несмотря на это, нельзя давать кошке экстракт валерианы или содержащие его таблетки. Они вредны для организма животного. Считается, что относительно безопасным для кошек является корень валерианы. Но, если вы действительно заботитесь о здоровье животного, лучше не давайте ему нюхать это растение.

Возможные проблемы: были случаи, когда коты самостоятельно добирались до пузырька с валерьяной и, налакавшись, получали отравление. Запах валерианы может возбуждающе действовать на котов и кошек в период, когда они ищут партнера. Решение. Прячьте аптечку с лекарствами не только от детей, но и от животных. Учтите, что печень кошек хуже справляется с токсинами, содержащимися в травах, чем печень человека.

9. Охотится на вас или несуществующий объект

Некоторые владельцы кошек замечали, как их питомец вдруг начинает прыгать или красться без повода. Однако причина, как правило, есть: животное может охотиться за тенью или солнечным светом или разминаться после сна. Также кошка может услышать или увидеть что-то, что не слышите (или не видите) вы. Иногда питомец может напасть на вас из-за угла дивана или другого укрытия. При этом некоторые кошки лишь прикасаются лапами, а другие еще и выпускают когти. Здесь нет намерения сделать вам больно: животное просто играет. У кошек есть шерсть, а их кожа толще человеческой, поэтому такие упражнения (думает ваш любимец) не могут быть неприятными. Временами питомец может напасть на хозяина по чисто человеческой причине: когда он чем-то расстроен. Например, увидел собаку или другой кот разгуливает по его территории. Судить здесь строго животное нельзя, ведь иногда и мы срываемся.

Возможные проблемы: царапины и порванные кошачьими когтями колготки. Решение. Старайтесь отвлекать животное игрушками. Давайте играть и бегать сколько хочет: ему же нужно тратить энергию. Если такое поведение слишком участилось, сходите к ветеринару: возможно, у питомца есть заболевание, которое и провоцирует его на агрессию.

Что в поведении вашего кота или кошки удивляет вас? Пригодились ли наши советы? Расскажите нам об этом.